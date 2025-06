Quando finiscono le lezioni a scuola: il calendario regione per regione, e nel resto d’Europa

Quando finisce la scuola, per milioni di studenti italiani inizia la festa, mentre per le famiglie dei più piccoli iniziano spesso settimane complicate e costose dal punto di vista organizzativo. Le ultime interrogazioni, gli scrutini alle porte e quella sensazione di libertà imminente che, per molti, coincide con l’inizio dell’estate vera e propria. Un momento di gioia – e di sollievo – per bambini e ragazzi, ma anche un periodo carico di complicazioni per le famiglie, soprattutto con figli nella scuola primaria o dell’infanzia. Con le lezioni che terminano tra la prima e la seconda settimana di giugno e i centri estivi non sempre immediatamente disponibili, molti genitori si trovano a dover reinventare l’equilibrio tra lavoro e cura dei figli.

Come ogni anno, la fine delle lezioni non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Le date variano in base alle decisioni delle singole Regioni, e sebbene il grosso delle scuole chiuda tra il 7 e il 10 giugno, non mancano eccezioni e differenze. Ecco il calendario aggiornato per il 2025.

Quando finiscono le lezioni a scuola, regione per regione

6 giugno (venerdì): Emilia-Romagna (la prima a chiudere).

7 giugno (sabato): Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto.

10 giugno (martedì): Basilicata, Liguria, Toscana, Valle d’Aosta.

12 giugno (giovedì): Provincia autonoma di Trento.

13 giugno (venerdì): Provincia autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, la chiusura è generalmente fissata tra il 28 e il 30 giugno, con un’eccezione importante: in Trentino Alto Adige le attività proseguono fino al 31 luglio, offrendo così un servizio educativo più continuativo.

Chiusura delle scuole: cosa accade in Germania, Francia e Spagna

In Europa la fine della scuola risente di tradizioni e sistemi scolastici diversi.

In Germania, ogni Land (regione) decide in autonomia, ma in genere le vacanze estive iniziano tra fine giugno e fine luglio. Il calendario è pensato per evitare che tutti i 16 Länder chiudano nello stesso momento, per motivi di traffico e logistica. Per esempio, nel 2025 Berlino chiuderà il 3 luglio, mentre in Baviera le lezioni finiranno solo il 1° agosto.

In Francia, la fine della scuola è più uniforme, ma anche qui si differenzia per zone. Le scuole chiudono a inizio luglio: nel 2025 l’ultimo giorno di lezione è previsto per sabato 5 luglio, sia per le primarie che per le medie e i licei. Le vacanze durano circa due mesi e mezzo, con il ritorno in classe a inizio settembre.

In Spagna, il calendario varia tra le Comunità Autonome. In generale, le scuole finiscono tra il 20 e il 25 giugno, con una media di 175 giorni di lezione. In Andalusia, ad esempio, la fine è prevista per il 23 giugno, mentre in Catalogna per il 20.