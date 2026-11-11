Galliani e il centrodestra che scende in campo per gestire il calcio

Calcio e politica, due mondi che spesso si incontrano, ma quando si incontrano non è sempre un bene. E sa molto di politica la candidatura di Adriano Galliani, 82 anni, storico dirigente del Milan alla presidenza della FIGC.

Tra i fedelissimi di Silvio Berlusconi, Galliani è oggi un senatore di Forza Italia. Il paradosso è evidente: un parlamentare in carica di un partito di centrodestra, legato all’eredità berlusconiana, ambisce a guidare la Federcalcio in un momento di fragilità istituzionale, dopo il commissariamento scattato a ottobre proprio per un vizio formale sulla mancata tesseratura di Giovanni Malagò al momento della sua elezione di giugno.

Galliani, il prossimo 14 dicembre, sfiderà proprio Malagò. L’ex presidente del CONI è sostenuto da quasi tutti i grandi club di serie A. Sia chiaro, nessuno contesta a Galliani i suoi successi sportivi: da amministratore delegato del Milan ha costruito uno dei cicli più vincenti della storia del calcio europeo, ornando la bacheca rossonera con scudetti e coppe, ma dal 2018 è anche un esponente politico del centrodestra.

Il nodo politico-sportivo è proprio qui. La FIGC dovrebbe essere un’istituzione autonoma, lontana dalle logiche partitiche e dai rapporti di potere che legano sport e politica in Italia. Un presidente senatore di Forza Italia solleva interrogativi sulla reale indipendenza: rapporti con il governo, influenza del partito, possibile uso della carica federale per posizionamenti interni al centrodestra, o viceversa.

Il calcio ha sempre fatto gola alla politica, così come hanno sempre fatto gola i grandi interessi economici che girano intorno allo sport più amato dagli italiani: il presidente FIGC, ad esempio, pur non avendo alcun potere decisionale sulla partita dei diritti televisivi delle grandi competizione, può comunque mettere in atto una moral suasion sui grandi club. E Adriano Galliani, oltre ad essere senatore di Forza Italia, è anche ex amministratore delegato di Mediaset, nonché ex presidente di Mediaset Premium. Sono cariche che lo storico dirigente sportivo non ricopre più da molti anni, ma a pensar male…

Allargando lo sguardo e continuando a pensar male, l’operazione potrebbe legarsi alla grande partita delle nomine, culminata con il pasticcio della presidenza dell’ANAC, che sta caratterizzando questo fine legislatura. I partiti che sostengono l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, consci del fatto che potrebbero non tornare al governo dopo le prossime elezioni (il condizionale è d’obbligo visto il surreale dibattito all’interno del cosiddetto Campo Largo), puntano a occupare più caselle possibile per mantenere posizioni di potere anche dopo la possibile sconfitta.