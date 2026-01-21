Da oggi Hbo Max entra nella famiglia TIMVision

La famiglia TimVision amplia la sua offerta di intrattenimento con nuove combinazioni di contenuti per soddisfare sempre di più le diverse esigenze. Su TimVision sbarca infatti Hbo Max e arrivano le serie TV più attese come il nuovo Original ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, la seconda stagione di ‘The Pitt’, il medical drama trionfatore agli Emmy Awards, ‘Industry’, ambientata nel mondo della finanza, e ‘Portobello’, di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, oltre a tutti i successi storici di HBO.

TimVision si conferma così come l’aggregatore di streaming più completo sul mercato italiano, offrendo un accesso semplice e conveniente a HBO Max, Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video, Infinity+, Paramount+ e Apple TV. In tutti i pacchetti è sempre incluso TimVision Play, il ricco catalogo TIM di film, serie TV, contenuti per bambini e lo sport, che comprende, senza costi aggiuntivi, i sei canali Eurosport per godersi i grandi eventi internazionali, dagli Australian Open alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Le nuove offerte sono pensate per adattarsi ad un pubblico sempre più esigente, garantendo un risparmio significativo rispetto alla sottoscrizione dei singoli abbonamenti, a partire da 7 euro al mese.

Ecco come si compongono: TimVision S: i clienti hanno accesso a tutti i contenuti di TimVision Play insieme a HBO Max, Netflix e Infinity+ a 7 euro al mese per sei mesi (poi a 13,99 euro al mese); TimVision M: aggiunge Disney+ ai contenuti di ‘TimVision S’ proponendoli a 11 euro al mese per sei mesi (poi a 17,99 euro al mese); TimVision L: aggiunge ai contenuti di ‘TimVision M’ l’accesso a Prime (Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, spedizioni illimitate) a 13 euro al mese per sei mesi (poi a 19,99 euro per mese); TimVision L con DAZN: l’offerta più completa con tutta la Serie A e il grande sport internazionale, insieme a HBO Max, Netflix, Disney+, Prime Video, Infinity+, disponibile a 42,99 euro al mese per sei mesi (poi 49,99 euro al mese). I prezzi si riferiscono all’abbonamento annuale dilazionato in 12 mensilità, con addebito in bolletta TIM o credito con TIM Ricarica Automatica.