TECH Global University vince il premio di Google Partner Premier

TECH ha ottenuto lo status di Google Partner Premier, una distinzione riservata solo al 3% delle maggiori istituzioni digitali

TECH Global University, la migliore università online al mondo secondo Forbes, è stata riconosciuta come Google Partner Premier, un premio annuale conferito alle aziende online più prestigiose a livello globale. Con questa designazione, Google evidenzia l’eccellenza di appena il 3% delle realtà impegnate nell’offrire servizi digitali di massima qualità. Nel caso di TECH, Google ha certificato non solo l’elevato livello formativo dell’istituzione, ma anche un’infrastruttura tecnologica che fornisce agli studenti sia la piattaforma di apprendimento virtuale più avanzata sul mercato, sia un ambiente web funzionale, dinamico e dalle prestazioni ottimali.

I requisiti per diventare Google Partner Premier sono rigorosi e legati alle prestazioni dell’infrastruttura digitale offerta. Da un lato, Google valuta l’ottimizzazione dei servizi web, premiando l’eccellenza delle istituzioni che garantiscono agli utenti un’esperienza efficace, flessibile e su misura. Dall’altro, l’organizzazione con sede a Silicon Valley considera la crescita sostenuta e significativa nel numero di utenti delle aziende analizzate.

Inoltre, con questo riconoscimento Google ha tenuto conto della qualità degli specialisti che operano nell’università: per ottenere un premio così prestigioso, viene valutato anche il team di esperti in digitalizzazione e innovazione educativa coinvolto nel progetto. Per TECH, l’università meglio valutata al mondo dai propri studenti, il colosso statunitense ha apprezzato il lavoro di decine di specialisti in marketing, SEO, SEM e altre aree, costantemente impegnati a ottimizzare le piattaforme digitali dell’ateneo. Tutto ciò con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dello studente e garantire maggiore affidabilità nei processi.

Uno degli elementi più scrutinati da Google nella selezione delle aziende Partner Premier è la diversificazione di servizi e prodotti offerti dall’organizzazione, per cui l’ottimizzazione è un fattore chiave. Studi dimostrano che gli utenti attendono in media solo 3 secondi il caricamento di un sito. Se in quel lasso di tempo i contenuti non vengono visualizzati, abbandonano la pagina. Per questo Google premia le alte prestazioni web, che influiscono direttamente sul tempo di permanenza degli utenti. TECH, in questo senso, è un riferimento assoluto: oltre ad essere l’università con le migliori valutazioni al mondo, il suo ambiente digitale ha un tempo di caricamento inferiore a 3 secondi, grazie all’ottimizzazione della piattaforma virtuale e alla qualità delle risorse didattiche.

Questo evidenzia il crescente peso del settore educativo nell’ambito tecnologico. Non solo aumenta la presenza delle aziende EdTech in un territorio un tempo dominato da altri tipi di corporazioni, ma si realizza una sinergia perfetta tra educazione e digitale, trasformando il paradigma dell’istruzione analogica verso nuovi modelli pedagogici online. Secondo Statista, il mercato e-learning ha superato i 250 miliardi di dollari, mentre entità come Research and Markets stimano una crescita annuale del 15% nel prossimo quinquennio. TECH, la più grande università digitale al mondo, è un punto di riferimento in questo campo, posizionandosi come la realtà accademica più rilevante nel settore.

L’inclusione di TECH in questo gruppo selezionato di organizzazioni premiate da Google conferma i dati di numerosi report, che mostrano un progresso senza precedenti dell’industria EdTech. La società di consulenza Research and Markets prevede una crescita superiore al 100% tra il 2023 e il 2027. Altre entità specializzate come Technavio sottolineano l’espansione economica sostenuta del settore, con una tendenza al rialzo annuo prevista del 12%.

TECH nel Top 3% di Google

Il titolo di Google Partner Premier non solo attesta il massimo rigore, le prestazioni e gli investimenti nelle infrastrutture digitali di TECH, ma colloca l’università tra le aziende tecnologiche più all’avanguardia al mondo. Google conferisce questa certificazione solo al 3% delle realtà all’apice delle performance e della qualità dei servizi digitali. Il riconoscimento dimostra inoltre l’eccellente relazione costruita nel tempo tra TECH e Google, che utilizza le funzionalità del gigante tecnologico in modo etico e adattato alle esigenze del mondo digitale odierno. Con questo nuovo distintivo, TECH consolida la stretta collaborazione con Google in termini di tecnologia, promozione e innovazione.

Il premio si allinea alle valutazioni positive che TECH, la più grande università online al mondo, riceve da anni, frutto della combinazione perfetta tra tecnologia d’eccellenza (garantita da Google) e metodologie di apprendimento di alto livello come il Relearning o il Metodo del Caso di Harvard.

TECH Global University, la più grande università online al mondo

TECH è la più grande università digitale del mondo. Con un impressionante catalogo di oltre 14.000 programmi accademici disponibili in 11 lingue, si posiziona come leader nell’occupabilità, con un tasso di inserimento lavorativo del 99%.

È riconosciuta ufficialmente in vari paesi delle Americhe, come TECH Universidad (Messico) e TECH Universidad FUNDEPOS (Costa Rica). Inoltre, ha una solida presenza in Africa, con TECH RUCU University (Tanzania) e TECH Euromed University (Marocco), e in Europa attraverso TECH Global University (Andorra) e TECH Universidad (Spagna).

Grazie al suo approccio internazionale, TECH è presente in oltre 150 paesi ed è stata riconosciuta due volte dal Financial Times come una delle 250 aziende con la maggiore crescita in Europa negli ultimi anni. Ciò le ha permesso di diventare l’università ufficiale della NBA, offrendo programmi esclusivi impartiti da importanti dirigenti, allenatori ed ex giocatori della principale lega di basket del mondo.

D’altro canto, la prestigiosa rivista Forbes l’ha distinta come la “migliore università digitale del mondo”, sottolineando la sua innovativa metodologia di apprendimento, il Relearning, nonché l’implementazione del Metodo del Caso di Harvard.

Inoltre, vanta un corpo docente di livello Ivy League, pari a Harvard o Stanford. I suoi oltre 6.000 professori lavorano nelle migliori aziende, organizzazioni e istituzioni del mondo. Le maggiori multinazionali (Amazon, Apple, Google, Nike…), i migliori ospedali (Mayo Clinic, MD Anderson…) o le migliori istituzioni sportive (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) prestano i loro migliori professionisti per dirigere i programmi accademici di TECH.

TECH è anche considerata l’Università meglio valutata dai suoi studenti, con una valutazione media di 4,9 su 5 in oltre 25.000 recensioni pubbliche sui principali portali internazionali.