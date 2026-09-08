Chi sono i “Me contro Te”

Il tempo di tornare pigramente dalle vacanze, dopo settimane in cui non ho scritto nulla nemmeno sul mio blog, e si ritorna nel vivo degli eventi social: qualche breve riflessione sul Wedding Show dei “Me contro Te”.

Luì e Sofì — al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia — aprono il canale YouTube “Me contro Te” il 4 ottobre 2014. Dodici anni e oltre 3.600 video dopo, rappresentano il fenomeno mediatico per l’infanzia più solido del web italiano: circa 7 milioni di iscritti su YouTube, 1,6 milioni di follower su Instagram e 3,5 milioni su TikTok. Dal 2020 la coppia ha conquistato anche il cinema con sette film al botteghino — il primo dei quali, La vendetta del Signor S, ha incassato tra gli 8,4 e i 9 milioni di euro. A questo impero si aggiungono libri, dischi, spettacoli dal vivo, un merchandising capillare (dalle t-shirt ai panettoni) e, dal dicembre 2024, un podcast.

Dopo la proposta di matrimonio nell’ottobre 2021, le nozze si sono celebrate lo scorso 5 settembre 2026 all’Unipol Dome di Milano (che peraltro non registrava il sold out: 6 mila biglietti venduti su 15 mila posti a sedere). Premesso che ognuno è libero di disporre della propria vita privata come crede, questo Wedding Show tuttavia presenta diversi snodi critici che meritano di essere analizzati.

La monetizzazione dei sentimenti: il Wedding Show

I primi interrogativi — emersi già all’epoca della proposta — riguardano i prezzi dei biglietti, che secondo i detrattori evidenziano una spiccata volontà di monetizzare ogni singolo evento, persino il più intimo. Dalla richiesta di matrimonio fino al sì, ogni tappa della loro relazione è diventata parte di una narrazione pubblica costantemente scandita dai social. Come osservato anche da Selvaggia Lucarelli, ci troviamo di fronte a un’ulteriore evoluzione del “modello Ferragnez”, ma con una differenza sostanziale: in questo caso gli spettatori — o per meglio dire, gli “invitati” — pagano un biglietto per assistere alla celebrazione e un sovrapprezzo per incontrare gli sposi.

La questione è anzitutto semantica, prima ancora che commerciale: chiamare “invitati” dei clienti paganti genera una sovrapposizione ambigua tra legame affettivo e transazione economica, disorientando un pubblico composto perlopiù da giovanissimi.

Ma la vera criticità è di natura educativa. Se da un lato il matrimonio viene snaturato da momento intimo a show a pagamento, dall’altro occorre ricordare che la responsabilità finale dell’acquisto spetta agli adulti. Il bambino desidera l’esperienza, ma è il genitore a staccare il biglietto: il compito di porre un limite — anche attraverso un no — rimane in capo alla famiglia, non ai creator (e un no, in questo caso non avrebbe costituito di certo un trauma per i fanciulli).

Più che un posto alla celebrazione, le famiglie finiscono così per comprare l’illusione di vivere una favola, rimanendo pur sempre confinate al ruolo di pubblico pagante.

Questo fenomeno si inserisce nella parabola più ampia dell’economia dei contenuti, segnando un punto di non ritorno nel processo di commercializzazione dei sentimenti. Se in passato i creator tracciavano un confine netto tra il palcoscenico e la quotidianità, oggi è l’esistenza stessa della persona a strutturarsi come un brand.

Conclusioni

In quest’ottica, il Wedding Show non è un’eccezione, ma il naturale approdo di un modello d’intrattenimento che trasforma ogni tappa fondamentale della vita — il fidanzamento, le nozze e, ipoteticamente, la futura genitorialità — nei capitoli di un palinsesto in stile pay-per-view. Il pubblico cessa di essere semplice spettatore di un’opera di finzione e diventa consumatore di una realtà appositamente spettacolarizzata, in cui l’esperienza dal vivo e il merchandising celebrativo servono a mettere a reddito il legame emotivo con la community.

Nel momento in cui una ricorrenza intima come il matrimonio viene impacchettata, promossa e venduta tramite biglietti d’ingresso e gadget dedicati, la sfera privata si trasforma ufficialmente in merce. Questo meccanismo genera un inevitabile cortocircuito percettivo, specie nei fan più giovani: si fa leva sull’illusione di una relazione “parasociale” — ovvero la convinzione di conoscere intimamente i propri beniamini e di far parte della loro vita — riducendo l’appartenenza a una “famiglia virtuale” a una semplice transazione economica.