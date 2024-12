Giubileo 2025: un anno di speranza e riconciliazione per il mondo cattolico

Il Giubileo 2025, primo Giubileo ordinario del XXI secolo, sarà un anno di grazia e riconciliazione per i fedeli cattolici, con il tema “Pellegrini di speranza”

Roma si prepara ad accogliere milioni di pellegrini per il Giubileo 2025, un appuntamento centrale per la Chiesa cattolica che offre ai fedeli un anno dedicato alla grazia, alla riconciliazione e al rinnovamento spirituale. Con il tema “Pellegrini di speranza”, Papa Francesco ha voluto sottolineare l’importanza di coltivare fiducia e resilienza in un contesto globale segnato da crisi umanitarie, pandemie e conflitti internazionali.

Cos’è il Giubileo 2025 e perché viene celebrato?

Il Giubileo è un evento istituito dalla Chiesa cattolica nel 1300 da Papa Bonifacio VIII e viene celebrato ogni 25 anni come Giubileo ordinario. Durante quest’anno, i fedeli possono ottenere l’indulgenza plenaria, seguendo specifiche pratiche di fede, come la confessione, la partecipazione alla Messa e il pellegrinaggio a Roma. Accanto ai Giubilei ordinari, il Papa può proclamare anche Giubilei straordinari in occasioni particolari, come accaduto nel 2015, quando Francesco dedicò un Anno Santo alla Misericordia.

Il 2025 rappresenta il primo Giubileo ordinario del XXI secolo e arriva a distanza di 25 anni da quello storico del 2000, celebrato da Giovanni Paolo II.

La tradizione vuole che ogni Giubileo venga proclamato tramite la pubblicazione di una Bolla Papale (o Bolla Pontificia) d’Indizione. Per “Bolla” si intende un documento ufficiale, generalmente scritto in latino, con il sigillo del Papa, la forma del quale dà nome al documento stesso.

Gli appuntamenti chiave del Giubileo 2025

L’inaugurazione ufficiale del Giubileo avverrà con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, prevista per il dicembre 2024. Questo gesto simbolico segnerà l’inizio di un anno di grazia e misericordia. La stessa cerimonia si ripeterà anche nelle altre basiliche papali di Roma: San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. Le porte di queste ultime vengono aperte nei giorni successivi al 24 dicembre e restano aperte fino al termine del Giubileo quando tornano ad essere murate.

Gli eventi principali del Giubileo 2025

Pellegrinaggi a Roma : si prevede l’arrivo di milioni di fedeli da ogni parte del mondo per visitare le basiliche e vivere l’esperienza del Giubileo.

: si prevede l’arrivo di milioni di fedeli da ogni parte del mondo per visitare le basiliche e vivere l’esperienza del Giubileo. Incontri tematici : l’anno sarà scandito da giornate dedicate a giovani, famiglie, sacerdoti e persone emarginate. Spazio anche al dialogo interreligioso e alle riflessioni sulla pace.

: l’anno sarà scandito da giornate dedicate a giovani, famiglie, sacerdoti e persone emarginate. Spazio anche al dialogo interreligioso e alle riflessioni sulla pace. Eventi speciali nelle diocesi : anche nelle Chiese locali di tutto il mondo si terranno celebrazioni giubilari in contemporanea con quelle romane.

: anche nelle Chiese locali di tutto il mondo si terranno celebrazioni giubilari in contemporanea con quelle romane. Chiusura della Porta Santa: il rito conclusivo, previsto per dicembre 2025, segnerà la fine dell’Anno Santo.

È possibile visionarli tutti sul sito dedicato.

Il Giubileo 2025 è un evento per tutta l’umanità

Il Giubileo non è solo un momento per la comunità cattolica, ma un’occasione che spesso trascende i confini religiosi. Roma si trasforma in un crocevia di culture, accogliendo pellegrini, turisti e curiosi che partecipano agli eventi o semplicemente respirano l’atmosfera unica della città eterna durante l’Anno Santo.

La Capitale, inoltre, sta lavorando per migliorare le sue infrastrutture e garantire l’accoglienza di milioni di visitatori. Tra i progetti, l’ammodernamento dei trasporti e l’aumento delle misure di sicurezza.

Il messaggio del Papa per il Giubileo 2025

Papa Francesco ha descritto il Giubileo come un cammino di speranza, invitando i fedeli a riscoprire la centralità della fede e della solidarietà. “In un mondo spesso frammentato, il Giubileo è un invito a essere costruttori di pace e di comunione”, ha dichiarato il Pontefice.

Con il Giubileo 2025 ormai alle porte, per molti sarà un’occasione per riflettere, rinnovarsi e sperare in un futuro più giusto e solidale.