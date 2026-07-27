Protagonista dello spot è Massimo Lopez che, nell’ormai iconico fortino, si ritrova al centro di un surreale dialogo con un cavallo. Peri clienti TIM accesso ai servizi Telepass a condizioni vantaggiose, con abbonamento e assistenza stradale europea gratuita per il primo anno.

In concomitanza con le grandi partenze estive e l’aumento del traffico sulle principali arterie autostradali del Paese, TIM e Telepass rafforzano la propria collaborazione per offrire ai clienti una soluzione dedicata alla mobilità. La partnership, protagonista della nuova campagna pubblicitaria on air in questi giorni, consente ai clienti TIM di accedere ai servizi Telepass a condizioni vantaggiose, con abbonamento e assistenza stradale europea gratuita per il primo anno. TIM conferma così la strategia di ampliamento della propria offerta oltre la connettività, mettendo a disposizione servizi innovativi e concreti che rispondono alle esigenze quotidiane delle persone.

Protagonista dello spot è Massimo Lopez che, nell’ormai iconico fortino, si ritrova al centro di un surreale dialogo con un cavallo. Tra ironia e situazioni divertenti, la campagna racconta i vantaggi della nuova offerta TIM e Telepass, evidenziando la possibilità di gestire in un’unica soluzione i principali servizi di mobilità, per viaggiare in modo più semplice, comodo e sicuro. Lo spot sarà supportato da un piano di comunicazione multimezzo.