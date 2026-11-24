Il WEC può permettersi di perdere un altro costruttore come Peugeot? E cosa resta del legame tra le corse, la tecnologia e il sogno di chi guarda una 24 Ore di Le Mans? Una decisione come quella di Stellantis, diventa il segnale di qualcosa che sta cambiando intorno alle corse, nel mondo dell’industria, nell’economia e persino nel modo in cui immaginiamo il futuro delle competizioni. Quanto spazio rimane, nell’automobile di oggi, per le corse come investimento industriale e non soltanto come operazione di immagine?

La prima reazione, da tifoso, è inevitabilmente quella della delusione. Peugeot non è un nome qualunque ma un marchio che ha contribuito a costruire l’immaginario della 24 Ore di Le Mans, che ha conosciuto il sapore della vittoria e che, con il ritorno nella categoria Hypercar, aveva riportato in pista una parte importante della propria identità sportiva. Vedere concludersi questo capitolo lascia un vuoto, soprattutto perché il WEC aveva ritrovato negli ultimi anni una dimensione internazionale e un interesse crescente proprio grazie al ritorno di numerosi costruttori.

Non solo nostalgia

La decisione di Stellantis va letta dentro una trasformazione industriale molto più ampia. Il gruppo ha spiegato che le risorse saranno concentrate sul piano strategico FaSTLAne 2030, sullo sviluppo dei prodotti, sulla qualità e sulla copertura dei mercati. Cinquanta lanci e aggiornamenti in Europa in 5 anni, di cui 25 nuovi prodotti: numeri che restituiscono la dimensione delle priorità aziendali. In un settore sottoposto a pressioni enormi, tra transizione energetica, concorrenza internazionale, investimenti tecnologici e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, ogni euro deve trovare una giustificazione sempre più precisa.

Il motorsport non è più un investimento intoccabile

Per decenni, la presenza nelle competizioni è stata considerata una componente quasi naturale della strategia dei grandi costruttori. Le corse servivano a dimostrare affidabilità, prestazioni e capacità ingegneristiche. Erano un laboratorio tecnologico, ma anche una vetrina globale. Vincere a Le Mans significava costruire reputazione, alimentare il prestigio di un marchio e trasferire parte di quell’immagine sulle automobili vendute nei concessionari. Oggi questo rapporto è più complicato, le tecnologie che determinano il successo commerciale di un costruttore non coincidono necessariamente con quelle che fanno vincere una gara di durata.

Da questo punto di vista, la scelta di Stellantis è comprensibile, un gruppo automobilistico non può permettersi di mantenere ogni programma sportivo soltanto per ragioni di prestigio. Deve decidere dove concentrare capitale, persone e competenze. Il problema, però, è che il motorsport non produce valore esclusivamente attraverso le tecnologie trasferite sulle vetture di serie. Produce anche cultura, identità, emozione e riconoscibilità. Elementi difficili da inserire in un foglio Excel, ma fondamentali per costruire il rapporto tra un marchio e il suo pubblico.

Peugeot, una presenza che mancherà al WEC

Il ritiro di Peugeot assume un significato particolare perché arriva in una fase in cui il WEC aveva bisogno proprio della pluralità dei costruttori. L’Endurance vive di rivalità, di differenze tecniche e di identità. Il fascino di Le Mans nasce anche dalla possibilità di vedere marchi diversi affrontarsi sullo stesso tracciato, con filosofie progettuali e storie industriali differenti. Una griglia competitiva non è fatta soltanto dal numero delle vetture. È fatta dai nomi che rappresentano, dalle sfide che generano e dalle storie che permettono di raccontare.

Il WEC ha dimostrato di poter attrarre nuovi protagonisti e di avere una piattaforma regolamentare capace di suscitare interesse. Ma la crescita di un campionato non può essere misurata soltanto attraverso gli ingressi. Deve essere valutata anche dalla capacità di trattenere chi ha già scelto di investire. Perché convincere un costruttore a entrare è difficile, ma convincerlo a restare lo è altrettanto.

Dal costruttore al cliente: un cambio di filosofia

Nel comunicato, Stellantis indica una direzione precisa, quella di concentrare le attività motorsport sul customer racing e sullo sviluppo di vetture ad alte prestazioni. Non è un abbandono totale delle competizioni, ma un cambiamento di prospettiva. Il gruppo intende valorizzare le competenze maturate in pista attraverso programmi più vicini ai clienti, alle vetture da rally e ai modelli sportivi dei propri marchi.

È una scelta che ha una sua logica economica, il customer racing può costruire un rapporto più diretto con chi acquista e utilizza una vettura da competizione, distribuendo parte dei costi e creando un ecosistema sportivo attorno ai marchi. Anche lo sviluppo di modelli ad alte prestazioni per Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, Lancia e Opel può rappresentare un modo per trasformare il patrimonio ingegneristico del motorsport in un prodotto riconoscibile sul mercato. Resta però una differenza sostanziale tra fornire una vettura da corsa ai clienti e schierare un prototipo ufficiale in un Mondiale.

Il rischio per il WEC è perdere il suo valore industriale

L’industria automobilistica è cambiata troppo profondamente perché si possa immaginare una competizione sostenuta soltanto dal prestigio del marchio. L’uscita di Stellantis non significa una crisi del WEC. Il campionato ha ancora costruttori importanti, una competizione di alto livello e un appuntamento come Le Mans che conserva un fascino unico. Ma sarebbe sbagliato considerarla una semplice rotazione di partecipanti. Ogni addio di questo tipo deve essere un’occasione per capire cosa non ha funzionato e cosa si può migliorare.

Non è soltanto una questione di automobili

Alla fine, il dispiacere di un appassionato non nasce soltanto dal sapere che una Peugeot non sarà più sulla griglia. Nasce dalla sensazione che il motorsport rischi progressivamente di perdere uno dei suoi significati più profondi: essere il luogo in cui un’industria mette alla prova se stessa, accettando il rischio della competizione e trasformando la ricerca in spettacolo. Il WEC non è soltanto una piattaforma promozionale. è un luogo in cui la tecnologia incontra la storia, dove i marchi costruiscono identità e dove milioni di appassionati trovano una ragione per sentirsi parte di qualcosa.

Peugeot saluterà il Mondiale Endurance alla fine del 2026. Il gruppo ha scelto di guardare altrove, verso attività che ritiene più coerenti con le proprie priorità industriali. È una decisione legittima, forse persino inevitabile. Ma ai tifosi resta una convinzione: un’industria automobilistica che smette di considerare le corse un investimento strategico rischia di perdere anche una parte della propria capacità di raccontarsi. E il WEC, senza Peugeot, sarà ancora un grande campionato. Ma sarà un campionato un po’ più povero di storie. E nell’Endurance, dove si corre per 24 ore ma si costruisce una memoria che dura decenni, le storie contano quasi quanto le vittorie.

Foto credits Peugeot Racing