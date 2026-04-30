Acqua Armani, nuova alleanza tra Giorgio Armani e Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A.: il lusso incontra il benessere

Accordo di licenza di lungo periodo per la produzione e distribuzione della linea Acqua Armani: una sinergia tra design, tradizione termale e strategia lifestyle Made in Italy

Il Gruppo Armani compie un nuovo passo nella diversificazione del proprio ecosistema lifestyle annunciando un accordo di licenza di lunga durata con Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A.. Al centro dell’intesa, la produzione e distribuzione della linea Acqua Armani, destinata a diventare un’estensione coerente dell’universo estetico e valoriale del brand. L’operazione segna un’evoluzione rispetto alla precedente collaborazione avviata nel 2020 con Lauretana S.p.A., affidando ora a Fiuggi il ruolo di partner industriale e strategico nello sviluppo del progetto.

Lusso, benessere e heritage: i driver dell’accordo

La partnership mette a sistema due pilastri del Made in Italy: da un lato Armani, simbolo globale di eleganza e lifestyle contemporaneo; dall’altro Acqua Fiuggi, marchio storico con una consolidata reputazione nel settore delle acque oligominerali.

Riconosciuta per il suo gusto puro e per le proprietà legate al benessere, Acqua Fiuggi rappresenta da decenni un punto di riferimento della cultura termale italiana. Il brand è inoltre inserito nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, certificazione rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ne attesta il valore storico e industriale.

Una mossa strategica nel segmento premium

Con Acqua Armani, il gruppo Armani rafforza la propria presenza nel segmento lifestyle, ampliando ulteriormente l’offerta oltre la moda e il design. L’acqua diventa così un elemento narrativo e identitario, capace di incarnare i valori del brand anche nei gesti quotidiani. Per Fiuggi, invece, l’accordo rappresenta un’opportunità di posizionamento internazionale, consolidando il ruolo di ambasciatore dell’eccellenza italiana e aprendo a nuove sinergie nel segmento premium.

Il futuro delle collaborazioni tra moda ed economia

La nascita di Acqua Armani si inserisce in un trend sempre più rilevante: la contaminazione tra moda, wellness e industria alimentare. Un modello che punta a costruire universi di marca completi, dove estetica, qualità e tradizione convergono in un’esperienza integrata.