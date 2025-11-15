TECH Global University punta a diventare “Harvard online” grazie al suo corpo docente internazionale

Con più di 6.000 docenti internazionali di primo livello in ogni area del sapere, TECH Global University continua il suo percorso di espansione e sviluppo globale, consolidandosi come la più grande università digitale del mondo.

Il celebre scrittore nordamericano William Arthur Ward diceva che “l’insegnamento è più che impartire conoscenza; è ispirare il cambiamento”. Un’affermazione che oggi, con la formazione digitale, acquista più senso che mai e per la quale il ruolo del docente è fondamentale. È proprio su questo principio che si fonda la missione educativa di TECH Global University, la più grande università digitale del mondo secondo FORBES, che ha fatto dell’eccellenza docente il suo biglietto da visita.

Diversi studi evidenziano che la qualità dei docenti è uno dei fattori più influenti per il successo accademico. Secondo un recente rapporto dell’UNESCO, “l’esperienza e l’impegno dei docenti sono essenziali per migliorare i risultati educativi”. Inoltre, un articolo pubblicato da The Chronicle of Higher Education sottolinea che i professori con esperienza internazionale non solo portano conoscenze tecniche avanzate, ma arricchiscono anche le prospettive culturali degli studenti, preparandoli per un mondo globalizzato.

È in questo contesto che quella che oggi è la migliore università digitale del mondo, TECH Global University, si è guadagnata l’appellativo di “Harvard online”. Non solo per la sua alta qualità accademica, sostenuta dal 99% di occupabilità che garantisce ai suoi studenti, ma anche per l’estesa e approfondita investitura che fa per disporre del miglior corpo docente internazionale del panorama universitario attuale.

TECH Global University, anche premiata con il distintivo Google Partner Premier, conta su docenti internazionali specializzati in ogni area di studio che offre. Una visione trasformatrice che cerca “avvicinare e diversificare l’educazione universitaria fino a renderla estensibile a tutti gli angoli del mondo”, come afferma Manuel Sánchez-Cascado de Fuentes, CEO del gruppo TECH Education.

Questa diversità non solo garantisce un’educazione ricca e multisfaccettata, ma “favorisce anche un ambiente di apprendimento che trascende i confini, permettendo agli studenti di ottenere una visione globale e aggiornata delle loro rispettive discipline”, afferma anche Sánchez-Cascado. Un traguardo che ha permesso all’università una crescita inarrestabile nell’ultimo decennio, vantando anche una valutazione di 4,9 su 5 dopo più di 2500 recensioni sulla nota piattaforma Trustpilot, famosa per convalidare la veridicità di ogni singola opinione espressa.

Un corpo docente TOP Internazionale

La preferenza degli studenti e il prestigio intrinseco di TECH Global University poggiano su diversi pilastri. Uno di questi, il più importante dal punto di vista accademico, è il suo solido corpo docente. Un claustro in cui spiccano nomi internazionali, legati a multinazionali tecnologiche come Google e Amazon, o esponenti del settore bancario come dirigenti di Mastercard. Anche di multinazionali di portata globale come Coca-Cola o Shell, tra le altre.

Un altro è la sua diversità accademica, con 20 facoltà che coprono le aree più rilevanti del sapere e la loro applicazione pratica. In tutte loro, il corpo docente diventa la colonna vertebrale dell’eccellenza accademica, poiché permette agli studenti di interconnettere la ricerca scientifica con la realtà professionale più attuale ed esigente.

TECH Global University: leader nella formazione sanitaria

Dalla sua fondazione, poco più di un decennio fa, TECH Global University si è posizionata come università leader nell’ambito sanitario. Un fatto che ha attratto nel corpo docente figure riconosciute a livello internazionale, e che le ha permesso di stabilire stretti legami con 4 centri che integrano la Top 5 dei migliori ospedali del mondo. A partire dal primo di questi, la rinomata rete di centri della Mayo Clinic, TECH Global University conta su 6 Direttori Ospiti legati a diverse aree della Medicina e dell’Infermeristica.

I dottori Michael Hinni, che dirige il Dipartimento di Chirurgia della Testa e del Collo della Mayo Clinic, Susan Linder, direttrice di Medicina Fisica e Riabilitazione della Cleveland Clinic, David Lin, direttore della Clinica di Neuroriabilitazione del Massachusetts General Hospital o il direttore del Programma di Ablazione Complessa delle Cardiopatie Congenite dell’Adulto del The Johns Hopkins Hospital, Konstantinos Aronis, sono solo alcuni dei docenti che completano un eccellente corpo pedagogico.

Un altro degli esponenti internazionali di obbligatorio riferimento in questo corpo docente TOP Internazionale è Federico Foschi, direttore del Programma di Formazione in Endodonzia del Health Education England di Londra, nel Regno Unito. Questo esperto offre Masterclasses completissime attraverso TECH Global University, con le quali cerca “trasmettere la passione per l’Endodonzia”.

Un altro nome rilevante nel campo sanitario è il dottor Stefan G. Hofmann, che partecipa al Master in Psicologia Cognitivo-Comportamentale di TECH Global University. Questo distinto esperto ha dedicato la maggior parte della sua carriera professionale all’affrontare i Disturbi d’Ansia mediante le tecniche di Terapia Cognitivo-Comportamentale più disruptive. Vanta numerosi premi ed è stato incluso nella lista mondiale dei Ricercatori Altamente Citati.

Allo stesso modo, grazie alla sua ampia traiettoria, si è consacrato come Professore Alexander von Humboldt di Psicologia Clinica Traslazionale e del Dipartimento di Psicologia Clinica dell’Università Philipps di Marburgo in Germania e attualmente esercita come direttore del Laboratorio di Ricerca in Psicoterapia ed Emozioni nel Centro per l’Ansia e i Disturbi Correlati dell’Università di Boston.

Business e leadership aziendale, dal miglior insegnamento 100% online

TECH Global University non eccelle solo in ambito sanitario, ma la sua Scuola di Business, la più grande del mondo, si è consolidata come un riferimento internazionale nella formazione executive. Un tratto distintivo di questa istituzione è la sua capacità di connettere gli studenti con leader aziendali in attività che trasferiscono le loro conoscenze ed esperienza direttamente nelle aule virtuali. Questo approccio permette ai futuri manager non solo di apprendere la teoria, ma anche di immergersi nella pratica quotidiana dei business globali, ricevendo in prima persona i consigli e le strategie di chi detta i tempi nei rispettivi settori industriali. Così, TECH Global University si posiziona come un’incubatrice di talento per le generazioni che saranno alla guida delle aziende in un ambiente imprenditoriale in costante cambiamento, trainato dalla tecnologia e dall’innovazione.

Tra i docenti più riconosciuti della Scuola di Business di TECH Global University si trovano figure di fama internazionale, come Romi Arman, direttore della Trasformazione Digitale (CDO) nella Shell Energy Corporation; Scott Stevenson, direttore del Marketing Digitale in Warner Bros. Discovery; Andrea La Sala, direttore Globale del Brand e Merchandising Armani Exchange di Giorgio Armani; e Rick Gauthier, direttore regionale IT in Amazon. La presenza di questi leader non solo arricchisce la formazione, ma fornisce agli studenti una visione privilegiata delle tendenze attuali, delle sfide reali e delle soluzioni strategiche che vengono implementate nelle aziende più influenti del mondo. L’interazione con questi dirigenti in attività offre agli studenti un vantaggio competitivo permettendo loro di comprendere come vengono prese decisioni chiave in tempo reale e come l’adattamento e l’innovazione siano essenziali in un mercato globalizzato.

Innovazione tecnologica e Videogiochi nel nucleo accademico

Rebeca Hwang, direttrice della Thunderbird School of Global Management dell’Università dell’Arizona, è un’altra delle personalità che si integra nel corpo docente dell’istituzione. Questa esperta è considerata un vero e proprio riferimento nell’ambito della direzione di aziende con un alto capitale tecnologico, area in cui inoltre innova con risorse pionieristiche come l’Intelligenza Artificiale.

“È molto importante apprendere sui progressi in Intelligenza Artificiale per la direzione di business nel mondo digitale, perché tutto sta cambiando”, ha affermato l’esperta in una dichiarazione al team di Comunicazione di TECH Global University. Su questa premessa si fondano le Masterclasses che questa specialista offre durante il Master in Creazione e Imprenditorialità dell’Azienda Digitale di TECH Global University.

Grazie al suo insegnamento, i laureati “saranno in una posizione migliore per applicare alcuni di questi strumenti nell’imprenditorialità e nel processo di creazione di business, prima dei loro concorrenti. E, oltre alle ripercussioni tecnologiche della rivoluzione dell’IA, verranno fornite chiavi molto chiare su leadership, cultura e altre soft skills, che devono essere acquisite come parte di una titolazione in business”.

Un altro nome con indubbio protagonismo all’interno della scena tecnologica e che è possibile collegare al corpo docente di TECH Global University è Joshua Singh. Con un’esperienza professionale di più di 20 anni nell’industria dei Videogiochi, ha lavorato con aziende rinomate di questo settore come Wildlife Studios, Wavedash Games, Blizzard Entertainment e Riot Games. I successi raccolti nei progetti in cui ha lavorato, come Marvel’s Spider-Man 2, League of Legends e Overwatch, lo hanno condotto alla sua attuale posizione come direttore Artistico in Marvel Entertainment.

Sport e Formazione di Alto Rendimento

TECH Global University è l’università ufficiale della NBA, un fatto che ha legato l’istituzione ai migliori specialisti nel campo sportivo del mondo. Per questo, è possibile identificare nel suo corpo docente figure come il rinomato allenatore di alto rendimento dei Boston Celtics, Isaiah Covington, tra molti altri.

Questo specialista ha sviluppato il suo lavoro professionale nella lega di basket più competitiva ed esigente del mondo. Così, è stato un elemento chiave nel recupero e nel miglioramento della performance di giocatori in squadre iconiche come i Golden State Warriors, apportando la sua esperienza nel design di programmi personalizzati di riabilitazione e condizionamento fisico.

Tra gli esperti delle Scienze dello Sport che collaborano con TECH Global University spicca anche il profilo di Tyler Friedrich, direttore della Performance Sportiva e delle Scienze dello Sport Applicate a Stanford. Il suo lavoro nell’analisi dei dati, specialmente attraverso il sistema GPS per atleti Catapult, e la sua integrazione della tecnologia sportiva nei programmi di condizionamento fisico, lo hanno consolidato come un riferimento nell’ottimizzazione dei risultati dei migliori esponenti di discipline come il calcio, il nuoto, la pallavolo o l’hockey negli Stati Uniti.

Scienze Sociali e il loro impatto nel mondo della ricerca attuale

Alexander Carter è direttore di Filosofia e Studi Interdisciplinari all’Università di Cambridge, Regno Unito. Da quella posizione ha promosso progetti per lo studio di dilemi filosofici favorendo l’acquisizione di un maggiore pensiero critico e creativo tra i ricercatori. Questo esperto arriva anche a TECH Global University come Direttore Ospite Internazionale, evidenziando la prominenza che l’Università conferisce alle Discipline Umanistiche.

Anche tra gli esponenti del corpo docente internazionale di TECH Global University è possibile trovare Fayyaz Vellani. Questo specialista, oltre a dirigere il Programma di Ricerca del College House dell’Università della Pennsylvania, ha realizzato diversi studi su Disabilità, Geopolitica e Sviluppo Sostenibile e il loro impatto nel mondo contemporaneo, arrivando a ricevere il Premio all’Eccellenza dell’International Journal of Diversity.

TECH è la più grande Università Digitale del Mondo

TECH è la più grande università digitale del mondo. Con un impressionante catalogo di più di 14.000 programmi accademici disponibili in 11 lingue, si posiziona come leader nell’occupabilità, con un tasso di inserimento lavorativo del 99%. È riconosciuta ufficialmente in America, come TECH Universidad (Messico). Inoltre, ha una solida presenza in Africa, con TECH RUCU University (Tanzania) e TECH Euromed University (Marocco), e in Europa attraverso TECH Global University (Andorra) e TECH Universidad (Spagna).

Grazie al suo focus internazionale, TECH ha presenza in più di 150 paesi ed è stata riconosciuta in due occasioni dal Financial Times come una delle 250 compagnie con la maggiore crescita in Europa negli ultimi anni. Questo le ha permesso di diventare l’università ufficiale della NBA, offrendo programmi esclusivi impartiti da destacati dirigenti, allenatori ed ex giocatori della principale lega di basket del mondo. D’altra parte, la prestigiosa rivista Forbes l’ha distinta come la “migliore università online del mondo”, evidenziando la sua innovativa metodologia di apprendimento, il Relearning, così come l’implementazione del Metodo del Caso di Harvard.

Inoltre, conta su un corpo docente di livello “Ivy League”, al pari di Harvard o Stanford. I suoi più di 6.000 professori lavorano nelle migliori compagnie, organizzazioni e istituzioni del mondo. Le maggiori multinazionali (Amazon, Apple, Google, Nike…), i migliori ospedali (Mayo Clinic, MD. Anderson…) o le migliori istituzioni sportive (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) prestano i loro migliori professionisti per dirigere i programmi accademici di TECH. La qualità della sua infrastruttura digitale e il suo alto standard educativo sono stati riconosciuti da Google con lo status di Google Partner Premier, una distinzione riservata unicamente al 3% delle maggiori istituzioni digitali.

TECH è anche considerata l’Università meglio valutata dai suoi alunni, con una valutazione media di 4,9 su 5 in più di 25.000 valutazioni pubbliche sulle principali piattaforme internazionali.