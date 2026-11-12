Vincitori e perdenti all’indomani degli allarmi bomba

Probabilmente non sapremo mai con certezza quale sia la regia, se ce n’è una sola, dietro i falsi allarmi bomba diffusi ieri e oggi nelle scuole italiane (ma anche irlandesi e scozzesi). Probabilmente verranno incolpati i soliti “hacker russi”, ormai l’equivalente geopolitico de “le mezze stagioni” in ambito meteorologico…non che non sia vero che i primi ci sono e le seconde invece non più, ma in nessuno dei due casi si va al di là di una comprensione molto superficiale dei fenomeni che si vorrebbero spiegare.

Quello che possiamo invece sapere con un grado di certezza maggiore è chi esce rafforzato e chi indebolito da questi episodi. Nel reagire agli allarmi bomba la presidente del consiglio e gli esponenti del governo hanno selezionato accuratamente il linguaggio per creare una sorta di nesso simbolico tra gli artefici delle email minatorie e i manifestanti che hanno protestato contro il carovita, la militarizzazione e i tagli a scuola e sanità nelle settimane precedenti. Giorgia Meloni ha detto “vogliono creare il caos”, espressione poi ripetuta da vari commentatori dei fatti di ieri. È interessante anzitutto l’uso di una non ben definita terza persona plurale, che allude a una regia precisa senza esplicitarla, propagando così quel senso di pericolo imminente ma senza volto di cui si nutre l’immaginario sempre più paranoico dei nostri tempi e che, opportunamente indirizzato, tende a votare a destra. Inoltre, è significativo che la medesima espressione “il caos” sia stata usata per descrive le proteste di piazza dello scorso 17 ottobre, creando così ad arte una presunta comunione di intenti tra i registi degli allarmi bomba e i manifestanti. “Il caos” diventa così l’hegeliana notte in cui tutte le vacche sono nere, dove si disciolgono in una minaccia indistinta (da cui qualcuno ci dovrà pur difendere) tanto le chiare e distinte rivendicazioni di chi protesta conto affitti troppo alti e spese militari quanto le oscure finalità eversive del fantomatico Mikhail Andropov. Considerato che anche per le proteste del 17 ottobre è stata evocata dal ministro Crosetto la regia russa, la saldatura simbolica dei due episodi è servita. Non sembra casuale nemmeno il fatto che, mentre nelle email che annunciavano bombe sugli aerei la settimana scorsa i firmatari si definivano esponenti dello Stato Maschile ed esprimevano il loro odio per le idee femministe, delineando un profilo di destra estrema identitaria stile manosphere, questa volta la rivendicazione mescola alla minaccia russa l’elemento islamizzante, grottescamente evocato dal nome “Misoginistan”, che ripropone l’evergreen xenofobo di una presunta sovrapposizione di fede islamica e misoginia. L’elemento islamofobo completa così il cerchio dell’assimilazione simbolica tra le proteste del 17 ottobre e gli allarmi bomba nelle scuole: l’insistenza sul background migratorio dei “maranza” e la gogna pubblica per Youssef Siher, incriminato come “mente” islamista dei distruttori di vetrine, hanno deliberatamente culturalizzato le proteste, per renderle più estranee all’italiano medio che magari non riesce più a pagare affitto e benzina ma si sente a disagio a identificare la propria condizione con quella dei “musulmani”.

È dunque palese che ad uscire rafforzato da questi episodi è il governo Meloni, in caduta libera nel consenso, che può fare di tutta l’erba un fascio (pun intended) e cucire insieme in un’unica grande minaccia eventi di natura profondamente diversa, proponendosi poi come difensore del Paese dal caos che imperversa. Caos che, per altro, non c’è stato né pare al momento di là da venire. Due vetrine rotte, qualche paio di sneakers rubate, qualche tafferuglio con le forze dell’ordine sono, sì, episodi spiacevoli ma sembra esagerato scomodare la parola “caos” per descriverli, senza contare che le decine di manifestazioni tenutesi nei giorni successivi e che si terranno nei prossimi si sono svolte senza alcun disordine. La giornata di ieri è stata, sì, concitata, ma in fin dei conti siamo semplicemente andati a prendere i nostri figli a scuola qualche ora prima, come avremmo potuto dover fare per mille altri motivi.

Un’altra dimensione simbolica evocata in questi giorni che identifica un altro vincitore è quella associata alle espressioni “guerra ibrida” e “guerra a bassa intensità”. Che l’invio di email minatorie sia un atto ostile e criminoso è fuor di dubbio ma scomodare il termine “guerra” per definirlo, oltre ad essere profondamente irrispettoso nei confronti di chi vive e muore sotto le bombe vere, sembra funzionale soltanto a insinuare nell’opinione pubblica l’idea che siamo, appunto, in guerra, così da farci digerire le spese per il riarmo e un giorno poter dire “stiamo soltanto rispondendo al fuoco” quando vorranno convincerci che quelle armi vanno usate per davvero. Oltre al governo, dunque, la narrazione di questi giorni è indubbiamente una vittoria per il comparto difesa e gli spacciatori di armi.

A perderci, dunque, per il momento sembrano essere le centinaia di migliaia di persone che in questo autunno caldo hanno espresso dissenso nei confronti delle politiche scellerate di questo governo e delle destre globali, in particolare quei giovani e giovanissimi che ancora una volta sono stati presi di mira nel loro ambiente quotidiano, la scuola, con l’intento di spaventarli e scoraggiarne l’aggregazione collettiva. Ora sembrerà facile additarli come russofili, islamisti e osteggiatori dell’acquisto di armi di cui abbiamo tanto bisogno per scongiurare il caos…oppure no? L’autunno caldo non è ancora finito e l’inverno si prospetta caldissimo, quest’anno non solo per il riscaldamento globale che stiamo bellamente ignorando ma anche per il riaccendersi della lotta di classe, l’unico antidoto al vero caos, quello in cui ci stanno spingendo i governi dell’estrema destra globale.