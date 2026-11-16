Sparkle al fianco di RTL 102.5 per le radiocronache del calcio europeo

Sparkle rinnova la collaborazione con RTL 102.5 per la trasmissione delle radiocronache delle competizioni calcistiche europee nella stagione 2026-2027. L’operatore di telecomunicazioni internazionali fornisce al network radiofonico i collegamenti necessari per seguire le partite di Inter, Como e Roma in UEFA Champions League e dell’Atalanta in UEFA Conference League.

L’accordo, attivo per il terzo anno consecutivo, si basa sulla soluzione Temporary Connectivity di Sparkle, che mette a disposizione collegamenti temporanei internazionali voce e dati, protetti dal servizio DDoS. Il servizio garantisce una connessione Internet simmetrica da almeno 10 Mbps, con banda garantita, in tutti gli stadi italiani e nella maggior parte degli impianti europei coinvolti.

L’attività comprende l’intero processo di gestione della connettività: dalla progettazione e predisposizione dei collegamenti fino all’assistenza tecnica durante gli eventi. Un supporto che consente a RTL 102.5 di gestire la trasmissione dei flussi audio e video dagli stadi e assicurare continuità alle radiocronache.

Dal 2024, anno di avvio della collaborazione, Sparkle ha supportato la copertura di 69 partite, con collegamenti realizzati in 33 stadi distribuiti in 13 Paesi. La partnership proseguirà anche nella stagione in corso, per gli incontri compresi nei diritti acquisiti dal network radiofonico.

I prossimi appuntamenti sono in programma il 24 e 25 novembre, in occasione della quinta giornata di Champions League, e il 26 novembre, per la quarta giornata di Conference League.

«Il rinnovo della collaborazione con RTL 102.5 conferma la capacità di Sparkle di rispondere alle esigenze di broadcasting con soluzioni flessibili e affidabili. Siamo lieti di contribuire alla trasmissione di eventi sportivi, dove la passione e la tensione agonistica accrescono la necessità di fornire un servizio impeccabile e senza interruzioni», ha dichiarato Annalisa Bonatti, Responsabile Enterprise di Sparkle.