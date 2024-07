allons enfants

7 Luglio 2024

Come nel giugno del 1981, quando per la prima volta fu eletto Francois Mitterrand, come per il Rassemblement di Epinay, la sinistra francese, con molti distinguo e con molte riserve sulle desistenze, è riuscita a fra arretrare il neofascismo francese. Il dato è per sè sorprendente, si vedrà poi con i numeri reali sulla composizione dell’Assemblea Nazionale, quale governo ne scaturirà ma non sarà certamente in mano al Fronte Nazionale. Il containment è riuscito !

Terza Proiezione alle ore 21:50: Le Nouveau Front populaire (NFP) est arrivé en tête du second tour des élections législatives (188 à 199 sièges), devant Ensemble (164 à 169) et le Rassemblement national (RN) (135 à 143), selon les estimations de l’Institut de sondage Ifop.