Fotogrammi del presente, idee per il futuro: il confronto promosso da Dialoghi

27 Settembre 2022

Si è tenuto anche quest’anno, come di consueto a settembre, nella splendida cornice dell’Acetaia Giusti a Modena, l’incontro annuale in cui il mondo del diritto, dell’economia e delle istituzioni si ritrovano per discutere dei temi più attuali sul fronte dell’innovazione (tecnologica e anche del legal tech), del credito, dello sviluppo economico e non solo.

Al centro dell’appuntamento organizzato da Dialoghi, il think tank nato nel laboratorio di idee dello studio legale SC Avvocati Associati e di SCnet, la tavola rotonda “Fotogrammi del presente” moderata da Jacopo Tondelli, direttore de GliStatiGenerali con Franco Bruni, vice Presidente ISPI e Co-Head dell’Osservatorio Europa e Governance Globale, Yoram Gutgeld, consigliere indipendente, imprenditore nella sanità digitale e advisor ai governi, già senior partner McKinsey, Commissario alla Revisione della Spesa e Consigliere economico della Presidenza del Consiglio durante il Governo Renzi e Giovanni Ceccaroni, Economista senior di Nomisma Energia.

Le principali questioni emerse quest’anno sono state, come prevedibile, il tema energetico, lo scenario geopolitico in mutamento, il post pandemia e l’economia tra scenari di guerra e cambiamento climatico. Ecco il video della tavola rotonda:



Tra le botti d’aceto balsamico, l’oro nero di Modena, durante la serata anche il mondo della politica, che (e non succede spesso) ha ascoltato e si è confrontata – a microfoni spenti – con il mondo accademico, economico e produttivo. Una presenza da arco costituzionale largo, dal Partito Democratico a Fratelli d’Italia, passando per il “Terzo Polo”.

In un tempo che non consente di intercettare facilmente il cambiamento, velocissimo e trasversale, nessuna professione può permettersi di rimanere trincerata nella propria autoreferenzialità, per questo abbiamo, nel 2020, con il mondo spaventato dalla pandemia, dato vita a Dialoghi ha spiegato l’avvocato Vittorio Colomba uno degli ideatori del progetto.