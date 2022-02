Quello che è successo e quello che, forse, ti sei perso. Settimana n°7

19 Febbraio 2022

Il virus, continua la sua discesa ormai chiara, vaccino e sistema sanitario hanno fatto la differenza. Nonostante qualcuno, evidentemente a corto di argomenti, continua a criticare il super green pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50 in vigore dallo scorso 15 febbraio. Il nostro Paese invece viene indicato come esempio e modello nel mondo perché ha adottato misure eccessive quando tutti credevano che oramai la quarta ondata fosse in picchiata. (Che bravi questi veggenti…) Ma è noto, chi è contro continua a praticare il suo sport preferito, quello di essere contrario alle azioni governative per strategia e perché qualche copia di giornale venduta in più fa comodo. Nel frattempo in Ucraina si è a un passo dalla guerra, oramai anche la Farnesina prepara il rimpatrio di duemila connazionali. Sull’esempio di altri paesi UE, va a vuoto anche l’ultimo colloquio tra Biden e Putin per un’ora al telefono. A Kiev la paura di un attacco costringe molti ucraini a ritirare i soldi dalle banche e a fuggire nelle campagne. Alcuni opinionisti concordano sul fatto che Putin non attaccherà apertamente, ma si limiterà ad applicare tattiche russo- sovietiche profondamente radicate. Nel frattempo a casa nostra l’attenzione si sposta sulla riforma della giustizia approvata dal Governo e ora al vaglio del parlamento, dove incontrerà nel suo cammino, il fuoco degli emendamenti proposti dall’opposizioni e dalle forze politiche della maggioranza, alle quali il presidente Draghi ha chiesto coerenza. C’è chi la considera solamente un “annuncio” di riforma come chi la considera un buon inizio in vista dei referendum. Intanto i partiti fanno incazzare Draghi, il Governo va sotto quattro volte. Ma non erano gli stessi partiti, che pochi giorni fa tifavano perché il premier restasse a Palazzo Chigi come garanzia di continuità? Che spettacolo desolante..

MONDO

Ucraina, la pace appesa ad un filo, richiamati a casa anche i nostri connazionali. Biden a Putin: “se invadi la pagherai”.

In Italia allertati 2 mila militari da dislocare nei Paesi dell’Est, ma l’ultima parola spetta al parlamento.

Putin a Scholz: “pronti a lavorare con l’Occidente”, ma per Biden esiste ancora un rischio concreto all’invasione, non ci sono ancora segnali di ritiro da parte di Mosca.

Anche la Nato non si fida del ritiro russo. La tensione resta alta, espulso il vice ambasciatore USA e colpito un asilo nel Dombass.

Probabile tentativo di mediazione del Presidente Draghi in Russia.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea boccia il ricorso presentato da Polonia e Ungheria sullo stato di diritto e ora Bruxelles può bloccare i versamenti.

Incendio sul traghetto per Brindisi 14 dispersi, nessun italiano

CASA NOSTRA

Il Governo prevede il nuovo piano per il gas e vuole il raddoppio della produzione, nel dossier di Cingolani i giacimenti da riattivare sono tra Adriatico e Canale di Sicilia.

Per il paziente tetraplegico marchigiano che aveva chiesto nel 2020 di poter ricorrere al suicidio assistito, arrivano da parte dell’Asl le indicazioni sulla somministrazione del farmaco.

Al lavoro serve il Super Green Pass per gli over 50.

Finalmente arrivano pioggia e neve, ma troppo poco per la magra invernale del Po che è la più grave degli ultimi 30 anni.

Bollette record, rincari fino al 131%.

Approvato il bonus psicologo fino a 600 Euro.

Davigo rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio in merito ai verbali sulla presunta associazione segreta “Loggia Ungheria”.

POLITICA

Berlusconi alla sua prima uscita pubblica sta già lavorando per ricucire i rapporti nel Centro Destra. I sondaggi danno l’alleanza oltre il 50%.

Sulla Giustizia, già si litiga, la riforma Cartabia divide i partiti, Forza Italia critica il sistema elettorale del CSM e il PD alza le barricate.

Spiagge, basta proroghe dal 2024, ci saranno gare legate agli investimenti, stop al caro ombrellone.

I quesisti referendari al vaglio della Corte Costituzionale, Giuliano Amato: non cerchiamo il pelo nell’uovo, consentiamo il voto popolare.

La Corte poi ammette 5 referendum sulla giustizia,

Non passa invece quello sull’eutanasia, “inammissibile perché non tutela la vita”. Cappato minaccia la disobbedienza civile. Stop anche al quesito sulla cannabis.

Amato e il disagio per le bocciature: non possiamo correggere le proposte mal formulate.

I partiti litigano sul superbonus, difeso dai 5 stelle, inviso alla Lega che nel frattempo sul tema si divide, Giorgetti da una parte, Salvini dall’altra.

Prove di avvicinamento tra Conte e Di Maio.

Il Governo propone: in pensione a 64 anni con un taglio del 3%.

Il Governo va sotto per ben 4 volte, durissimo il Presidente Draghi:”non siamo qui per scaldare la sedia, se ai partiti e al Parlamento non va bene questo Governo, che ne trovino un altro”, un voto unanime in Consiglio dei Ministri non può essere sconfessato un minuto dopo in commissione.

Lega e Forza Italia propongono l’Election Day, accorpare referendum e amministrative

ECONOMIA

Il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco, prevede un calo del debito al 150% quello che preoccupa è l’aumento dell’inflazione, è importante “evitare la futile rincorsa tra salari e prezzi”.

Le pressioni sui prezzi e servizi saranno più prolungate di quanto inizialmente previsto anche se dovrebbero riassorbirsi nel 2023.

Aumento prezzi: anche le banche aumentano il costo dei conti correnti, più cari del 14%.

Prelievo del denaro contante, la soglia appena scesa a euro 1.000 ritorna a 2.000 euro.

SPORT

Il ritorno di Sofia Goggia a Pechino ed è subito argento, vista la velocità nel recupero è una medaglia di platino. Medaglia di bronzo anche per Nadia Delago.

Federica Brignone conquista la medaglia di bronzo in combinata, e poi ancora un altro bronzo nella discesa libera le medaglie in totale sono 16.

Djokovic rinuncerà a Wimbledon e al Roland Garros se ci sarà l’obbligo del vaccino. Che dire… ne faremo a meno.

Calcio prima votazione per il nuovo Presidente della Lega, per Bonomi un solo voto.

Campionato, Milan in testa, ma l’inter deve ancora recuperare una partita.

Champions il Liverpool batte l’Inter 2 a 0 , il Napoli pareggia con il Barcellona. Europa League, l’Atalanta cince 2 a 1 con l’Olympiacos e il Porto batte la Lazio 2 a 1.

CULTURA

La Scala rinuncia alla tournée in Egitto dopo la protesta dei sindacati per il Paese che nega la verità su Giulio Regeni.

Premio Strega, rivelati altri dodici libri scelti dagli amici della domenica.

INCHIOSTRO SPRECATO

