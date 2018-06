Pezzi di carta: il condensato dei giornali del 4 giugno

4 giugno 2018

“Le modifiche al regolamento di Dublino sul diritto di asilo condannano Italia, Spagna e Cipro ad essere soli” (Matteo Salvini, Felice Cavallaro sul Corriere della Sera)

“Parte dell’insicurezza degli italiani nasce dal fatto che, dopo il crollo della Libia, si sono sentiti lasciati soli nell’accogliere così tanti migranti” (Angela Merkel, Stefano Feltri, Il Fatto Quotidiano)

“La spending review ha portato “tagli per circa 32 miliardi di euro nel periodo 2014-2018, ma son stati tutti riutilizzati per finanziare misure espansive come gli 80 euro” (Marco Rogari, Il sole24ore)

“E c’è già un nuovo corso da raccontare, quello di senatore semplice di Scandicci che ha iniziato a girare il mondo facendo speech remunerati, invitato in paesi stranieri da lobby, partiti politici, capo di stato e grandi imprenditori” (Claudio Bozza, Corriere della Sera)