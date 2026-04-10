Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana: svolta storica per il marchio

Stefano Gabbana avrebbe rassegnato le dimissioni dal ruolo di chairman di Dolce&Gabbana, aprendo una fase inedita per uno dei marchi più iconici della moda italiana. La notizia, diffusa da Bloomberg nella serata del 9 aprile, arriva come un fulmine a ciel sereno e, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbe stata accompagnata da dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda. Fonti vicine al brand suggeriscono che l’uscita di Gabbana risalga in realtà già allo scorso dicembre, ma sia rimasta finora riservata. Parallelamente, lo stilista starebbe valutando opzioni strategiche per la cessione della propria quota societaria, un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe un cambio radicale nella governance della maison.

Il tempismo non è casuale. Dolce & Gabbana si prepara infatti a negoziare con il sistema bancario un’importante operazione finanziaria: un’iniezione di capitale da circa 150 milioni di euro, inserita in un più ampio piano di rifinanziamento da 450 milioni. A questo si aggiunge l’indiscrezione, sempre più insistente, dell’arrivo di Stefano Cantino — ex amministratore delegato di Gucci — in un ruolo chiave ancora da definire.

Fondata nel 1985 da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, la maison rappresenta una delle ultime grandi realtà del lusso italiano ancora indipendenti. I due designer, uniti inizialmente anche nella vita privata, hanno costruito un’estetica immediatamente riconoscibile: una celebrazione della sensualità mediterranea, fatta di pizzi, silhouette aderenti, richiami alla tradizione siciliana e una teatralità barocca che ha conquistato passerelle e celebrity di tutto il mondo. Negli anni, il marchio ha saputo evolversi senza tradire il proprio DNA, espandendosi dalla moda prêt-à-porter all’haute couture, fino al design per la casa e al beauty. Proprio in questo ambito si inserisce una delle più recenti operazioni: la collaborazione con Madonna per il rilancio della fragranza The One, simbolo del legame tra il brand e le icone pop. Oggi, però, Dolce&Gabbana si trova davanti a un bivio. L’eventuale uscita di scena di Gabbana potrebbe aprire la porta a investitori esterni o persino a una futura integrazione in uno dei grandi conglomerati del lusso internazionale — uno scenario finora sempre respinto dai fondatori. Allo stesso tempo, l’ingresso di nuove figure manageriali e il rafforzamento finanziario potrebbero segnare l’inizio di una fase di modernizzazione e crescita globale, necessaria per competere in un mercato sempre più competitivo e consolidato. Quel che è certo è che il marchio sta entrando in una nuova era. E, come spesso accade nella moda, i momenti di rottura possono diventare anche le più grandi occasioni di reinvenzione.