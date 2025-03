L’oroscopo di Fabio Cavallari sfida quello di Paolo Fox

L’Oroscopo alternativo di giovedì 27 marzo

(per chi cerca l’amore. E trova altro)

Ariete

Impulsivo, dicono. Tradotto: non ascolti nessuno, fai danni, poi ti scusi con la stessa foga con cui hai distrutto tutto. L’amore ti cerca. Ma tu sei già oltre, a sbagliare di nuovo. Marte ti guarda. E alza gli occhi al cielo.

Toro

Stabile come una roccia. E altrettanto sveglio. Quando l’amore bussa, tu chiedi se ha prenotato. Venere ti osserva. E cambia pianeta.

Gemelli

Due facce. E nessuna delle due affidabile. Dici “ti amo” mentre pensi “forse”. Poi ti chiedi perché nessuno resta. Mercurio ti segue. Ma solo per vedere dove vai a sbattere.

Cancro

Sensibile, sì. Ma solo quando si tratta di te. L’amore lo reclami, lo esigi, ma ti spaventa. La Luna ti guarda. E prende le distanze.

Leone

Sei il centro dell’universo. Peccato che nessuno te l’abbia confermato. In amore vuoi applausi, non abbracci. Il Sole ti osserva. E si sente usurpato.

Vergine

Preciso, metodico, ansiogeno. L’amore è un imprevisto che ti fa venire l’orticaria. Rileggi i messaggi d’amore. Poi li correggi con la matita rossa. Mercurio ti studia. Con apprensione.

Bilancia

Elegante. Ma eternamente indeciso. Ami tutti un po’, ma nessuno davvero. Hai paura che l’amore ti spettini. Venere ti contempla. Poi ti blocca.

Scorpione

Intenso come un dramma greco. Ogni volta che ami, qualcuno finisce in terapia. L’amore per te è una guerra a chi si arrende per primo. Plutone ti guarda. E aggiorna il curriculum.

Sagittario

Libero, avventuroso, immaturo. Ami a distanza. E appena si avvicinano, scappi. Ti innamori di chi non ti vuole. Giove ti segue. Ma solo per ridere.

Capricorno

Determinato, sì. Ma emotivamente ibernato. L’amore ti sfiora. Tu lo archivi in una cartella. Saturno ti osserva. E ti manda un memo.

Acquario

Ti credi alternativo. Sei solo fuori tempo. Ti dicono “ti amo” e tu cerchi il telecomando. Confondi il silenzio con la profondità, l’egoismo con la libertà. Giove ti osserva. E si vergogna di conoscerti.

Pesci

Non sei Dio, ma non ti allontani molto. Il problema è che nessuno ti ascolta. Il futuro è tuo. Ma lo useranno altri.