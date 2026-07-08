BPER punta sullo sport come leva di inclusione sociale e apre la Call 2026 “Il Futuro a Portata di Mano – Lo Sport che Include”, iniziativa rivolta agli Enti del Terzo Settore, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Le candidature resteranno aperte fino al 7 settembre e potranno partecipare organizzazioni impegnate in progetti destinati a bambini, bambine, ragazze e ragazzi con disabilità tra i 3 e i 25 anni.

Il bando introduce un modello diverso rispetto ai tradizionali contributi economici. L’obiettivo non è soltanto finanziare iniziative, ma rafforzare le competenze delle organizzazioni coinvolte. Venti realtà saranno selezionate per partecipare gratuitamente a un percorso di formazione e accompagnamento dedicato alla progettazione sociale, al fundraising, allo storytelling e alla gestione di campagne di crowdfunding, sviluppato con Avanzi Società Benefit e Produzioni dal Basso. Al termine del percorso saranno individuati cinque progetti che lanceranno una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma di Produzioni dal Basso ospitata nel network BPER. Le iniziative che riusciranno a raggiungere almeno il 50% dell’obiettivo di raccolta riceveranno dalla banca un contributo a fondo perduto pari alla quota restante, fino a coprire l’intero valore del progetto. La Call è rivolta agli enti iscritti, o in possesso dei requisiti per l’iscrizione, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alle ASD e SSD iscritte al Registro nazionale da almeno tre anni. Tra gli interventi finanziabili figurano l’acquisto di attrezzature sportive adattate, la formazione degli istruttori, l’organizzazione di attività inclusive, campus estivi, servizi di trasporto, eventi e piccoli lavori per migliorare l’accessibilità degli impianti sportivi. Il calendario prevede la selezione dei venti partecipanti entro il 18 settembre, il percorso formativo tra il 24 settembre e il 21 ottobre, l’annuncio dei cinque progetti finalisti il 5 novembre e le campagne di crowdfunding online dal 6 novembre al 21 dicembre 2026. “Con questa Call vogliamo accompagnare organizzazioni e realtà attive nel mondo dello sport in un progetto che unisce formazione, programmazione e investimento sociale”, ha dichiarato Elisa Belfiori, responsabile Ufficio Terzo Settore di BPER, sottolineando come lo sport rappresenti uno strumento di partecipazione e crescita capace di diventare sempre più accessibile anche per i giovani con disabilità.