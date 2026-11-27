Vorrei ringraziare Oscar Nicodemo per il suo intervento

, che trovo molto accorato e pertinente. Appassionato, come è sempre lui. E, casualmente, postato proprio il 2 novembre, giorno dei morti, quasi a celebrare la morte della ragione.

Vorrei solo aggiungere che la menzogna, cifra distintiva di Giorgia Meloni, mi sembra che sia la chiave interpretativa della realtà in tutto il mondo, oggi. Solo per fare un esempio, l’intelligenza artificiale che, come dice la stessa definizione, non è naturale e quindi autentica, viene usata continuamente soprattutto per mentire, per falsificare le immagini, i dati, i suoni coi suoi artifici, il lato distorto di uno strumento che potrebbe essere utile. Una sorta di Truman Show di cui la maggior parte della gente non si rende conto, anche perché non possiamo più credere a niente, è annullata l’autenticità come valore ed è difficilissimo distinguerla. La razionalità si trasforma in fede, che è una cosa pericolosissima.

Giorgia Meloni in tutto questo ci bagna il panuzzo, infatti eccola accanto a Elon Musk, sovrano assoluto dell’AI, a festeggiare, in atteggiamenti teneri, quasi fossero fidanzati. La menzogna le piace, come piace a Musk, ne ha fatto il suo blasone, è la sua arma di seduzione per un popolo di persone esasperate dal potere che ha bisogno di credere in certezze, anche se non lo sono ma sono presentate come tali. Magari partissero per Marte tutti e due, biglietto di sola andata.

Però, proprio per questo, Giorgia è una donna dei nostri tempi, perfettamente a suo agio in questa fanghiglia di falsità. Come opporsi a lei? Chi è davvero in grado di smascherarla con forza e autorevolezza, cogli strumenti della ragione, quando la ragione esita, in quest’incertezza che galoppa più veloce della ragione stessa e quando la ragione non è più considerata credibile proprio grazie allo sfavillio della menzogna, che si presenta più attraente?

Le bugie, oggi, hanno le gambe assai più lunghe che in passato perché tendono a esser prese come verità, avendo la gente comune la memoria assai corta e avendo spesso la sensazione che i ricordi siano fallaci davanti alle menzogne spacciate come certezze, proprio per l’analfabetismo logico che è stato inoculato passo dopo passo non solo a noi italiani ma a tutto il mondo.

Mente Putin, mente Trump, mente Netanyhau, mente Xi, mente Milei, mente Macron, mentono gli ayatollah, mentono i sovrani arabi, mente Vannacci, mente Salvini, mentono tutti, senza esclusione o quasi. E chi difende, tra i nostri politici, l’uno o l’altro mente anch’egli, sicuramente non in buona fede. C’è chi giustifica addirittura Putin o Netanyahu, tra coloro, non volendo vedere i massacri che hanno compiuto. Si fa addirittura una legge spacciando il dissenso per antisemitismo, tappando la bocca a chi mette in evidenza i massacri. C’è chi ancora crede alle enormità, anche contraddittorie, che Trump sciorina senza sosta. C’è chi crede che Giorgia Meloni sia la persona di cui l’Italia avesse bisogno e le manda messaggi d’amore sul profilo social.

Non dimentichiamo, sempre restando nella nostra minuscola realtà provinciale, che c’è stato un periodo, quando l’ex-cavaliere Silvio Berlusconi era tra noi, che le sue seducenti bugie erano la parola del salvatore dell’Italia, il milione di posti di lavoro, il presidente operaio, le pensioni a 1000 euro, eccetera, insieme a tutte le altre bugie sul suo passato torbido di piduista, mafioso e di protettore di nipotine di Mubarak. E così scatta immediatamente la fede, e la fede non si scalfisce nemmeno colla ragione. Ci vuole uno choc, come furono le bombe angloamericane per risvegliare gli italiani dal torpore fascista.

Giorgia, insieme ai suoi, tutti, è l’erede ideale dell’ex-cavaliere, il cui nome troneggia ancora nel blasone del partito, cercando di rinverdire il ricordo, per non perdere elettori, di chi offriva le mutande 3 x 2 al pubblico televisivo delle sue reti, condendole con tette, culi e lustrini per un popolo affamato di vanità.

Ricostruire una coscienza individuale e collettiva si deve, certamente, ma saprebbe individuarmi, caro Oscar, delle persone in grado di farlo, oggi, nel nostro Paese? I giovani, e non solo i giovani, che protestano, in Italia, hanno un’ideologia di riferimento, solida, su cui costruire questa coscienza? Già le sardine sono svanite nel nulla, proprio per la mancanza di un substrato ideologico. Uno vale uno dei cinque stelle ha mostrato il suo lato menzognero e i suoi limiti ben presto, proprio perché non c’era più una base ideologica, né di destra né di sinistra, il nulla, tant’è che Conte, pur di governare, si è alleato con Salvini, un orrore. E i politici che dovrebbero contrastare Giorgia cosa sono in grado di offrire a questo proposito, che risposte dare alle infinite richieste che le persone civili bramano da tanto tempo?

Corrado Augias, ultimo grande saggio, con garbo e maniere arcaiche e desuete ma affascinanti, spesso metteva in evidenza tutti questi problemi. Ma le pare che siano stati accolti da qualcuno, in Parlamento, e che ne abbiano fatto tesoro scrivendo un nuovo compendio di buoni comportamenti e intenzioni di riferimento?

Io, purtroppo, non vedo nessuno. Urge un nuovo manifesto. Esattamente ciò che aveva capito quella volpe di Berlusconi, che lo aveva espresso nel suo pamphlet autocelebrativo “Una storia italiana”, mandandolo a milioni di italiani, stregando un popolo. A chi lo facciamo scrivere?