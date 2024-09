Amplifon tra le aziende più affidabili del mondo per Newsweek

6 Settembre 2024

Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni per la cura dell’udito, è nella lista delle aziende più affidabili del mondo (the World’s Most Trustworthy Companies) pubblicata dal magazine americano Newsweek in collaborazione con Statista. Amplifon è l’unica azienda italiana nonché unico hearing care retailer internazionale nella categoria Health Care & Life Sciences.

L’elenco, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, include 1.000 società di 23 settori e 20 diversi paesidel mondo con oltre 500 milioni di dollari di fatturato annuo. Le aziende inserite in graduatoria sono considerate le più affidabili sulla base di interviste a un campione di partecipanti e dell’analisi del sentiment sui social media.

Le dimensioni analizzate sono la fiducia dei consumatori, della comunià finanziaria e dei dipendenti.