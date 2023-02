Villa verdi: mobilitazione della musica italiana per salvare la casa-museo

3 Febbraio 2023

I teatri lirici più importanti del nostro Paese sosterranno l’appello rivolto dal ministro Sangiuliano per contribuire ad acquistare la storica dimora del grandissimo compositore

Villa Verdi, la casa-museo in cui visse il genio musicale Giuseppe Verdi, messa in vendita all’asta per contrasti mai sanati tra gli eredi, godrà del sostegno dei più grandi teatri lirici italiani, che hanno raccolto l’appello lanciato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, aiutando di fatto, lo Stato, ad acquistarla.

Saranno 14 i concerti i cui proventi verranno devoluti interamente alle casse statali, per permettere di rilevarne la proprietà.

Il lasso di tempo entro il quale le serate operistiche avranno luogo, andrà dal prossimo 10 febbraio fino al 15 di giugno. Con possibilità, paventata, che si possa anche continuare oltre. Le città coinvolte saranno: Verona, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Genova, Cagliari, Palermo, Trieste, Bari, Napoli,Firenze e Milano.

“Verdi è stato un personaggio chiave del Risorgimento nazionale, una figura di rilievo insieme a Garibaldi, Mazzini e Cavour. E’ un dovere della Repubblica onorarne la memoria. Quando ho assunto l’onore di essere ministro uno dei primi problemi che si sono palesati è stato quello delle sorti della villa. Io non ho avuto mai un attimo di esitazione nel pensare che dovesse essere acquisita dallo Stato: Verdi rappresenta un elemento chiave della nostra memoria nazionale”, è il commento del ministro SanGiuliano.

Ad inaugurare il filotto di concerti in onore del compositore di Busseto, sarà il Tetro Filarmonico di Verona, il 10 febbraio, con la prova generale dell’ Aida, celebrativa dei cento anni dalla nascita di un altro genio italiano qual’è Franco Zeffirelli.

Mentre, sarà la Scala di Milano il 15 giugno, a concludere il calendario con la prova aperta di ‘Macbeth‘.

Ancora, sarà la volta in questi mesi del Maggio Musicale Fiorentino, del San Carlo di Napoli, del Petruzzelli di Bari, la Fenice di Venezia, l’Opera di Roma e l’Auditorium Santa Cecilia. Mentre, a Bologna, si inaugurerà con il ‘Gala verdiano‘, il nuovo Teatro Comunale.