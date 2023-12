Tim e Amazon potenziano l’accordo per i contenuti su Tim Vision

13 Dicembre 2023

TIM e Amazon ampliano l’accordo per la distribuzione dei contenuti che permette a TimVision di diventare la prima piattaforma di streaming in Italia ad offrire l’offerta calcio e intrattenimento di Amazon Prime inclusa nei propri bundle insieme a Disney+, Netflix, DAZN e Infinity+.

Grazie a questa iniziativa i clienti che attivano i pacchetti TimVision Intrattenimento o TimVision Gold avranno Amazon Prime incluso nell’offerta e potranno fruire di tutti i contenuti di Prime Video.

Con il pacchetto Gold si potrà quindi vedere tutta la UEFA Champions League con le partite trasmesse da Prime Video, da Infinity+ e da Mediaset in chiaro, oltre a tutta la Serie A TIM con DAZN e all’offerta completa di Disney+ e Netflix con serie TV, film, documentari, programmi per bambini. Saranno anche inclusi tutti i vantaggi di Amazon Prime, come le spedizioni illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming, Prime Prova prima paga poi, Amazon Photos, e il servizio di spesa in giornata, oltre a offerte esclusive.

Ulteriore novità proposta è la possibilità di scegliere fra i diversi piani di abbonamento di Disney+ e Netflix, inclusi quelli che prevedono la pubblicità, per usufruire dei servizi con un’offerta ancora più accessibile e conveniente. Solo con TimVision sarà possibile combinare in un’unica offerta il piano di Disney+ o Netflix più adeguato alle proprie esigenze di intrattenimento scegliendo, in qualsiasi momento e con la massima flessibilità, fra tutti quelli disponibili.

L’accordo conferma e rafforza il posizionamento di TimVision come la piattaforma streaming più completa del panorama televisivo italiano, che offre il meglio dell’intrattenimento per tutta la famiglia, lo sport e tutto il calcio nazionale e internazionale. I contenuti sono disponibili su un unico decoder, il TimVision Box, incluso in tutte le offerte.