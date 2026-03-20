Il 25 marzo, alle ore 17:00, si terrà l’Open Day della Laurea Magistrale internazionale MOUNTAINSIDE. L’incontro, dedicato alla presentazione del percorso formativo per i futuri professionisti della montagna, si svolgerà online e in presenza a Edolo (BS), presso il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano.

Manca poco alla presentazione della Laurea Magistrale in VALORIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS (MOUNTAINSIDE). Un’occasione fondamentale per chi desidera acquisire competenze multidisciplinari di alto livello e inserirsi in un network internazionale d’eccellenza.

Partecipando all’evento, online o in presenza, potrai:

• Conoscere nel dettaglio il piano di studi e le opportunità di carriera

• Interagire con i docenti e ascoltare le testimonianze di studenti e laureati

• Scoprire il valore di un percorso che unisce la formazione accademica all’esperienza diretta sul territorio

Le iscrizioni sono ancora aperte: trasforma la tua passione per la montagna in una professione internazionale.

A questo link è possibile registrarsi.