L’emendamento che propone di abbassare la soglia di applicazione del regime forfettario è uno schiaffo a lavoratori già privi di certezze e che fanno sempre più fatica a resistere in tempi di crisi. In questo modo si regala al centrodestra un vantaggio davvero enorme

A volte dubito del fatto che il Campo Largo voglia davvero vincere le prossime elezioni. Già mi lascia perplesso lo stucchevole dibattito sulle primarie nazionali, che oltretutto rischia di fare danni anche su quelle milanesi, ma il dubbio si fa ancora più forte in occasione del dibattito sulla finanziaria.

I 6.600 emendamenti presentati sono un record per la legislatura, ma non un fatto straordinario: è semplicemente l’ultima a disposizione dell’attuale Parlamento. Da sempre, piaccia o meno, la pioggia di emendamenti alla legge di bilancio serve per strappare qualche prebenda a favore dei rispettivi bacini elettorali e, con il voto alle porte, la spinta aumenta. Non per il centrosinistra, evidentemente: dei 18 emendamenti presentati unitariamente dall’attuale opposizione, colpisce quello che intende abbassare da 85.000 a 65.000 euro il limite di fatturato entro il quale applicare la flat-tax. Una scelta in netta controtendenza con quella del centrodestra, che invece vorrebbe alzare tale soglia a 100.000 euro, seppure gradualmente.

Mentre la maggioranza cerca consenso con mosse anche molto discutibili, come l’ennesimo condono, a sinistra si chiede un provvedimento che finirebbe per penalizzare la fascia di piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi che invece anelerebbero maggiori tutele, oltretutto senza produrre un beneficio significativo per le finanze pubbliche né risolvere le vere disuguaglianze del sistema fiscale.

L’errore di fondo sta nel pensare di fare una scelta di equità sociale mettendo mano al regime che attualmente consente di applicare il regime forfettario alle partite IVA che incassano fino a 85.000 euro all’anno, con aliquota sostitutiva del 15% sulle imposte dirette. La retorica politica descrive i beneficiari della flat-tax come grandi professionisti o imprenditori privilegiati, ma chi vive nel mondo reale sa che stiamo invece parlando di tutt’altra popolazione, ovvero artigiani, tecnici, commercialisti, fisioterapisti, consulenti, precari di varie professioni che non hanno le certezze dei dipendenti e si arrabattano per raggiungere un tenore di vita dignitoso, soprattutto mentre inflazione e carovita mettono in seria crisi anche il ceto medio.

Chi fattura 85.000 euro non si mette certo in tasca quei soldi. A differenza dei professionisti in regime ordinario, non ha la possibilità di scaricare spese necessarie per la propria quotidianità lavorativa, quali ad esempio computer, telefono, viaggi o acquisto di materiali. Non si scaricano nemmeno le spese sanitarie, con tutte le incognite che ciò comporta, nel nome di una ragionevole semplificazione: il regime forfettario impedisce di evadere le tasse dovute attraverso l’imputazione di spese improprie. Certo, esiste un problema di possibile incostituzionalità, perché la nostra Carta prevede che la tassazione sia progressiva. Al di là del fatto che il regime forfettario viene placidamente applicato da diversi anni, il correttivo sarebbe relativamente semplice: applicare scaglioni differenziati nelle diverse fasce di fatturazione da 85.000 a 100.000, riconoscendo che una volta tanto il governo ci ha visto giusto.

Usare la falce per tornare alla vecchia soglia di 65.000 euro significa invece cagionare un danno a tutti i lavoratori che abbiamo già citato, ma anche alle numerose false partite IVA che vivono a tutti gli effetti la condizione di subordinati, ma sono costrette a fare fattura perché così i loro datori di lavoro risparmiano sui contributi. Ovvero, nei fatti, evadono.

Ha dell’assurdo che si faccia cassa sulle fasce deboli, invece che combattere l’evasione (almeno si ammetta pubblicamente la resa) e proporre quella sacrosanta patrimoniale sulla quale la coalizione di centrosinistra rischia persino di collassare. Le spiegazioni possibili sono due: o c’è una carenza di conoscenza del mondo del lavoro, dovuta principalmente al fatto che molti politici non lo hanno frequentato troppo assiduamente, oppure c’è una machiavellica macchinazione sottesa a perdere anche le prossime elezioni, per non farsi carico dei guai di un Paese che vede avvicinarsi una preoccupante crisi economica e sociale. D’altra parte, i primattori del centrosinistra sono tutti abbastanza giovani per aspettare altri cinque anni, nella speranza di tempi migliori. I loro elettori magari no, ma questo è un altro discorso.