“Italia, questo è un Festival”. Al via la diciassettesima edizione del MI AMI

26 Maggio 2023

Si apre oggi, venerdì 26 maggio, la diciassettesima edizione del MI AMI, appuntamento che avvia la stagione dei festival musicali e punto di riferimento per la musica italiana. L’edizione di quest’anno ha una line up che spazia tra nomi affermati, ritorni e nuove scoperte di assoluto interesse, e offre al suo pubblico un’area tutta nuova e più grande, sempre all’interno del parco dell’Idroscalo al Circolo Magnolia, che ospita sei palchi per oltre cento live act. Palco Dr. Martens, Palco Sephora, Palco idealista, MI FAI e Twinkly Stage vedranno alternarsi live, karaoke e dj set. Ai palchi si aggiunge inoltre Engine Arena, uno spazio nuovo tra gli alberi dove poter ballare in un bosco magico.

Verdena, Le Luci della Centrale Elettrica, Coma_Cose, Mecna, Levante, Dargen D’Amico, Fulminacci, Maria Antonietta, Lovegang126, Federico Dragogna, Dente, Emma Nolde, Colombre, Dadà sono solo alcuni degli artisti che accenderanno il weekend del MI AMI.

«È importante sottolineare che MI AMI è un Festival. Non smetteremo mai di dirlo forte e chiaro perché è importantissimo: Questo è un festival, non è una rassegna, non è l’ennesimo evento passerella in piazza gratuito, non è nemmeno un concerto. È qualcosa di molto di più», spiega Stefano Bottura, direttore del MI AMI, in qualche modo rispondendo alle critiche mosse da qualcuno sul costo dei biglietti. «Oltre al fatto che i concerti sono cento, il MI AMI è un Festival, cioè qualcosa di radicalmente diverso: un’esperienza totale che ti lascia “qualcosa” a livello profondo, esistenziale, emozionale, identitario. È l’inaspettato, le sorprese, gli incontri, la magia, gli scambi. Sono i musicisti la musica le parole il buio la luce la natura i baci i sapori il sudore le scintille i brividi. Tutto questo non ha prezzo, ha un valore incalcolabile a livello di energia e crescita personale».

La caccia al tesoro iniziata qualche mese fa online e sui social per svelare il programma proseguirà anche durante il festival alla scoperta delle tantissime sorprese che accompagneranno il weekend. Tantissimi saranno gli ospiti degli artisti in cartellone, tra cui Miles Kane che con Angelica presenterà una speciale performance di Amarsi un po’ (sabato 27), o le tante star che saliranno sul palco con Dj Shocca, dai Sottotono a Inoki, Egreen, Madbuddy, Mistaman e Mattak (venerdì 26).

In un’edizione caratterizzata anche da grandi ritorni, tornano due artisti amati dal pubblico del festival in una veste del tutto inedita. Tommaso Paradiso & Baustelle hanno scelto proprio il MI AMI per presentare live il singolo Amore Indiano, che li vede insieme per la prima volta in una straordinaria collaborazione. Sarà una performance emozionante e indimenticabile, sulle rive dell’Idroscalo che fa da sfondo anche al videoclip del brano. “Arrivederci amore indiano” è il saluto che ti spezza il cuore come solo le grandi canzoni sanno fare. “Le lacrime viste nei film” sono le stesse che produce l’abbraccio struggente fra due cantautori che sono band, e viceversa. La prima volta di Tommaso Paradiso insieme ai Baustelle è un inno da cantare a squarciagola mentre il capitalismo e il romanticismo continuano a lottare fra loro.

«L’amore in una canzone è quello che rende le canzoni d’amore materiale da libri di storia, e possiamo dire che questa canzone rientra nella categoria. Abbiamo i brividi a pensare che questa unione inedita e potentissima fra due esperienze fondamentali della musica pop possa trovare un suo debutto live al MI AMI 2023. In una cantata attorno al piano e alla chitarra, il bicchiere di vino, il falò. Come Crosby, Stills e Nash, ma all’Idroscalo, lungo il mare di Milano. Che poi fa rima con indiano. Tutto torna, anche le persone con cui sei partito e che dopo aver fatto un lungo viaggio ora hanno voglia di rivedere i propri amici», commenta Carlo Pastore, direttore artistico di MI AMI Festival.

INFO

COME ARRIVARE

Oltre all’auto e ai mezzi pubblici (linea 73, linea 183 notturna e linea notturna 188), anche quest’anno è possibile

arrivare al MI AMI con la navetta gratuita, che farà avanti e indietro tra via Azzurri d’Italia e il Circolo Magnolia

(dettagli e orari saranno disponibili sul sito).

Biglietti su DICE.