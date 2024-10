Raddoppia il ticket per l’ingresso al centro storico di Venezia

26 Ottobre 2024

La rassegna stampa di principali notizie e fatti in Veneto nella settimana dal 20 al 26 ottobre

TURISMO

Venerdì 25 ottobre

Venezia, limiti agli affitti brevi e ticket a 10 euro

Il Comune vara il nuovo regolamento per chi intende affittare per più di due mesi, prevedendo obblighi tra cui l’accoglienza in presenza e reperibilità h24. Brugnaro: “Vogliamo innalzare la qualità del turismo”. Critica il Pd con Monica Sambo: “Non limita alcunché”. Intanto il ticket d’accesso raddoppia a 10 euro per 54 giorni nel 2025. (VeneziePost)

POLITICA

Martedì 22 ottobre

L’autonomia «è il primo dei diritti civili dei veneti».

«È il diritto del nostro popolo ad opporsi ad uno Stato ottocentesco che preleva senza dare. È il diritto di resistere per continuare ad esistere”. Specie considerando che il Veneto è “trattato dal centro come una sorta di vera e propria colonia: la differenza tra quello che dà e che quello che riceve è persino imbarazzante. Per fortuna di Roma, però, i veneti sono un popolo pacifico: a leggere certi numeri, sarebbe comprensibile che più di qualcuno alzasse la voce”. Lo ha detto il presidente dell’Intergruppo Lega-Liga veneta in Regione Alberto Villanova in occasione della prima Giornata dell’Autonomia che si è tenuta oggi a Venezia. (Agenzia Dire)

AMBIENTE

Sabato 26 ottobre

Auto e allevamenti. Il Veneto sempre in cima alla lista nera dello smog

Sei capoluoghi veneti su sette sono nella top ten delle città più inquinate d’Italia. La peggiore del Veneto? Treviso, secondo l’ultimo report di Legambiente, è terza tra le 18 città italiane che nel 2023 hanno sforato i 35 giorni massimi acconsentiti. Tra le città virtuose per le misure adottate dagli enti spiccano invece Padova e Rovigo, che per esempio, prevedono l’attivazione dello smart working per i dipendenti in caso di allerta rossa. (Corriere del Veneto)

ECONOMIA

Giovedì 24 ottobre

Milano-Cortina ‘26 e legge montagna, Confindustria chiede accelerazione

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la nuova legge sulla montagna rappresentano due opportunità cruciali per lo sviluppo delle aree interne italiane, che necessitano di risposte concrete e immediate. È questo il messaggio lanciato da Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, nel giorno dell’insediamento del nuovo Gruppo Tecnico Olimpiadi, Grandi Eventi ed Economia della montagna. Il disegno di legge sulla montagna, che inizierà l’iter di discussione in Senato, prevede misure di sostegno e interventi per 90 mln già dal 2024, con un incremento oltre i 100 mln dal 2025. Tra le principali misure, il testo introduce agevolazioni fiscali per le imprese montane gestite da giovani under 41 e incentivi per il lavoro agile. Per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali 2026, permangono alcune criticità infrastrutturali, in particolare nella zona di Cortina d’Ampezzo, dove sono previsti interventi per 470 milioni di euro in un territorio particolarmente sensibile dal punto di vista idrogeologico. (VeneziePost)

Martedì 22 ottobre

H-Farm: “Non rispetteremo il Piano. Ci aspettiamo nuove perdite”

Il cda della piattaforma dell’innovazione di Ca’ Tron ha convocato un’assemblea dei soci per deliberare la delega ad un aumento di capitale da 15 mln in 5 anni. Già ad inizio anno era stata varata una ricapitalizzazione da 7,8 mln. Intanto, nel 2024-25 “l’Ebitda non raggiungerà il break-even stimato dal piano industriale, ma sarà in perdita a causa di ulteriori investimenti sia sul piano accademico che immobiliare”, spiega la società. (VeneziePost)

SOCIETÀ

Domenica 20 ottobre

Oltre 2.500 casi di violenza sui sanitari

Secondo i dati raccolti dal Centro Regionale per la Sicurezza delle Cure, dall’inizio dell’anno fino al 30 settembre sono già state segnalate 1.864 aggressioni. Una tendenza preoccupante, che se dovesse continuare con questo andamento porterebbe il bilancio alla fine dell’anno a 2.500 casi di violenza contro i sanitari. I numeri parlano di una vera e propria impennata. Basti pensare che nel 2020 erano state registrate 220 aggressioni, una cifra in crescita esponenziale già nel 2021, quando il bilancio era stato di 663, e nel 2022 con 883 casi. Il 2023 è stato un anno drammatico da questo punto di vista, con un picco di 2.229 aggressioni. (Mattino di Padova)

Mercoledì 23 ottobre

Emergenza case di riposo nel Vicentino: mancano 1.500 posti

Il presidente di Uripa rilancia l’allarme: «Sempre più anziani ma si continua a non affrontare il problema». In Veneto ci sono 10 mila persone in attesa di un posto in una casa di riposo e possiamo calcolare che almeno 1.500 siano nel Vicentino, con diversi gradi di bisogno». A queste richieste si aggiunge «la forte pressione dalle dimissioni ospedaliere, perché gli ospedali sono fatti per acuti, non per lungodegenti». (Il Giornale di Vicenza)

CULTURA

Lunedì 21 ottobre

Il fascino immortale dell’antico Egitto

A Palazzo Sarcinelli di Conegliano in mostra fino al 6 aprile straordinari reperti in particolare dedicati al culto dei defunti con corredi funerari dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze: li ha scelti Maria Cristina Guidotti, che ne ha diretto la collezione egizia. Ora è affidata ad Anna Consonni. Con quasi 15.000 reperti, inaugurata nel 1855, è seconda in Italia solo a quella di Torino. (RAI – TGR Veneto)

MOBILITÀ

Mercoledì 23 ottobre

Padova regina della mobilità sostenibile al “Giretto d’Italia” 2024

Padova si conferma la città italiana dove si utilizza maggiormente la bicicletta, aggiudicandosi il primo posto al “Giretto d’Italia” 2024, l’iniziativa promossa da Legambiente per incentivare la mobilità sostenibile. La giunta, alla 14esima edizione, si è svolta dal 16 al 22 settembre manifestazione durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Hanno partecipato 22 comuni con oltre 15.000 abitanti e 17 aziende. Legambiente ha installato 154 checkpoint per monitorare gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, registrando complessivamente oltre 39.000 passaggi di biciclette e monopattini elettrici. Nella classifica finale, Padova ha totalizzato 7.251 passaggi, seguita da Piacenza con 5.046 e Bolzano con 3.227. La città veneta si è distinta in particolare per l’utilizzo della bicicletta (6.787 passaggi), mentre Bolzano ha primeggiato nella micromobilità elettrica con 1.022 passaggi. (VeneziePost)

Martedì 22 ottobre

Centro di Treviso pedonale per un giorno

Nel cuore di Treviso, Piazza Duomo si prepara a vivere una trasformazione temporanea ma significativa. Venerdì 25, a partire dalle 15.30, la piazza diventerà un’area pedonale, offrendo ai cittadini l’opportunità di esplorare nuove modalità di mobilità sostenibile. L’evento, intitolato “Mettiamo il PUMS in Piazza”, è organizzato dall’amministrazione comunale e rientra nel progetto europeo “Beyond the Urban”, finanziato dal programma URBACT. L’iniziativa mira a dimostrare che muoversi senza auto non solo è possibile, ma può anche essere salutare e vantaggioso per l’ambiente. Durante l’evento, i cittadini avranno l’opportunità di conoscere le proposte del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), un progetto che punta a rivoluzionare il modo in cui ci spostiamo in città. La presenza di bus MOM e delle biciclette per il bikesharing di RideMovi sarà un esempio tangibile di come sia facile e pratico muoversi a Treviso senza ricorrere all’auto privata. (Radio Veneto 24)

CRONACA

Lunedì 21 ottobre

Verona, aggredisce i poliziotti alla stazione: un agente spara e lo uccide

Un uomo è stato ucciso la mattina del 20 ottobre con un colpo di pistola esploso da un agente di Polizia ferroviaria a Verona, dopo essersi scagliato contro una pattuglia davanti alla stazione Porta Nuova. L’uomo, di origine straniera, sarebbe giunto davanti allo scalo ferroviario veronese in stato di alterazione psico-fisica, fanno sapere fonti delle forze dell’ordine, aggredendo con un coltello i poliziotti che intanto stavano provando ad identificarlo. A quel punto uno degli agenti ha esploso il colpo di pistola che ha ferito mortalmente l’uomo. (Corriere del Veneto)

SCIENZA

Lunedì 21 ottobre

Verona capitale della fisica: per quattro giorni ospitate alcune delle menti più brillanti del pianeta

Dal 23 al 26 ottobre oltre un centinaio di docenti delle scuole superiori e delle università a Verona per il congresso annuale dell’Aif, l’Associazione per l’insegnamento della fisica. In programma convegni, workshop e laboratori per professori e studenti sulla didattica al tempo dell’intelligenza artificiale, tema reso attuale dalla recente assegnazione del Premio Nobel per la Fisica a due pionieri come John Hopfield e Geoffrey Hinton. Ospite d’onore sarà il divulgatore scientifico Roberto Battiston. (L’Arena)