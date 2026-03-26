Forte dei Marmi, è il luogo dove la notte italiana ha imparato a danzare con stile, il luogo in cui la musica non è stata solo intrattenimento, ma colonna sonora di un’epoca intera. E, “La Capannina di Franceschi”, certamente, è stato il locale simbolo assoluto della Versilia, oggi pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Armani – fortemente voluta da Giorgio Armani prima della sua scomparsa nel 2025 – è al centro di un ambizioso progetto di rinnovamento. I lavori proseguiranno per tutto il 2026, con l’obiettivo di riaprire le porte nell’estate 2027, restituendo alla costa toscana uno dei suoi templi più iconici, questo è quanto si legge in una nota ufficiale del brand.

La Versilia: dove nasce il mito

Negli anni ’50 e ’60, la Versilia, infatti, era molto più di una destinazione balneare: era un laboratorio di stile e libertà. Tra Viareggio e Forte dei Marmi, si incontravano aristocratici, attori, intellettuali e musicisti. Qui prendeva forma un’Italia nuova, più moderna, più internazionale. La Capannina, fondata nel 1929 da Achille Franceschi, divenne presto il cuore pulsante di questa rivoluzione culturale. Sul suo palco si alternavano orchestre, artisti e cantautori destinati a entrare nella storia della musica italiana.

Gli anni ’60 e la rivoluzione dei cantautori

Fu proprio negli anni ’60 che il locale visse la sua stagione più intensa. Era l’epoca della nascita della canzone d’autore italiana, con figure come Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè e Gino Paoli, venuto a mancare pochi giorni addietro. Tra le luci soffuse e il profumo del mare, proprio Gino Paoli trovò uno dei suoi palcoscenici più naturali. Le sue esibizioni alla Capannina erano intime e magnetiche: pochi accordi, una voce inconfondibile e testi capaci di sospendere il tempo. È impossibile non pensare a “Sapore di sale” senza immaginare proprio la Versilia: le spiagge dorate, le notti estive, gli amori fugaci.

Scritta nel 1963, la canzone è diventata un manifesto poetico di quell’Italia che viveva tra leggerezza e nostalgia. Accanto a questa, brani come “Il cielo in una stanza“, hanno definito un nuovo modo di raccontare i sentimenti: essenziale, diretto, universale. Gino Paoli non era solo un musicista, Il suo stile – sobrio, quasi distaccato – si sposava perfettamente con il fascino della Versilia. Gli amori tormentati, le relazioni intense, la vita vissuta senza compromessi: tutto si trasformava in musica. La sua poetica era fatta di silenzi, di immagini sospese, di emozioni trattenute. E nella cornice della Capannina queste qualità trovavano una dimensione quasi teatrale, amplificate dalla vicinanza con il pubblico e dall’atmosfera unica del locale.

Il futuro della Capannina

La rinascita della “Capannina” sotto la guida del Gruppo Armani non è solo un’operazione di restyling, ma un progetto culturale. L’intenzione è chiara: preservare l’anima del luogo, aggiornandola con una sensibilità contemporanea. Immaginare la riapertura del 2027 significa pensare a un ponte tra epoche: da un lato la Versilia dei cantautori e delle notti leggendarie, dall’altro una nuova generazione pronta a riscoprire quel patrimonio. E, mentre il mare continuerà a lambire la costa con lo stesso ritmo di sempre, sarà impossibile non percepire, l’eleganza senza tempo di Giorgio Armani affettivamente legato alla Capannina, e l’eco della voce di Gino Paoli che ancora sussurra storie di amore e libertà, proprio lì dove tutto è cominciato.