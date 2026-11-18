Fuori ora, Italia e nel resto del mondo il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games. Dopo 13 anni dall’uscita di GTA 5, l’attesa è diventata un fenomeno culturale, economico e mediatico. Ma cosa rende così speciale un videogioco?

Ecco, anche in Italia, Grand Theft Auto 6, il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sono trascorsi 13 anni dall’uscita di GTA 5, pubblicato nel settembre 2013. Tredici anni durante i quali il mondo è cambiato, la tecnologia ha compiuto passi enormi, sono nate nuove generazioni di videogiocatori e il modo stesso di consumare l’intrattenimento si è trasformato. Eppure, l’interesse per GTA non si è affievolito, al contrario, sembra essersi moltiplicato.

Per comprendere la portata del fenomeno basta guardare i numeri: il primo trailer ufficiale pubblicato nel 2023, ha raccolto oltre 93 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore su YouTube, stabilendo un record per il debutto di un video non musicale. Un rapporto di Google pubblicato nel 2026 segnala inoltre che i video legati a GTA VI hanno superato complessivamente i 40 miliardi di visualizzazioni prima dell’uscita. Non sono soltanto persone che aspettano un gioco: sono milioni di utenti che, ancora prima di poterlo provare, hanno già costruito intorno a esso un universo di contenuti, aspettative e conversazioni.

Ma da dove nasce questa passione per GTA 6?

Grand Theft Auto ha costruito la propria identità intorno a un’idea semplice e potentissima: offrire al giocatore libertà, un mondo aperto nel quale non esiste un unico modo di procedere. Si può seguire la storia principale, ma anche ignorarla. si può guidare senza una meta, attraversare quartieri, entrare in un negozio, ascoltare la radio, osservare gli abitanti, esplorare strade e paesaggi. Si può scegliere di essere protagonisti di una missione oppure semplicemente spettatori di una città che sembra continuare a vivere indipendentemente dalla nostra presenza. È una forma di libertà digitale che va oltre il semplice completamento di un obiettivo.

Il giocatore non è chiamato soltanto a vincere, ma a decidere cosa fare del proprio tempo. In un’esistenza quotidiana scandita da orari, responsabilità, regole e impegni, la possibilità di entrare in un mondo nel quale tutto sembra accessibile esercita un fascino particolare. Naturalmente, GTA costruisce questa libertà attraverso una rappresentazione volutamente estrema e provocatoria della società americana. Il crimine, la violenza, il denaro, il potere e il desiderio di successo sono ingredienti centrali della saga. Ma ridurre il suo successo alla possibilità di compiere azioni illegali sarebbe limitante. Il gioco funziona anche perché mette in scena una caricatura della realtà, una società riconoscibile e allo stesso tempo deformata, nella quale il giocatore può muoversi, sperimentare e osservare le contraddizioni del mondo contemporaneo.

Una satira che somiglia troppo alla realtà

Da sempre GTA è anche un racconto ironico degli USA, le sue città immaginarie sono specchi deformanti delle metropoli reali, i personaggi incarnano stereotipi sociali, le radio e le pubblicità parodiano linguaggi e abitudini della cultura popolare. La violenza è parte del suo immaginario, ma lo è anche la satira: politica, consumismo, spettacolarizzazione, ossessione per il denaro e culto dell’apparenza. Con GTA 6 si torna a Vice City, una città ispirata alla Miami contemporanea, inserita nello Stato immaginario della Leonida. Al centro della storia ci sono Jason e Lucia, due personaggi legati da un rapporto personale e da vicende criminali che li trascinano in una cospirazione. La presenza di Lucia, prima protagonista femminile pienamente giocabile della serie, rappresenta anche un passaggio significativo nell’evoluzione narrativa del franchise.

La scelta di ambientare il gioco in una versione contemporanea della Florida non è casuale. È un territorio che nell’immaginario collettivo contiene già tutti gli ingredienti di un racconto: spiagge, locali, turismo, ricchezza ostentata, disuguaglianze, spettacolo e contraddizioni. Rockstar non deve inventare da zero un mondo assurdo: le basta osservare quello reale, selezionarne gli aspetti più paradossali e portarli all’estremo.

Il videogioco che esiste anche fuori dal videogioco

Un altro elemento decisivo è il modo in cui GTA ha saputo trasformarsi in un fenomeno collettivo. Il successo non si misura più soltanto nelle copie vendute o nelle ore trascorse davanti alla console, si misura anche nei video pubblicati, nelle dirette streaming, nelle teorie elaborate dagli appassionati e nelle esperienze condivise. GTA Online ha contribuito enormemente a questa evoluzione. Nel corso degli anni i giocatori hanno trasformato il mondo di gioco in uno spazio sociale: gare automobilistiche, raduni, attività organizzate e soprattutto server di roleplay, nei quali ciascuno interpreta un personaggio e costruisce una vita virtuale. Il videogioco diventa così una sorta di teatro digitale, dove la storia non è scritta interamente dagli sviluppatori, ma nasce anche dalle relazioni tra i partecipanti.

Il fenomeno ha raggiunto dimensioni tali da influenzare anche la produzione di contenuti online. YouTube ha raccontato come la community abbia contribuito a mantenere viva la saga attraverso video, modifiche, machinima e forme di intrattenimento ispirate ai suoi ambienti. Il Washington Post ha evidenziato come GTA sia diventato anche un motore per la musica, lo streaming e persino nuove forme di espressione artistica.

L’attesa stessa è diventata parte dell’esperienza

I lunghi intervalli tra un capitolo e l’altro, il riserbo di Rockstar, la scarsità di informazioni e i rinvii hanno alimentato un meccanismo quasi rituale. Ogni trailer veniva analizzato fotogramma per fotogramma, ogni dettaglio diventava materia di discussione. Un’automobile, un’insegna, un paesaggio o un personaggio hanno generato migliaia di interpretazioni. Aspetti che raccontano anche la dimensione industriale dell’operazione: GTA 6 è un progetto dalle ambizioni enormi, con una produzione che Bloomberg ha descritto come una delle più complesse nella storia del videogioco.

Perché, in fondo, tutti aspettavamo GTA 6?

Forse perché GTA rappresenta una delle forme più complete di evasione contemporanea. Non ci offre soltanto una storia da seguire, ma un luogo da esplorare, una città da abitare, una realtà alternativa nella quale sperimentare possibilità che nella vita quotidiana non avremmo. Il suo fascino non nasce soltanto dalla fuga, nasce anche dal riconoscimento.

GTA 6 ha già dimostrato qualcosa di importante, oggi un videogioco può diventare un evento culturale globale prima ancora di essere giocato. E forse la sua vera forza sta proprio qui, non nel permetterci semplicemente di scappare dalla realtà, ma nel costruire un’altra realtà abbastanza convincente da farci desiderare di abitarla.

La domanda, a questo punto, non è soltanto se GTA 6 sarà all’altezza delle aspettative. È anche quanto siamo cambiati noi, nel frattempo, e che cosa cerchiamo davvero quando accendiamo una console e chiediamo a un mondo virtuale di lasciarci entrare.

Foto Grand Theft Auto VI – Rockstar Games