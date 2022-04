Viareggio consentirà agli animali di poter accedere i molti luoghi pubblici

21 Aprile 2022

Grazie al nuovo regolamento comunale, la città toscana compie un gesto di grande civiltà. Precedenza ai circhi senza animali al seguito

Viareggio, da meravigliosa città di mare della Toscana, località vacanziera gettonatissima dai turisti di ogni parte del mondo, oltre a distinguersi per il suo famoso carnevale, ora compie un importante passo avanti in termini di civiltà e rispetto dei diritti degli animali, consentendo loro di poter accedere a molti luoghi pubblici, tra i quali anche uffici e l’arenile cittadino. Di recente, infatti, la giunta comunale ha approvato un nuovo regolamento che prevede tra i punti programmatici più urgenti da attuare, anche quello di ospitare circhi che conducano spettacoli senza animali al seguito, dando loro la precedenza rispetto a quelli che, invece, ancora rinchiudono gli animali in gabbia. Una svolta decisamente animalista che certamente incontrerà il favore delle moltissime associazioni di rappresentanza dei nostri amici a quattro zampe e che prospetterà un modello da emulare al più presto, per annullare sempre di più tutta la serie di indicibili ingiustizie perpetrate ai danni degli animali, spesso trattati come giocattoli da dismettere a proprio piacimento o utilizzare per inutili spettacoli, eticamente deplorevoli, come quelli dei circhi.

L’idea di permettere l’ingresso in molti luoghi pubblici della località marittima è stata promossa e realizzata attraverso una stretta collaborazione tra Assessorato, forze dell’ordine e Asl competente, e molti volontari che hanno profuso il massimo impegno per tutelare i diritti degli animali. Il nuovo regolamento comunale, quindi, entrato da poco in vigore, consentirà agli animali da compagnia di entrare in uffici, esercizi commerciali, cimiteri, mezzi di trasporto del perimetro viareggino. Previa prescrizione per i proprietari di provvedere a tenere a guinzaglio i cani, raccogliere deiezioni e tenere in costante osservazione i propri animali da affezione. Non solo. Sarà possibile portare i nostri animali anche sulle spiagge del litorale di Viareggio e sull’arenile, permettendo a cani e gatti di crogiolarsi in relax con le famiglie di appartenenza.

Infine, un significativo progresso verso l’abolizione di circhi con animali è stato compiuto, condizionando le ospitate in città ad un previo e perentorio controllo da parte delle autorità competenti, per garantire il rispetto delle autorizzazioni richieste dalla legge. Al momento sarà data la precedenza alle esibizioni di circhi senza animali al seguito. Nella speranza che si giunga al vero e proprio diniego nel più breve tempo possibile.