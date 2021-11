Ecco il derby: i Magliofili riempiono la città con quattro grandi milanesi

4 Novembre 2021

Milano è il derby. Con questo claim la community di content creators Magliofili ha lasciato il segno sui muri del capoluogo lombardo.

Per le affissioni sono stati scelti quattro personaggi che hanno fatto la storia della città meneghina, vestiti con le maglie di Milan e Inter: da Alessandro Manzoni a Giuseppe Verdi, arrivando ai più contemporanei Alda Merini ed Enzo Jannacci. Un’operazione che esprime tutto il concetto da cui è nata Magliofili, ossia il “think out of the field” perché ogni maglia da calcio racconta una storia che va oltre il campo e abbraccia i più disparati universi narrativi. E lo fa soprattutto ora, a pochi giorni dal derby della Madonnina che si terrà il prossimo 7 Novembre.

