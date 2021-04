Rimedi omeopatici contro il Covid19

6 Aprile 2021

Il rimedio omeopatico per prevenire il Covid 19 fin da subito consigliato è stato l’Eupatorium perfoliatum 30CH.Questa indicazione è arrivata al dottor Diego Tomassone medico chirurgo, nutrizionista clinico, nutrigenetista specialista in medicina omeopatica con master in malattie pediatriche complesse,psiconeuroendocrinoimmunologia, oltre che in consulenza filosofica e antropologia esistenziale.O Ricercatore affiliato “Foundation of Physics Research Center”, Membro ISDE-Italia (Associazione medici per l’ambiente).

In un articolo scritto per la rivista Scienza e conoscenza, Tomassone ha raccontato l’esperienza avuta in prima persona, quando nel periodo dicembre 2019/gennaio 2020, ha curato diverse “influenze atipiche” e polmoniti che, con il senno di poi, si presumono essere stati casi Covid-19, curati tutti con il rimedio citato ad inizio articolo. Rimedio che ha individuato come “genio epidemico”, ossia come rimedio che copre meglio la sintomatologia del Covid-19, e che può quindi agire da rimedio “profilattico”.

Nell’articolo Tomassone scrive: “La cosa strabiliante è stata che Eupatorium perfoliatum si è dimostrato efficace nel contrastare e guarire sintomi neurologici quali perdita di gusto e olfatto, anche se, dalle sperimentazioni del rimedio in nostro possesso (effettuate negli anni: 1846, 1863, 1879, 1890, 1900), questo rimedio non parrebbe efficace nel curare questi sintomi. La mia attenzione è stata posta sul “genio epidemico” omeopatico perché sono medico omeopata e mi occupo di clinica, però se andiamo ad analizzare la composizione della pianta Eupatorium perfoliatum scopriamo che contiene: lattoni sesquiterpenici, tra cui eupafolina, eu-perfolitina, eufoliatina, eufoliatorina, euperfolide, eucannabinolide e helenalin; polisaccaridi immunostimolanti, principalmente 4-0-metilglu-curoxilani; flavonoidi, come la QUERCITINA, il kaempferolo, l’iperside, l’ASTRAGALINA, la RUTINA, l’eupatorina; diterpeni, tra cui l’acido dendroidinico e l’ebenolide; steroli; olio volatile.

I lattoni sesquiterpenici sono noti per le attività antimicrobiche, antitumorali, immunostimolanti e citotossiche. L’eupatorina flavonoide può avere attività citotossica. Tutte molecole che hanno dimostrato di avere una efficacia proprio verso il Covid-19!”

Il dottor Tomassone prosegue: “Per potenziare l’efficacia della profilassi omeopatica, siccome è un consiglio che ho voluto divulgare gratuitamente a tutti, indipendentemente se fossero miei pazienti oppure no, ho voluto anche inserire un’integrazione sia nutriterapica che gemmoterapica, in particolare puntando l’attenzione sulle evidenze scientifiche e sui nostri lavori di recente pubblicazione, quindi integrazione di vitamina D e di vitamina C, oligoelementi come lo Zinco, di gemmoterapici (quali Rosa Canina, Ribes nero, Ontano nero, Betulla verrucosa, Olivello spinoso), e di lattoferrina (soprattutto per i più piccoli), e consigliare un cibo curativo quale la zuppa di miso, per potenziare la risposta immunitaria agendo anche sul microbiota intestinale, troppo spesso in disequilibrio per colpa di una alimentazione priva di nutrienti essenziali e prodotti fermentati, ma troppo ricca di alimenti raffinati e cibo spazzatura.

Questo per fornire, per quanto possibile e per quanto si conosce oggi grazie alle evidenze scientifiche, una “protezione totale”, sia per “blindare” le persone a prescindere dall’età e dallo stato di salute, sia per dare una mano al Sistema sanitario, occupandomi di fornire valide e semplici strategie per evitare di intasare soprattutto gli ospedali.

A quanto pare tutto ciò è stato utile, ed ha riscosso molto successo non solo tra la “gente comune”, ma anche tra le forze dell’ordine, l’esercito, i vigili del fuoco e persino nel team di moto Gp. Tutti hanno voluto seguire questi consigli naturali, per proteggersi.”

Vien da pensare che il rimedio sia esclusivamente preventivo, come ogni medicina omeopatica che si rispetti e qualora non dia i risultati sperati sicuramente non farà del male se abbinato all’uso della mascherina, all’igiene personale e ad un comportamento prudente consono all’emergenza mondiale che stiamo vivendo.