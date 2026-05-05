Vittoria Ceretti nuovo volto globale di Armani Beauty: eleganza italiana e bellezza contemporanea

La scelta di Vittoria Ceretti come Global Makeup Ambassador segna un momento significativo per Armani Beauty , che rafforza così il legame con una delle figure più rappresentative della moda contemporanea. Indossatrice tra le più richieste a livello internazionale, Ceretti sarà protagonista della nuova campagna dedicata al fondotinta Luminous Silk e delle future iniziative legate al make-up e alla skincare.

Per Vittoria Ceretti, si tratta di un traguardo dal forte valore simbolico: il rapporto con la maison guidata da Giorgio Armani affonda infatti le radici nei primi anni della sua carriera. Nel tempo, ha costruito una collaborazione costante con il brand, fino ad arrivare a incarnarne oggi in modo completo l’estetica e i valori. Nata a Brescia, si è affermata rapidamente sulle passerelle di tutto il mondo, grazie a una presenza scenica sofisticata e a uno stile riconoscibile, fatto di equilibrio tra naturalezza e intensità. La sua immagine, mai eccessiva, riflette un’idea di femminilità contemporanea che privilegia autenticità e sicurezza, elementi perfettamente in sintonia con il linguaggio Armani .

La nuova campagna dedicata al fondotinta Luminous Silk – uno dei prodotti più iconici del marchio – punta proprio a esaltare questa visione: una bellezza che non copre, ma valorizza. È lo stesso principio che guida da oltre due decenni lo sviluppo delle linee make-up e skincare del brand, pensate per esaltare i tratti individuali piuttosto che uniformarli.

Oltre al make-up, Armani Beauty si distingue per un’offerta completa che include trattamenti skincare avanzati e fragranze diventate punti di riferimento nel settore. Parallelamente, il marchio porta avanti progetti di responsabilità sociale come l’iniziativa Acqua for Life, dedicata all’accesso all’acqua potabile nelle aree più vulnerabili del pianeta.

La nomina di Vittoria Ceretti si inserisce in una più ampia narrazione che unisce moda, cinema e cultura, ambiti in cui Armani ha costruito negli anni una presenza solida e coerente, collaborando con attori, artisti e personalità internazionali. In questo contesto, Armani Beauty continua a rappresentare molto più di un brand cosmetico: è un’estensione diretta della filosofia del suo fondatore. Giorgio Armani ha sempre promosso un’idea di stile basata sulla sottrazione, sull’eleganza misurata e su una bellezza che non segue le mode ma le attraversa. La scelta di Vittoria Ceretti va esattamente in questa direzione: celebrare una femminilità reale, consapevole e senza tempo.

Ed è proprio questa coerenza – tra visione creativa, qualità dei prodotti e identità estetica – che rende Armani Beauty ancora oggi uno dei punti di riferimento più autorevoli nel panorama globale della bellezza