Il regio decreto-legge n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana, porta la data del 17 novembre 1938. Il Ddl antisemitismo è stato approvato in via definitiva dalla Camera martedì scorso, 17 novembre 2026, con 147 voti favorevoli e 93 contrari. Dopo ottantotto anni precisi. Dubito che a Montecitorio qualcuno ci abbia fatto caso: la conferenza dei capigruppo si ricorda degli anniversari solo se c’è da andare a depositare corone davanti alle telecamere.

La legge del 1938 conteneva delle garanzie, a ben guardare: l’articolo 14 mitigava le restrizioni per gli ebrei con le carte in regola. Familiari dei caduti, mutilati, volontari di guerra, iscritti al PNF della prima ora, legionari fiumani. Il beneficio si chiamava “discriminazione”, una parola che indicava l’eccezione al torto, allora. I professionisti discriminati vennero posti nei cosiddetti elenchi aggiunti dei loro albi, tollerati ma ben distinti e riconoscibili. Una tutela del regime ai suoi ebrei leali, precaria e labile ma, per chi ne fruiva, un bel vantaggio.

Ettore Ovazza, banchiere torinese, pensava di essersi guadagnato quella tutela già nel 1934, quando aveva fondato La nostra bandiera, il giornale degli ebrei fascisti, per dimostrare che si poteva essere devotamente l’una e l’altra cosa. Ma con le leggi razziali, il partito lo espulse. Dopo l’otto settembre restò in Italia, convinto che avrebbe recuperato la sua posizione. Le SS uccisero suo figlio il 9 ottobre 1943 e dopo due giorni toccò a lui, insieme alla moglie e alla figlia. I loro corpi furono bruciati nella caldaia delle scuole. A novembre, il congresso di Verona stabilì che gli appartenenti alla razza ebraica erano stranieri e, per la durata della guerra, “di nazionalità nemica”. A gennaio 1944 un decreto della Repubblica sociale tolse le proprietà anche ai discriminati. Garanzia elargita e tolta nello stesso modo: per decreto.

La legge del 2026 è più agile: cinque articoli, una paginetta. Il primo articolo adotta la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance, il secondo e il terzo affidano al governo una Strategia nazionale con le sue linee di azione, il quarto disciplina il Coordinatore nazionale, il quinto è una clausola finanziaria. Reati nuovi non vengono previsti, anche perché propaganda e istigazione all’odio sono già nella legge Mancino; c’era un divieto di manifestazioni, proposto dalla sempre solerte Lega, ma è caduto al Senato; il Coordinatore esiste dal gennaio 2020 mentre la Strategia è un documento che Palazzo Chigi approva e aggiorna da anni. Insomma, la legge mette in norma atti che il governo aveva già adottato. Effetti veri li produrrà, forse, soltanto la definizione dell’IHRA, con gli undici esempi che la legge dichiara necessari alla propria applicazione; la lite su quegli esempi però riguarda Israele più degli ebrei italiani. La lascio a chi la combatte da due anni con maggiore consapevolezza ed efficacia. Chiamarla inutile sarebbe ingeneroso. Diciamo che è sobria.

A chi serve, allora, una legge sobria? Il Pd ci ha rimesso. Una delle proposte unificate portava la firma di Graziano Delrio, ma alla Camera gran parte dei suoi deputati ha votato contro e i riformisti si sono astenuti: il partito si è presentato diviso su un testo che in origine era anche suo. Il credito politico è andato tutto alla maggioranza, che adesso può dire di aver dato agli ebrei italiani una legge contro l’antisemitismo. Fra le voci di Fratelli d’Italia che l’hanno difesa c’è Ester Mieli, già portavoce della comunità ebraica di Roma. Nel giugno 2024 Mieli era comparsa, suo malgrado, nell’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale, il movimento giovanile del suo partito: una dirigente romana veniva ripresa mentre rideva delle svastiche e ricordava, divertita, di aver appena firmato un comunicato di solidarietà alla senatrice. Il comunicato di solidarietà ha questo di pratico: si scrive in dieci minuti e non impegna chi lo firma. La legge votata martedì ne è la versione in cinque articoli.

Il simbolo di Fratelli d’Italia porta ancora la fiamma del Movimento sociale, fondato dai reduci di Salò. Giorgio Almirante, che lo guidò per più di vent’anni, nel 1938 era segretario di redazione de “La difesa della razza”. Da Fiuggi in avanti la destra italiana ha preso le distanze da quella storia, fino ad arrivare alla famosa definizione di “male assoluto” di Fini. Ma la fiamma è rimasta lì. E così una legge “contro l’antisemitismo” a costo zero è la presa di distanza più solida che l’attuale destra potesse operare senza fare un bel niente a parte sciacquarsi la coscienza con un voto d’aula.

Mi colpisce che l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane abbia salutato tale voto affermando che “gli anticorpi democratici” del paese ne escono più forti. Liliana Segre aveva chiesto un voto unanime, cosa che quel Ddl non poteva dare. Capisco il bisogno di sentirsi difesi, ma mi pare che la rappresentanza ufficiale abbia accettato, da chi ancora ha la fiamma nel simbolo, la forma di protezione più economica per chi la concede. Anzi, come ottantotto anni fa, la elargisce.

Solo a me questo fa venire in mente Una lapide in via Mazzini di Giorgio Bassani? Nell’agosto del 1945 Geo Josz, unico superstite dei 183 ebrei ferraresi deportati, torna in città mentre un operaio fissa sulla facciata della sinagoga la lapide con i nomi dei morti. Geo ci legge anche il proprio nome e chiede che venga rimosso. Ferrara, però, preferisce il nome sulla lapide a lui in carne e ossa, perché la pietra si commemora e non parla mentre il sopravvissuto racconta e pretende.

Oggi le istituzioni offrono la lapide, cui il Parlamento ha aggiunto una clausola, l’articolo 5: dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La parte di Geo Josz la fanno gli ebrei italiani che hanno firmato contro la legge, da Anna Foa a Gad Lerner a Carlo Ginzburg, rifiutando una tutela precaria decisa a loro nome.