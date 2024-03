Romano (TIM): «Incoraggiamo le ragazze verso percorsi di studio STEM»

26 Marzo 2024

“TIM nel 2023 è stata la prima telco al mondo nella classifica delle aziende che si sono distinte per le politiche di inclusione della diversity grazie alle attività sul fronte della valorizzazione e diversità delle persone. Sostenibilità e inclusione infatti non sono solo un valore etico ma anche motore di performance per l’azienda, strettamente correlato con l’engagement, lo sviluppo e la soddisfazione delle persone”. Lo ha dichiarato Elisabetta Romano, Chief Network Operations e Wholesale Officer di TIM intervenendo oggi all’evento “Quando la sostenibilità incontra l’inclusione sociale: donne e STEM” organizzato a Roma dall’Associazione Civita. “La diffusione di una cultura di pari opportunità – ha proseguito la manager – è per TIM un driver di competitività importante. E proprio su questi aspetti l’azienda ha messo in campo numerosi progetti che favoriscono i percorsi