Le pmi reagiscono alla crisi. Riparte il programma “Imprese Vincenti”

14 Luglio 2020

Le pmi ripartono con “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo lanciato nel 2019 e che ha già accompagnato 120 aziende in percorsi di valorizzazione e crescita. Il roadshow, che sarebbe dovuto partire in primavera ed è ovviamente stato posticipato a causa dell’emergenza sanitaria, partirà dopo l’estate.

Per la seconda edizione del programma per la valorizzazione delle pmi, lanciato nel 2019 e che ha già accompagnato 120 aziende in percorsi di valorizzazione e crescita, sono state raccolte oltre 4.000 autocandidature di aziende, raddoppiando i numeri dello scorso anno.

I segnali emersi da molte delle imprese autocandidate, capaci di resilienza e di saper impostare strategie per il futuro, rafforzano così la convinzione che nei nostri territori esistano aziende che sono esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy che continuano a trainare l’economia e che, soprattutto in questa delicata fase, possono contribuire al rilancio del nostro paese.

La seconda edizione di “Imprese Vincenti” punta quindi anche a dare evidenza ai segnali di reazione e di volontà di ripartenza di buona parte del tessuto imprenditoriale italiano, attraverso la testimonianza diretta degli imprenditori che parteciperanno ad un roadshow digitale.

Tra settembre e novembre il programma attraverserà virtualmente tutta l’Italia in 11 tappe che si focalizzeranno sulle storie delle imprese e dei territori: Torino, Cuneo, Milano, Bergamo, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari, a cui si aggiunge anche una tappa dedicata alle imprese del terzo settore, in un confronto tra mondo profit e non profit nella logica di sostenibilità e della piena valorizzazione dell’impatto sul territorio di tutte le tipologie di impresa.

Le pmi potranno così raccontare la propria esperienza e il percorso di crescita che stanno affrontando ad un pubblico ancora più ampio e digitale, in risposta al contesto straordinario determinato dall’emergenza Covid-19. Il percorso di Imprese Vincenti 2020 si concluderà poi a novembre, con un forum finale.

Le Imprese Vincenti dell’edizione di quest’anno sono individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono campioni del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di programmare il passaggio generazionale, propensione e capacità di internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie filiere produttive. Si tratta di gruppo di imprese capaci di esprimere (prima del Covid) una crescita media del fatturato del 18%, una crescita dei dipendenti del 20% e un ROE medio del 34%. Sono peraltro imprese che, anche in questa difficile fase, si stanno impegnando per mantenersi sul mercato, per adeguare i propri modelli di business al contesto e per sostenere il proprio business. Il programma messo in campo da Intesa Sanpaolo permette a queste imprese di partecipare a percorsi di crescita e di visibilità, oltre che di valorizzare strategie competitive e fattori di successo.

«Oggi, di fronte all’ulteriore severa crisi generata dalla pandemia, dobbiamo continuare a valorizzare i talenti delle aziende eccellenti che si mantengono resilienti e capaci di guardare avanti. L’attuale mercato presenta segmenti che performano e altri invece in grande difficoltà, è oltremodo necessario per ciascuna impresa mettere a fuoco le proprie potenzialità e indirizzare le proprie energie, anche grazie a Imprese Vincenti», commenta Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. «Per noi però tutte le imprese che si stanno impegnando nella ripartenza sono comunque vincenti, dobbiamo accompagnarle verso il rilancio e la crescita. Il virus ci sta mostrando che chi ha impostato correttamente la propria strategia imprenditoriale riesce a reagire e a ripartire», conclude Barrese.

Come lo scorso anno, main partner del programma si confermano Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso. I nuovi partner sono invece Cerved, Microsoft Italia, Tiresia, il centro di ricerca per l’innovazione, l’imprenditorialità e la finanza ad impatto sociale della School of Management del Politecnico di Milano. Intesa Sanpaolo Forvalue, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center invece accompagneranno con interventi mirati i programmi di sviluppo offerti da “Imprese Vincenti”.

