Cappato a La7: “Mi candido in alternativa a questa destra”

10 Agosto 2023

Cappato, a proposito della sua candidatura per le elezioni suppletive del Senato a Monza del 22 e 23 ottobre nel seggio che era di Silvio Berlusconi, ha affermato di non rappresentare alcun partito e di offrire, a chi li vuole fare propri, temi e obiettivi legati alla salute e al benessere delle persone, del pianeta e della democrazia, spesso marginalizzati dall’agenda di Governo.

Abbiamo già parlato della situazione legata all’appoggio delle varie forze politiche di opposizione alla candidatura dell’esponente radicale, ma pare che le riserve e i dubbi (in particolare del Pd e del M5S) non si siano ancora sciolti.

Durante la trasmissione condotta da Flavia Fratello, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ha preso posizione su varie questioni e ha affermato:

La mia candidatura è a disposizione per chi ritiene che la mia storia possa rappresentare un’alternativa alle politiche di questa destra. Le opposizioni in Parlamento attualmente non sono unite, ma spero di ricevere il loro sostegno sulla base di questioni concrete di pubblico interesse. Dai diritti civili al cambiamento climatico da fronteggiare con la leva fiscale, detassando (come proposto da 27 premi Nobel) il lavoro e i redditi più bassi e incentivando modalità di produzione e consumo sostenibili, al diritto alla democrazia attraverso la partecipazione civica e altri strumenti (come le assemblee di cittadini) già ampiamente utilizzate in Europa.