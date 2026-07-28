Le “Isole” di Grenier che ispirarono “Lo Straniero” di Camus

Alla scoperta di Jean Grenier, l’intellettuale che con “Isole” ispirò Camus e la “tenera indifferenza del mondo” de “Lo Straniero”. Gli arcipelaghi di Grenier somigliano a mutamenti della coscienza e dell’essere. Una lettura mediterranea che guarda all’attrazione del vuoto

Il recente film di François Ozon “L’Étranger” (2025), fedele trasposizione in bianco e nero del romanzo di Albert Camus, ha riportato l’attenzione sull’opera dello scrittore algerino e sul suo stile spoglio, quasi impassibile. Ma dietro la genesi di quella scrittura “grado zero” c’è una figura che raramente compare nelle cronache dell’adattamento: Jean Grenier, l’insegnante e mentore che per primo insegnò al giovane Camus a guardare il mondo con quel distacco sospeso, non ancora rivolta, non ancora romanzo.

Nel 1930, al Grand Lycée di Algeri, un giovane Albert Camus di appena diciassette anni si ammala di tubercolosi, un evento che segnerà per sempre la sua vita e la sua opera. È in quello stesso periodo che entra in contatto con Jean Grenier, professore di filosofia arrivato da poco in Algeria. Diventerà una delle relazioni intellettuali più durature e complesse della letteratura francese del Novecento. Grenier, di una decina d’anni più anziano, non era un filosofo sistematico nel senso accademico del termine. Il suo pensiero si muoveva tra scetticismo, misticismo laico e una sensibilità quasi orientale al distacco contemplativo, distante dalle grandi architetture concettuali della filosofia universitaria francese. Fu proprio questa qualità, unitamente a un pensiero che procedeva per intuizioni, paradossi e silenzi più che per dimostrazioni, ad affascinare il giovane Camus.

Il momento di svolta nella formazione letteraria di Camus arriva infatti con la lettura di “Les Îles” (Le isole), la raccolta di saggi che Grenier pubblica nel 1933. Camus racconterà più volte, negli anni successivi, l’effetto quasi fisico che quel libro ebbe su di lui: una scrittura che univa rigore intellettuale e abbandono lirico, capace di parlare di viaggi, di paesaggi mediterranei, di solitudine e di morte con un tono sospeso, mai dogmatico. L’incontro con il testo del maestro si configura come rivelazione della possibilità, sino ad allora inesplorata, di fare filosofia senza rinunciare alla bellezza della lingua, di pensare l’esistenza a partire dal corpo, dal sole, dal mare, gli elementi che diventeranno la cifra stilistica dei primi scritti camusiani, da “L’Envers et l’Endroit” (1937) a “Noces” (1939). Non è dunque sorprendente che Camus abbia dedicato proprio a Grenier il suo primo libro, “L’Envers et l’Endroit”, né che nel 1959, a distanza di oltre vent’anni, abbia scritto la prefazione a una nuova edizione di “Les Îles”, quasi a voler chiudere pubblicamente un debito mai negato.

Grenier trasmise a Camus non tanto un sistema di idee da adottare, ma un atteggiamento verso il pensiero. La diffidenza per le certezze granitiche, l’attenzione al dettaglio sensibile, la convinzione che la verità filosofica dovesse misurarsi con l’esperienza vissuta e non solo con la coerenza logica. È un’eredità che si ritroverà, trasformata, nel metodo del “Mito di Sisifo” (1942). Anche lì Camus rifiuta i sistemi chiusi, preferendo una filosofia che parte dalla constatazione concreta dell’assurdo piuttosto che da un’architettura teorica precostituita. Per altri versi, Grenier fu anche un mentore pragmatico, una guida capace di indicare all’allievo il modo di trasformare la propria aspirazione alla fusione tra letteratura e filosofia in un fatto concreto. Lo incoraggiò a scrivere, lo introdusse nell’ambiente giornalistico e culturale algerino, lo sostenne quando entrò a far parte della redazione di “Alger républicain”. Senza questo accompagnamento discreto ma costante, la traiettoria del giovane Camus, che era figlio di una famiglia poverissima, orfano di padre, cresciuto in un quartiere popolare di Algeri, sarebbe stata probabilmente molto più lenta e complessa. .

L’eredità nei saggi letterari. La dimensione a oggi meno esplorata del loro rapporto è l ‘influenza di Grenier sui cosiddetti “Saggi letterari”, che si gioca non tanto nei contenuti quanto in un vero e proprio metodo di lettura che Camus interiorizzò da giovanissimo e che restò riconoscibile per tutta la vita. Grenier non era solo un insegnante. Quando i due s’incontrarono, era già un critico letterario attivo, pubblicato sulla “Nouvelle Revue Française”, legato all’ambiente editoriale di Gallimard, dove lavorò come lettore tra il 1927 e il 1944. Per il giovane Camus, cresciuto in un quartiere popolare lontanissimo dai circuiti letterari parigini, Grenier rappresentò il primo contatto reale con quel mondo, non attraverso lezioni astratte, ma attraverso il prestito di libri e la lettura condivisa. Un episodio è spesso citato dai biografi: fu Grenier a far scoprire a Camus “La Douleur” di André de Richaud, romanzo sulla perdita di un padre, che colpì il giovane in profondità, essendo lui stesso orfano di padre. Questo tipo di raccomandazione rivela già il metodo critico di Grenier. Non un canone di “grandi opere” da studiare, ma libri capaci di risuonare con l’esperienza esistenziale del lettore.

Da Grenier, Camus eredita un approccio alla critica che rifiuta l’accademismo e privilegia il coinvolgimento personale col testo. Quando nel 1938 inizia a scrivere recensioni per “Alger républicain”, tra cui la celebre lettura de “La Nausée” di Sartre, in cui riconosce la forza filosofica del romanzo pur criticandone certi squilibri tra tesi e narrazione, applica esattamente questo principio: giudicare un’opera per la sua capacità di esprimere autenticamente un’esperienza del mondo, più che per la sua coerenza sistematica. Il testo che meglio incarna questa eredità resta la prefazione che Camus scrisse nel 1959 per la riedizione di “Les Îles”, un raro caso, nell’opera camusiana, di saggio critico dedicato interamente a un solo autore. Qui Camus non si limita a introdurre il libro. Costruisce quasi una piccola arte poetica della lettura, descrivendo l’effetto che un testo può avere su un lettore ancora informe, capace di aprire un mondo prima ancora di essere compreso concettualmente. Sul piano stilistico, del resto, i saggi camusiani, dalle recensioni giovanili ai testi più maturi su Melville, Faulkner o Simone Weil, condividono con la prosa di Grenier la stessa tensione tra frasi brevi e dichiarative e aperture liriche improvvise. Un pensiero che parte sempre dal dato concreto del testo per risalire a una domanda esistenziale, mai il contrario.

L’influenza de “Le Isole” su “Lo Straniero”. Le tangenze tra “Les Îles” e “L’Étranger” (1942) meritano un discorso a parte, perché mostrano come un’influenza di sensibilità possa trasformarsi, nelle mani dell’allievo, in qualcosa di radicalmente diverso sul piano formale. Camus stesso raccontò più volte che nella scrittura di Grenier aveva trovato per primo il sentimento di essere “estraneo” alla propria vita, descrivendo una condizione di distacco silenzioso rispetto al mondo e a sé stessi, vissuta come tonalità affettiva prima ancora che teorizzata. Il titolo “L’Étranger” nasce proprio in quel solco. Non indica ovviamente un personaggio straniero per nazionalità, ma un modo d’essere, l’esperienza di trovarsi disallineati rispetto alle proprie stesse emozioni e ai riti sociali. In Grenier l’isola è figura ricorrente della separatezza. Un luogo circondato da distanza, che permette la contemplazione ma allontana allo stesso tempo dal consorzio umano. Il personaggio di Meursault è, in un certo senso, un’isola ambulante: non partecipa emotivamente al lutto per la madre, si guarda e studia il mondo applicando la stessa distanza con cui si osserverebbe un paesaggio. Qui però le strade dei due autori mi paiono separarsi in modo rilevante. In Grenier l’indifferenza è un atteggiamento coltivato, quasi una disciplina contemplativa. In Meursault è invece un dato psicologico grezzo, non filtrato da alcuna elaborazione morale. È come se Camus avesse preso l’atteggiamento contemplativo del maestro e lo avesse spinto fino al limite, privandolo di ogni consolazione, fino a farne quasi un sintomo piuttosto che una scelta.

Entrambi i testi condividono inoltre un’attenzione quasi tattile alla luce e al mare d’Algeria, non come sfondo decorativo, ma come forza che agisce sui corpi e sulle percezioni. Il celebre omicidio sulla spiaggia, dominato dall’accecamento del sole, ha una genealogia diretta nell’attenzione di Grenier per la fisicità della luce mediterranea come elemento quasi metafisico. E la morte stessa, in Grenier meditata come ritorno naturale senza consolazione né rivolta, ritorna nell’apertura finale di Meursault verso “la tenera indifferenza del mondo”. È a mio parere il punto di massima vicinanza tra i due testi, e insieme quello in cui Camus supera il maestro, trasformando un atteggiamento contemplativo in evento narrativo portato alle estreme conseguenze.

In Camus però, lentamente, ma inesorabilmente, il filosofo sembra prevalere sul letterato. E paradossalmente questa rottura dello stato di sostanziale equilibrio tra le due espressioni di sé si attua sul crinale dell’impegno, nella scelta di trarre dall’assurdo una morale dell’azione e della rivolta, superando lo stallo contemplativo e il ritiro progressivo in una forma immobile di scetticismo del maestro. Dove Grenier tende alla sospensione del giudizio, Camus cerca una risposta pratica: come vivere, e persino come impegnarsi, una volta riconosciuta l’assenza di senso ultimo del mondo.

Le tensioni si acuiscono durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Le posizioni più ambigue di Grenier di fronte agli eventi dell’epoca (meno nettamente impegnate di quelle di un Camus ormai attivo nella Resistenza e poi voce morale della Francia del dopoguerra) incrinano, senza mai spezzarla del tutto, l’intesa tra i due. Resta comunque un rapporto fatto di rispetto reciproco e di affetto duraturo, testimoniato dal fitto scambio epistolare raccolto postumo nel volume “Albert Camus – Jean Grenier: Correspondance 1932-1960”, pubblicato nel 1981.

Se c’è un’opera in cui Camus torna esplicitamente alle proprie radici, chiudendo idealmente il cerchio aperto con Grenier, è “Le Premier Homme” (Il primo uomo), il romanzo incompiuto ritrovato nel manoscritto recuperato tra i rottami dell’auto in cui l’autore morì, il 4 gennaio 1960, e pubblicato postumo solo nel 1994 per volontà della figlia Catherine. Il libro si apre con Jacques Cormery, alter ego trasparente di Camus, che torna in Algeria da adulto per visitare la tomba del padre, morto nella battaglia della Marna nel 1914 quando Camus non aveva ancora un anno. Di fronte alla lapide, Cormery scopre con uno shock quasi fisico che il padre è morto più giovane di quanto lui, il figlio, non sia ora: un rovesciamento della genealogia naturale che dà il titolo al romanzo. È un “primo uomo” perché privo di eredità e di modelli, costretto a inventare se stesso senza il sostegno di una tradizione familiare trasmessa.

Al centro del libro c’è soprattutto la madre. Sorda, quasi analfabeta, incapace persino di raccontare al figlio chi fosse davvero il marito scomparso. Qui Camus torna esplicitamente al quartiere popolare di Belcourt, alla miseria dignitosa della propria infanzia, che nei romanzi precedenti era rimasta sullo sfondo e diventa ora il vero soggetto della narrazione. È in questo movimento a ritroso che il filo con Grenier sembra riannodarsi. Uno dei passaggi più belli del romanzo è dedicato al maestro elementare M. Bernard, trasposizione diretta di Louis Germain, l’insegnante reale che notò il talento del piccolo Camus e convinse la famiglia, contraria per ragioni economiche, a lasciarlo proseguire gli studi invece di mandarlo subito a lavorare. Senza quell’intervento non ci sarebbe stato il liceo, e quindi nessun incontro con Grenier. Non è un caso che, nel 1957, appena ricevuto il Premio Nobel, Camus abbia scritto una lettera commossa proprio a Louis Germain, ancora vivente — un gesto che rispecchia quello compiuto anni prima dedicando “L’Envers et l’Endroit a Grenier”. Le “Premier Homme” rende così esplicita, con arretramento cronologico, l’intera catena dei mentori. Prima il maestro elementare che lo salva dalla povertà, poi Grenier che lo introduce al pensiero e alla scrittura.

Resta però, tra i due libri che più rivelano la fisionomia sfaccettata del Camus autore, uno scarto che sembra misurabile in una differente distanza dello sguardo. Se “L’Étranger” trasfigurava l’esperienza personale in una forma stilizzata, quasi geometrica, “Le Premier Homme” procede per accumulo di dettagli concreti e memoriali. Nomi di strade, oggetti di casa, gesti quotidiani. È come se, avvicinandosi alla propria origine più intima, Camus avesse sentito il bisogno di abbandonare parzialmente la levigatezza stilistica appresa da Grenier per una scrittura più ruvida, più aderente alla materia grezza del ricordo: un’ultima, significativa presa di distanza dal maestro, proprio nell’opera dedicata a ritrovare le proprie radici.

Il recupero italiano di Grenier. Se in Francia l’opera di Grenier non è mai uscita del tutto dal cono d’ombra del suo allievo più celebre, in Italia è stata addirittura a lungo pressoché inaccessibile, fino al lavoro editoriale della casa editrice messinese Mesogea, che a partire dai primi anni Duemila ha riportato in catalogo i testi principali di Grenier grazie soprattutto alle traduzioni di Caterina Pastura. Sono usciti così, in italiano, “Isole” (con la prefazione dello stesso Camus del 1959, tradotta per la prima volta nella nostra lingua), “Ispirazioni mediterranee”, “Albert Camus. Ricordi” (le memorie personali che Grenier dedicò all’amico scomparso) e “In morte di un cane”. “Ispirazioni Mediterranee” in particolare è a tutti gli effetti una sorta di appendice più frammentaria di “Isole”, anche se si pone in rapporto diretto con l’omonima raccolta di scritti di Paul Valery.

Questo prezioso lavoro di riscoperta non ha solo colmato una lacuna bibliografica. Ha permesso al lettore italiano di misurare direttamente, senza la mediazione dei soli riferimenti camusiani, la statura autonoma di un pensatore che per decenni era stato conosciuto quasi esclusivamente come “il maestro di Camus”. “Isole”, in particolare, consente oggi di leggere in originale quello stile sobrio e insieme intensamente partecipe che Camus stesso, nella sua prefazione, indicò come l’origine di tanta parte della propria scrittura. E Albert Camus. Ricordi restituisce, con la discrezione che caratterizzava Grenier anche nel parlare di sé, un ritratto dell’allievo scritto quasi in dialogo ininterrotto con un’amicizia interrotta solo dalla morte.

Il catalogo Mesogea dedicato al Mediterraneo, che affianca a Grenier autori come Mouloud Feraoun e Jean Daniel, colloca inoltre la sua opera nel contesto più ampio di quel “pensiero meridiano” a cui lo stesso Camus guardò per tutta la vita: un’ulteriore conferma di come la riscoperta editoriale italiana non abbia semplicemente tradotto dei testi, ma abbia restituito una genealogia intellettuale che l’assenza di traduzioni aveva rischiato di rendere illeggibile. Per il resto,

Jean Grenier non compare quasi mai nei manuali di filosofia del Novecento. Resta a tutti gli effetti un minore, una curiosità per pochi. Eppure la sua impronta attraversa in controluce l’intera opera di uno degli scrittori più letti del secolo. Non gli si deve una dottrina, ma qualcosa di più sottile e forse più importante: un modo di pensare che tiene insieme rigore e sensibilità, distacco e passione per il mondo. In questo senso, Grenier resta la figura carsica dell’opera di Camus. Non sempre visibile in superficie, ma presente in ogni piega del suo stile e del suo pensiero.