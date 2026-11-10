Valentino Rossi si racconta: la sua storia senza filtri

Valentino Rossi, 9 titoli mondiali, 115 vittorie e una carriera che ha attraversato 4 categorie del Motomondiale hanno costruito la leggenda del numero 46. Adesso The Doctor vuole raccontare anche ciò che si nasconde dietro il casco. E’ uscito in libreria “La mia storia“, l’autobiografia pubblicata da Rizzoli e scritta insieme al giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi. Un volume di 480 pagine, nel quale Rossi ripercorre la propria vita dall’infanzia fino al presente, alternando ricordi personali, retroscena sportivi, rivalità, momenti difficili e passaggi meno conosciuti della sua esistenza.

Non è soltanto il racconto di una carriera straordinaria. L’intenzione dichiarata è quella di offrire una prospettiva più intima, restituendo la complessità dell’uomo che per oltre vent’anni ha rappresentato uno dei volti più riconoscibili dello sport mondiale.

Il 2015 con Márquez, una ferita ancora aperta

Tra i capitoli che attireranno maggiormente l’attenzione degli appassionati c’è inevitabilmente quello dedicato al 2015, una delle stagioni più controverse della storia recente della MotoGP. Il rapporto tra Valentino Rossi e Marc Márquez, già complicato, arrivò a un punto di rottura durante il GP della Malesia a Sepang. Il contatto tra i due piloti, con la caduta dello spagnolo e la successiva penalizzazione dell’italiano, contribuì a condizionare il finale di campionato, culminato con il titolo conquistato da Jorge Lorenzo.

Una vicenda che continua a dividere i tifosi e che, a distanza di undici anni, non sembra aver perso la propria carica emotiva. Lo stesso Rossi, ospite l’8 novembre a Che Tempo Che Fa per presentare il libro, ha confermato quanto quell’episodio continui a pesargli. La sua lettura è rimasta sostanzialmente la stessa: secondo il campione di Tavullia, Márquez avrebbe concentrato i propri sforzi per ostacolarlo, pur non essendo direttamente in lotta con lui per il titolo. Il libro torna su quella stagione e sulle dinamiche che portarono alla rottura.

Ma Márquez non sarà l’unico rivale a trovare spazio nelle pagine dell’autobiografia. Rossi ripercorre anche le sfide con Max Biaggi, Sete Gibernau, Casey Stoner e Jorge Lorenzo, avversari che hanno segnato epoche differenti della sua carriera. Rivalità sportive, ma anche rapporti personali, tensioni e momenti che hanno contribuito a rendere la MotoGP uno spettacolo seguito da milioni di persone.

Il sogno Ferrari e l’ipotesi F1

Un altro capitolo particolarmente atteso riguarda il possibile passaggio di Rossi dalla MotoGP alla F1. Per anni il rapporto tra Valentino e la Ferrari ha alimentato indiscrezioni e speranze. Il pilota italiano effettuò diversi test al volante di una monoposto di Maranello, mostrando un potenziale che rese concreta, almeno sul piano delle valutazioni, l’ipotesi di un futuro sulle quattro ruote. Il trasferimento non si realizzò, ma quella possibilità rimase una delle grandi storie incompiute del motorsport italiano. Nel libro Rossi torna sull’argomento, offrendo spazio a un percorso che avrebbe potuto cambiare radicalmente la sua carriera e, forse, anche la storia recente della F1.

Il tema assume un significato particolare considerando che oggi Rossi corre effettivamente in automobile, dopo aver chiuso nel 2021 la propria esperienza in MotoGP. La nuova dimensione sportiva non ha cancellato il legame con le due ruote, ma ha aperto un’altra fase della sua vita agonistica, nella quale continua a misurarsi con piloti e competizioni di alto livello.

Il rapporto con il fisco e i momenti più difficili

Tra gli argomenti affrontati da Rizzoli figura anche la vicenda che coinvolse Rossi nei rapporti con il fisco italiano, una questione delicata che negli anni Duemila ebbe grande risonanza mediatica. Il campione ripercorre i retroscena del dissidio, inserendolo nel racconto dei momenti più complicati della propria esistenza. È uno degli aspetti che contribuiscono a distinguere questa pubblicazione da una semplice celebrazione dei risultati sportivi: Rossi sceglie di affrontare anche le sconfitte, gli errori, le crisi e le situazioni nelle quali la popolarità non è stata necessariamente un vantaggio.

Il racconto comprende inoltre il rapporto con la paura e con il coraggio, le fratture personali e professionali, le difficoltà incontrate lungo una carriera vissuta costantemente sotto i riflettori. Non soltanto il Valentino capace di esultare sul podio, dunque, ma anche quello che ha dovuto fare i conti con le proprie fragilità.

Dall’infanzia a Tavullia alla famiglia di oggi

La parte più personale del volume parte dai ricordi dell’infanzia e dal percorso che ha portato un ragazzo di Tavullia a diventare una star internazionale. Ci sono gli amici di sempre, il gruppo che lo ha accompagnato durante la carriera, le gag e gli scherzi diventati un marchio di fabbrica del suo modo di vivere le corse. Rossi racconta anche le proprie superstizioni, le manie e le abitudini che hanno contribuito a costruire un personaggio riconoscibile ben oltre il paddock. Spazio agli incontri con personaggi celebri, agli amici artisti, alle notti a Ibiza, agli amori e alle esperienze vissute lontano dai circuiti.

Il presente ha invece il volto della compagna Francesca, delle loro bambine e della paternità, una dimensione che ha modificato inevitabilmente le priorità del campione. Accanto alla famiglia rimangono centrali la VR46, il lavoro con l’Academy e il progetto di crescita dei giovani talenti italiani e internazionali.

Valentino Rossi: “L’ho scritto per farmi conoscere davvero”

A spiegare il senso dell’autobiografia è stato lo stesso Rossi. Il pilota racconta all’ANSA di aver scelto il libro come strumento per ripercorrere la propria vita, non limitandosi a elencare gli avvenimenti, ma provando a rileggere le situazioni con la consapevolezza maturata negli anni: “Voglio cercare di spiegare ai miei tifosi, ma anche a molte persone che magari non sono interessate al motociclismo, chi sono e come sono. Questo libro, in sostanza, l’ho scritto per farmi conoscere davvero“.

È probabilmente questa la chiave più interessante dell’intero progetto. Rossi non deve dimostrare quanto sia stato grande in pista: i risultati parlano da soli. La sfida è piuttosto raccontare ciò che le statistiche non possono spiegare, le emozioni, le scelte, i rapporti umani e le contraddizioni che accompagnano una vita trascorsa a velocità elevatissima.

“La mia storia” è sbarcato in libreria il 10 novembre con l’ambizione di raggiungere non soltanto gli appassionati di motociclismo, ma anche chi ha conosciuto Valentino attraverso la televisione, le sue vittorie e il suo carisma. Perché dietro il personaggio, dietro il numero 46 e dietro una delle carriere più importanti dello sport italiano, c’è ancora una storia che Rossi sente di dover raccontare in prima persona.

Foto Valentino Rossi (Zandvoort 2026) – Credits Gruppe C Photography, Ufficio Stampa BMW Group