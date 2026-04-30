Lifestyle

Acqua Armani, nuova alleanza tra Giorgio Armani e Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A.: il lusso incontra il benessere

di Chiara Perrucci

Accordo di licenza di lungo periodo per la produzione e distribuzione della linea Acqua Armani: una sinergia tra design, tradizione termale e strategia lifestyle Made in Italy

30 Aprile 2026

Il Gruppo Armani compie un nuovo passo nella diversificazione del proprio ecosistema lifestyle annunciando un accordo di licenza di lunga durata con Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A.. Al centro dell’intesa, la produzione e distribuzione della linea Acqua Armani, destinata a diventare un’estensione coerente dell’universo estetico e valoriale del brand. L’operazione segna un’evoluzione rispetto alla precedente collaborazione avviata nel 2020 con Lauretana S.p.A., affidando ora a Fiuggi il ruolo di partner industriale e strategico nello sviluppo del progetto.

Lusso, benessere e heritage: i driver dell’accordo

La partnership mette a sistema due pilastri del Made in Italy: da un lato Armani, simbolo globale di eleganza e lifestyle contemporaneo; dall’altro Acqua Fiuggi, marchio storico con una consolidata reputazione nel settore delle acque oligominerali.

Riconosciuta per il suo gusto puro e per le proprietà legate al benessere, Acqua Fiuggi rappresenta da decenni un punto di riferimento della cultura termale italiana. Il brand è inoltre inserito nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, certificazione rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ne attesta il valore storico e industriale.

Una mossa strategica nel segmento premium

Con Acqua Armani, il gruppo Armani rafforza la propria presenza nel segmento lifestyle, ampliando ulteriormente l’offerta oltre la moda e il design. L’acqua diventa così un elemento narrativo e identitario, capace di incarnare i valori del brand anche nei gesti quotidiani. Per Fiuggi, invece, l’accordo rappresenta un’opportunità di posizionamento internazionale, consolidando il ruolo di ambasciatore dell’eccellenza italiana e aprendo a nuove sinergie nel segmento premium.

Il futuro delle collaborazioni tra moda ed economia

La nascita di Acqua Armani si inserisce in un trend sempre più rilevante: la contaminazione tra moda, wellness e industria alimentare. Un modello che punta a costruire universi di marca completi, dove estetica, qualità e tradizione convergono in un’esperienza integrata.

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