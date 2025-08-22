TECH Global University leader nella professionalizzazione: il 99% dei laureati al lavoro entro un anno

TECH Global University garantisce che il 99% dei suoi laureati trovi lavoro dopo aver completato gli studi e che una percentuale simile migliori la propria posizione professionale

La domanda di professionisti con formazione universitaria e post-laurea è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, un aspetto su cui TECH Global University ha inciso lanciando un ampio catalogo di titoli di studio focalizzati sull’aumento dell’occupabilità dei suoi studenti. Grazie alle abilità e competenze sviluppate con questi programmi, la percentuale di laureati che ottiene un lavoro conforme al proprio livello di qualifica in meno di un anno, dopo aver concluso il percorso accademico, è del 99%.

L’università ha constatato che gli specialisti con maggiori capacità e competenze hanno più possibilità di accedere a impieghi di massimo livello, con maggiore redditività economica e prestigio professionale. Per questo, il focus di TECH in ciascuno dei suoi titoli è la pratica effettiva, garantendo la combinazione della teoria più raffinata con casi simulati ed esempi reali che aiutano lo studente a contestualizzare e applicare tutte le conoscenze acquisite.

Inoltre, questi titoli sono creati dai migliori esperti di ogni settore, selezionati minuziosamente dall’università sia per i loro meriti professionali che accademici. Così, migliaia di studenti concludono ogni anno le loro esperienze formative con maggiori possibilità di crescita professionale, appoggiandosi a conoscenze innovative e all’avanguardia nel loro campo attraverso corsi di laurea magistrale adattati a ogni tipo di situazione e profilo professionale.

Tuttavia, non si tratta solo di un’opportunità per le persone in cerca attiva di lavoro. Il Forum Economico Mondiale ha già avvertito che, a causa dell’attuale avanzamento tecnologico e industriale, metà dei lavoratori dovrà aggiornarsi per mantenere il proprio posto. Ciò spinge verso una ricerca costante di conoscenza in aree come medicina, business, finanza, informatica, design o videogiochi, tutte coperte da TECH nelle sue numerose facoltà.

Questa ricerca continua dell’alta qualità accademica non è passata inosservata ai più di 500.000 laureati di questa università. Infatti, dopo oltre 4.000 valutazioni, TECH ha ottenuto un punteggio di 4,9 su 5 sul rigoroso sito di recensioni Trustpilot, famoso per verificare l’autenticità di ogni opinione espressa.

Riconosciuta da Forbes come la migliore università del mondo

La prestigiosa rivista Forbes ha riconosciuto TECH come la migliore università online del mondo, evidenziando l’implementazione di nuove tecnologie nella sua metodologia pedagogica di apprendimento online. Rinunciando a lezioni in presenza e orari prefissati, TECH offre ai suoi studenti la totale libertà di adattare il carico didattico ai propri interessi o responsabilità, poiché tutti i contenuti sono accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Il prestigio di TECH le è valso anche l’endorsement come Università Ufficiale della NBA, con una collaborazione unica in cui gli studenti accederanno a contenuti all’avanguardia nel campo dell’attività fisica. Che siano atleti, operatori sanitari o imprenditori, i suoi programmi coprono le aree più importanti del business e dell’industria sportiva con le conoscenze pratiche necessarie per diventare esperti del settore.

TECH è la più grande Università Digitale del Mondo

TECH offre attualmente una vasta gamma di opportunità di aggiornamento e formazione professionale. I suoi titoli spaziano da lauree e master basati su ampi campi del sapere, fino a Esperti e Corsi Universitari per professionisti che cercano una specializzazione più focalizzata.

Per di più, consapevole che l’innovazione pedagogica è necessaria in un mondo educativo in continua evoluzione, TECH ha raffinato e perfezionato la metodologia Relearning per l’elaborazione dei suoi titoli. In questo modo, lo studente non dovrà investire lunghe ore per acquisire tutte le conoscenze offerte, ma i concetti chiave e le tecniche pratiche più rilevanti verranno reiterati in modo naturale durante l’intero percorso accademico.

Tutto ciò costituisce un’opportunità essenziale per professionisti di tutte le specialità o rami lavorativi possibili. Essendo la formazione post-laurea un requisito sine qua non per raggiungere le migliori posizioni professionali, gli studenti di TECH hanno il vantaggio di accedere a informazioni esaustive, completamente digitali e adattate al mercato del lavoro attuale.

TECH, la “Harvard online”, vanta il miglior corpo docente internazionale

TECH è la più grande università digitale del mondo. Con un impressionante catalogo di oltre 14.000 programmi accademici disponibili in 11 lingue, si posiziona come leader nell’occupabilità, con un tasso di inserimento lavorativo del 99%.

È riconosciuta ufficialmente in vari paesi delle Americhe, come TECH Universidad (Messico) e TECH Universidad FUNDEPOS (Costa Rica). Inoltre, ha una solida presenza in Africa, con TECH RUCU University (Tanzania) e TECH Euromed University (Marocco), e in Europa attraverso TECH Global University (Andorra) e TECH Universidad (Spagna).

Grazie al suo approccio internazionale, TECH è presente in oltre 150 paesi ed è stata riconosciuta due volte dal Financial Times come una delle 250 aziende con la maggiore crescita in Europa negli ultimi anni. Ciò le ha permesso di diventare l’università ufficiale della NBA, offrendo programmi esclusivi impartiti da importanti dirigenti, allenatori ed ex giocatori della principale lega di basket del mondo.

D’altro canto, la prestigiosa rivista Forbes l’ha distinta come la “migliore università digitale del mondo”, sottolineando la sua innovativa metodologia di apprendimento, il Relearning, nonché l’implementazione del Metodo del Caso di Harvard.

Inoltre, vanta un corpo docente di livello Ivy League, pari a Harvard o Stanford. I suoi oltre 6.000 professori lavorano nelle migliori aziende, organizzazioni e istituzioni del mondo. Le maggiori multinazionali (Amazon, Apple, Google, Nike…), i migliori ospedali (Mayo Clinic, MD Anderson…) o le migliori istituzioni sportive (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) prestano i loro migliori professionisti per dirigere i programmi accademici di TECH.

La qualità della sua infrastruttura digitale e il suo alto standard educativo sono stati riconosciuti da Google con lo status di Google Partner Premier, una distinzione riservata solo al 3% delle maggiori istituzioni digitali.

TECH è anche considerata l’Università meglio valutata dai suoi studenti, con una valutazione media di 4,9 su 5 in oltre 25.000 recensioni pubbliche sui principali portali internazionali.