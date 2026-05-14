Visita a Casa della Madia: l’incontro con Enzo Bianchi e la sua comunità

Porteranno ancora frutto nella vecchiaia; saranno pieni di vigore e verdeggianti

Salmi 92:14

Una due volte all’anno faccio visita ai monaci di Casa della Madia; è un viaggio che attraversa la pianura padana da Imola a Milano, poi devia verso i monti di nord ovest, le Alpi Pennine e Graie, in un cambio d’orizzonti che è già apertura, nuovo sguardo.

E’ ogni volta sorprendente ritrovarmi in un luogo dove si condividono spiritualità e convivio, teologia e cura dell’orto con la stessa umiltà, in un silenzio rispettoso mai austero, in una pace che aleggia su quella terra dove la Madia si staglia tra distese di verde e il brullo dei campi intorno, come un’isola giallo cangiante, ammantata di pace, estranea ai rumori del traffico, anche quello dentro.

Casa della Madia viene inaugurata nel settembre 2023 ad Albiano d’Ivrea; la struttura era in precedenza un cascinale chiamato Camadio, che significa appunto casa della madia, casa dove si fa e si conserva il pane. Dopo due anni di esilio da Bose, Enzo Bianchi – ex priore di quella sua prima comunità – e alcuni monaci suoi confratelli, hanno deciso di ricominciare ad Albiano una nuova vita monastica, sempre nella regola di Bose, nella fratellanza, l’accoglienza, in ascolto del Vangelo.

Bianchi è monaco cenobita, è da sempre per l’incontro con l’altro e per la condivisione; ha compiuto nel marzo scorso 83 anni e oggi continua a vivere alla Madia come ha sempre fatto, da monaco cristiano, nel celibato e nella preghiera, senza rinunciare allo scambio con gli altri.

Io ed altri ospiti siamo accolti così in fratellanza e fiducia, nelle comode stanze messe a nostra disposizione, poi alla mensa comune, ognuno ricambiando secondo le proprie possibilità.

Dalla mia prima visita nel dicembre 2023 ad oggi che ritorno nel fiore della primavera, tutto mi sembra cresciuto e radicato; Casa della Madia deve aver assorbito dalle stagioni della terra e dai tanti visitatori una densità di vita e di spirito che la rendono una grande famiglia aperta. Arrivando, vedo tanta gente lungo il sentiero d’ingresso e sui prati attorno. Persone anziane, famiglie ma anche diversi giovani, con Antonella, una delle due monache della comunità, che accoglie i partecipanti all’incontro del giorno. È il sabato in cui la Madia ospita lo psicoterapeuta e scrittore Vittorio Lingiardi, all’interno di un ampio calendario d’incontri.

In attesa dello psicanalista autore del recente saggio Farsi male (Einaudi, 2025), passeggio nella pace delle fioriture intorno, tra un vitigno di Moscato ornato di colorate preghiere buddiste, un tiglio in fiore davanti all’ingresso, l’orto vaporoso che va infittendosi di insalate, cipolle e zucchine, e più distanti alberi dal fusto ancora giovane ma promettenti frutti; ci sono peschi, ciliegi, cachi, prugni e anche fichi. E poi vedo una carciofaia che costeggia la serra con piante di peperoni, pomodori e melanzane pronte al risveglio. Presto – mi ha raccontato fr Claudio – ci sarà anche un apiario di cui si occuperà fr Giovanni, oltre a un laboratorio di ceramica che condurrà fr Maurizio.

In questo luogo immerso in una grazia soffusa, custodito a distanza dalla mole rettilinea della Serra d’Ivrea, rinasce forza alle mie idee eterodosse sulla fede cristiana. In quest’aria di libertà in comunione – dove la partecipazione alle preghiere, ai salmi cantati nei momenti di raccoglimento nella sala rituale, è una scelta dell’ospite – io qui respiro il sacro del mio tempo, e davanti alla croce non provo il timore dell’apatia. Si può partecipare cantando con i monaci seguendo le parole dal libro dei salmi o solo assistere alla preghiera, o anche restare in silenzio nel parco che circonda la casa – come ho visto fare a un giovane di schiena a un albero intento a leggere. O restare nella propria stanza, che i monaci chiamano cella per ricondurre quello spazio al latino celare, a un temporaneo appartarsi per cercare il vero sé. Allineate su due assi perpendicolari al secondo piano della casa, le stanze sono spazi sobri e ben curati, ognuna con vasi di rossi gerani al davanzale, niente al loro interno fa rumore o richiama l’attenzione, niente si impone; una croce in ceramica lavorata a mano è l’unico simbolo appeso nella mia stanza, rischiarata da un fondo che riflette il bianco degli intonaci. Fuori, sul ballatoio, si presenta questo scenario, nell’affaccio che guarda verso il piccolo centro di Albiano e i monti alle sue spalle.

Poco a poco mi riscatto dalle cupe immagini di un’infanzia cattolica piegata al credo di famiglia, vagheggio una ritrovata cristianità slegata dal dogma e dal potere, libera dall’artificio e dall’apparenza, senza colpe, con occhi di umana compassione. Una cristianità che riconsidero da diversi anni, attraverso letture, confronti, a partire dai primi ascolti della voce di Enzo Bianchi nel 2009 al festival della filosofia di Modena. In quell’occasione Bianchi dava una lezione magistrale sulla parola comunità: da quel momento ho continuato ad ascoltarlo, a trovare nella sua voce l’impeto e il coraggio di una cristianità essenziale, radicale ed ecumenica.

Oggi il giovane studente di Castel Boglione, che fondò la comunità di Bose a partire dal 1968, è priore di Casa della Madia e, ormai vecchio, ancora possiede la forza spirituale e di parola di sempre, quell’attitudine che lui chiama parresia: la franchezza del dire, il coraggio della verità contro ogni convenzione. Sono qui anche per incontrare lui e ringraziarlo di quello che in questi anni ha rappresentato per me. Una voce inconfondibile, dal timbro fermo e pure vibrante, di un’autorevolezza ammorbidita da umana pietà; una fonte di ascolto per un possibile un nuovo cristianesimo, come lo chiama lui, evangelico, minoritario e per questo “sale” della vita. Bianchi è un monaco che usa espressioni come “minoranza profetica”, “gioia sovversiva” come scrive in un bell’articolo dedicato al saggio di Armando Matteo sull’irrilevanza cristiana. Anche la sua scrittura è stata motivo di avvicinamento, perché è scrittura poetica e profetica, tagliente e allo stesso tempo capace di consolare col vigore che hanno solo i maestri.

Sono tornato qui per riprendere un dialogo con quella sempre più esigua comunità cristiana che alla Madia mi parla dell’uomo attraverso le parole di Gesù, senza altre mediazioni, come si tornasse alle origini della cristianità. Qui dimentico quel cattolicesimo assegnato come dato anagrafico e culturale, la meccanica della messa inflitta da bambino, l’istituto Chiesa e l’istituzionalizzazione storica e presente delle varie fedi nel mondo. Grazie alle parole di Enzo Bianchi e dei suoi monaci, la figura del Cristo e il Vangelo qui ritornano a una dimensione umana, concreta nella fratellanza, nell’accoglienza, a demistificare parole come pace, comunione spesso retoriche d’occasione, qui tradotte in fatti, sostegno e ascolto.

Alla Madia si possono incontrare laici pensatori, poeti, scrittori, musicisti, assieme a tante persone smarrite e accolte; preti, suore in ritiro spirituale, monaci di altre confessioni, persone tutte differenti che si uniscono ai fratelli della Madia: Goffredo, Laura, Antonella, Maurizio, Claudio, Giovanni. Persone che si tengono strette nel vuoto di valori universali e negli squilibri mondiali tali da rievocare ogni giorno l’Apocalisse. Qui avvengono periodici incontri aperti a tutti, con artisti, teologi e pensatori, nella ricerca di una fusione tra arte e spiritualità, la prima scandaglio di coscienza e ritrovamento di spirito.

In questo luogo di confronto e di conforto, sono passati musicisti come Vinicio Capossela, Arvo Pärt, filosofi come Massimo Cacciari, attori e pensatori come Moni Ovadia; i prossimi incontri sono col teologo Armando Matteo, lo studioso Giulio Busi, la poetessa Patrizia Valduga, lo scienziato politico Alessandro Aresu, e poi con l’arte gastronomica e il pensiero di Carlo Petrini. Questi, tutti loro, sono amici e sostenitori della Madia.

Dopo l’incontro, generoso e molto partecipato con Vittorio Lingiardi, il pranzo tutti assieme ha riconfermato la cura estrema e l’equilibrio di una tavola che celebra il cibo senza idolatrarlo, con riconoscenza e rispetto. Fratello Claudio e fr. Enzo hanno cucinato assieme per un pranzo semplice, impreziosito di esperienza e sapori tra cui ha spiccato uno stufato di carne in sugo di funghi memorabile. Il cibo condiviso è parte della regola della comunità, rappresenta il momento del convivio e anche del piacere, considerando l’abilità e la passione per la cucina vissuta come parte integrante della Madia.

Nel pomeriggio si è riposato, camminato e chi ha voluto ha pregato, ovunque gli andasse; ho conosciuto nelle ore varie persone, vite che qui si raccontano, da una novizia che trascorrerà un lungo periodo alla Madia, a un giovane studente di filosofia in cerca di domande, poi un’infermiera di Torino, e infine uno storico reporter dalla vita incredibile (che vorrò poi approfondire). Si chiama Giorgio Fornoni, ha accompagnato per alcuni anni anche il lavoro di Milena Gabanelli, che nel ’99 gli ha dedicato una puntata di Report.

Prima di ripartire avvicino Enzo Bianchi seduto all’ombra di un ippocastano davanti alle stanze dei monaci; il suo cane Melek (significa Angelo in aramaico) è un pastore focato esuberante che mi fa festa, solo Bianchi può riuscire a calmarlo. E’ trascorso poco tempo dall’ultimo ricovero dove una grave emorragia interna ha messo in bilico la vita di questo monaco coriaceo; l’uomo è più affaticato ma lo spirito è vigile, mi riconosce e mi sorride. Cominciamo a parlare, il sole gli ferisce gli occhi chiari che gioiscono quando gli porgo due sacchetti di aglio di Voghiera che ho portato per la sua cucina. “Mi sono ricordato della sua passione Enzo… e di quella sua pasta all’aglione!”

Come sta innanzitutto dopo l’ultimo ricovero di cui abbiamo letto?

Invecchio, quindi certi giorni mi sento bene in altri va improvvisamente peggio… l’ultimo episodio del gennaio scorso è stato grave, una forte emorragia interna dovuta a farmaci al cortisone per alleviare dolori articolari che mi stavano tormentando la notte da molti mesi. Ho rischiato la vita secondo i medici… mi hanno messo di fronte all’eventualità della morte, ma poi è andata bene anche stavolta, siamo qui a parlare… Ma l’insonnia ancora mi tormenta, e anche stanotte ho potuto riposare solo poche ore. Soffro d’insonnia fin da giovanissimo.

Ho letto il suo articolo recente sul libro di Armando Matteo La fortuna di essere irrilevanti. Mi colpisce sempre molto la sua scrittura, la sento libera, poetica, ha scritto un articolo che ha immagini potenti, espressioni come “felicità sovversiva”, “minoranza profetica”. Una considerazione in più su queste espressioni?

Sì certo. Dobbiamo riprendere quella teologia presente già nella Bibbia: i credenti visti come una realtà di piccolo gregge, di piccole comunità, sovente in diaspora… Andiamo verso una chiesa fatta così, è una chiesa che non avrà del potere, nemmeno potrà vantarsi di una concordia con i poteri politici, e per questo avrà sapore; sarà sale che da sapore a tutto, sarà lievito che fa fermentare la pasta, ce l’ha assicurato Gesù il quale ci ha detto “Non temere piccolo gregge”. Quindi non dobbiamo avere paura di essere una piccola realtà irrilevante secondo i criteri mondani: l’i importante è che restiamo significativi, questa è la sfida, non il numero, non che si debba mostrare la forza o la potenza, ma è tutta la teologia del nuovo testamento, là dove c’è debolezza, là si rivela la potenza di Dio più che mai, e la storia della chiesa lo dimostra; là dove c’è stata la debolezza di un piccolo numero, di comunità, la debolezza di uomini e donne sante, là si è dimostrata di più l’azione di Dio e il suo messaggio ha avuto una forza e un impatto che una chiesa potente normalmente invece non possiede.

Casa della Madia propone diversi incontri pubblici, anche con poeti. L’arrivo di una poetessa come Patrizia Valduga mi porta a riflettere sulla prossimità tra poesia laica, anche provocatoria, e spiritualità cristiana. Come la vede?

Certo è possibile questo incontro, l’abbiamo chiamata per questo Patrizia, io la conosco bene, sono amico da tempo… la sua poesia aiuta molto a comprendere i drammi che noi viviamo oggi, le ho addirittura proposto di fare una traduzione delle lamentazioni di Geremia… perché lei riesce nei suoi versi a cantare il lutto come pochi poeti attualmente sanno fare, e gridare certo oltre, verso una realtà che magari per molti è muta, ma che resta una realtà a cui molti si rivolgono, qualunque nome le si voglia dare, nel dolore e in questa follia del mondo attuale che vuole la guerra, l’odio, la barbarie… Alla Madia abbiamo sempre creduto nell’incontro con l’arte e soprattutto con architettura, pittura, musica… da qui sono passati artisti come Arbo Pärt musicista contemporaneo, altri come Vinicio Capossela… l’arte è la maniera migliore per accostarsi alla vita spirituale, alle profondità degli uomini, a ciò che l’uomo è veramente per vocazione e in profondità.

Ha parlato di “cristianità rivoluzionaria”, che mi fa tornare in mente Ernst Jünger col suo Trattato del ribelle del 1951. Nella visione di Jünger è possibile mondo di sacralità laica ispirata alla figura del Cristo. Lei cosa ne pensa?

Conosco quel testo, Jünger l’ho letto e mi sono ispirato al suo trattato tante volte. Dà voce al profondo desiderio che mi abita, che il cristianesimo sia quale è la sua vocazione: libertà, libertà, libertà!… San Paolo ha voluto il Cristo come simbolo di libertà. Cristo ci ha chiamati alla libertà che è quindi la proclamazione della libertà da tutto, una vera libertà e io credo che dobbiamo sempre ricordarci che lo spazio cristiano è uno spazio rivoluzionario per eccellenza, perché sa anche ribellarsi ad ogni forma che può arrivare a schiacciare l’uomo o che può imprigionarlo, quindi io spero sempre che il cristianesimo ricordi questa sua forma che tende alla rivolta, che tende anche ad essere fatta da outsider, da cristiani diversi, da un’altra visione. D’altronde abbiamo avuto un pontificato, quello di Papa Francesco, che è stato veramente un richiamo a che il cristianesimo sia eversivo, come lo fu il messaggio di Cristo e dei profeti che l’hanno preceduto.

Una domanda – inevitabilmente – anche sul caso Trump e le sue recenti esibizioni e l’uso mediatico e politico della fede cristiana. Abbiamo visto un presidente che si investe di un significato divinatorio, messianico… Cosa ne pensa?

Non è la prima volta, siamo soggetti sovente a erigere persone come “unti del Signore” nelle nostre società che si vogliono democratiche. A erigere un capo, l’uomo illuminato, colui che ha una missione particolare, il predestinato… Di conseguenza abbiamo certamente oggi Trump che personifica questo tipo di “eletto”, ma come dicevo prima, abbiamo avuto tanti altri, tanti che vogliono prendere il posto di Dio, esser divinizzati e usano allora la religione semplicemente per i loro fini di potere e di politica; questo fa sì che contro questa idolatria per fortuna ci sia stato questa volta il giudizio netto, chiaro, finalmente un giudizio della storia, di Papa Leone il quale è uscito dal linguaggio diplomatico per dire con chiarezza che il cristiano in queste situazioni sa dire no alle forme di idolatria, perché per lui il Signore unico è il Dio vivente.

Una domanda sull’intelligenza artificiale, le nuove tecnologie. Sa che oggi l’IA inventa preghiere, crea chat con Padre Pio? Che effetto le fanno questa spiritualità digitale e certi siti che propongono di chattare con i santi?

(Sorride). Io penso che questo tipo di spiritualità non abbia nessuna possibilità di fortuna per imporsi… è una follia ed è una di quelle follie che ogni tanto appaiono ai nostri orizzonti. Allo stesso tempo credo però che l’intelligenza artificiale non vada demonizzata, semplicemente l’uomo ancora una volta deve chiedersi che uso se ne fa; ne può fare un uso veramente demoniaco e ne può fare un uso a servizio di quello che è la sua vita sociale e umana, e io sono convinto che col tempo l’uomo sarà ancora capace di utilizzare l’IA a servizio dell’umanizzazione e non della barbarie e della morte. Io non demonizzo le nuove realtà che appaiono, dico sempre che va richiamata la responsabilità, la scelta, l’operazione del discernimento, perché l’uomo è libero di scegliere tra una via che porti alla vita e alla pienezza di vita e un cammino che invece porti alla morte.

Parliamo di pacifismo – e penso a una sua intervista dove ha commentato i movimenti pacifisti di oggi. Crede ancora nei movimenti per la pace?

Il problema è che il pacifismo deve fondarsi innanzitutto sull’educazione ed è un lavoro a lungo termine e costante, che non può essere quello che si manifesta solo ogni tanto, perché l’abbiamo visto, soprattutto in questi ultimi decenni… ogni tanto una manifestazione crea una gran speranza che sembra poter far regnare la pace definitivamente, ma in realtà le radici dell’odio sono profonde nell’uomo, le radici della venerazione della guerra e del male sono molto profonde, e noi siamo sedotti dalla guerra. Quindi occorre una grande lotta continua contro queste forme di seduzione. Ci vuole un’educazione alla pace, che va fatta a partire dai bambini: una pace che avvenga nella parola, nell’atto verbale innanzitutto, nel parlare e parlarsi, pace negli atteggiamenti, nei rapporti sociali, pace delle famiglie e delle comunità, così da arrivare fino alla pace dei popoli, altrimenti è tutto inutile…

Veniamo a un argomento che le sta molto a cuore, una sua passione, la cucina. Mi ha colpito leggere che nel 2014 ha ricevuto a Forlimpopoli il Premio Artusi… Sono anni quindi che ha questa passione, mi racconti un po’.

Sì è vero, ricordo bene quel premio. Ho poi ricevuto due anni dopo anche la laurea honoris causa dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo… Sono premi non certo perché sono uno chef stellato o uno di quelli che è atteso con clamore in quelle trasmissioni televisive che per me sono la pornografia della cucina. Semplicemente perché credo che io faccia di tutto perché ci sia una cultura in cui le nuove generazioni sappiano ciò che mangiano, abbiano un rapporto di rispetto con la terra, sappiano soprattutto che la terra è madre, va rispettata, va custodita e le dobbiamo gratitudine per i doni che ci fa, e questi doni che sono i frutti della terra vanno trattati bene e quando sono assunti alla tavola vanno condivisi, vanno mangiati con rispetto e con molta gioia: questa è per me l’arte del gusto, l’arte del mangiare, l’arte del condividere. Questo è veramente ciò che mi interessa far capire quando parlo di cucina o quando insegno a cucinare, perché facciamo anche corsi di cucina alla Madia.

Oggi però il cibo è diventata un’ossessione, un idolo, non crede?

È così ed è una vergogna, perché in realtà poi è un cibo che semplicemente viene mangiato attraverso immagini, è quello che chiamo appunto una pornografia del cibo. Tanti guardano programmi sul cibo di continuo, immagini, video, programmi, e poi non fanno cucina, e non mangiano veramente gustando la cucina per quello che è, cultura dei popoli, cultura della gente…

E lei come hai iniziato a cucinare?

A casa mia ho iniziato, con mia nonna che era una cuoca francese e quindi in casa c’era una grande attenzione al cibo, che poi nel Monferrato da dove arrivo, come si sa, la buona cucina è un elemento culturale. Poi la vita mi ha portato sovente a cucinare perché la mia condizione di solitario e di celibe mi ha indotto a fare cucina per me, per i fratelli, per gli altri. Quasi tutti i giorni oggi sono in cucina… Ho cucinato anche per il nostro pranzo di oggi.

L’anno scorso ho incontrato un cuoco eccezionale, che vive in Romagna: si chiama Ivan Fantini. Artisti e poeti lo definiscono “cuoco anarchico dimissionario”. Oggi vive di baratto, cucina quello che trova intorno a casa sua e nei paesi limitrofi, e lo condivide con tutti, o lo baratta in cambio di altri beni di consumo. Lo conosce?

Sì certo, ne ho sentito parlare, e per quanto ho avuto modo di leggere e sentire ho molta stima di lui.

Bene, glielo riferirò. Arrivederci caro Enzo, grazie delle parole e anche dei preziosi silenzi. La prossima volta le porto un germoglio d’aglio da seminare nel vostro orto.