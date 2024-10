“Circo Kafka”, il teatro visionario di Abbiati e Morganti

12 Ottobre 2024

CAGLIARI _ Nostalgia per il teatro fatto bene. Assistendo a “Circo Kafka”, spettacolo ispirato allo straordinario libro di Franz Kafka, “Il Processo” –romanzo che mantiene a distanza di tempo una forte attualità- scritto a quattro mani da Roberto Abbiati, interprete e Claudio Morganti alla regia, si resta colpiti da come sia ancora possibile imbattersi sulla scena in un’arte di alta qualità. Tanto più in un’epoca in cui si rischia di annegare nel conformismo e nella melassa del ”vorrei ma non posso”: sentimento che spesso accompagna un bel po’ di allestimenti dei nostri tempi, di autori anche giovani, più attenti a cercare equilibri tra forma e contenuto che rischiare sperimentando. Ecco invece Abbiati e Morganti che viaggiano in direzione ostinata e contraria. Stanno in una zona di confine in cui l’arte scommette su se stessa. Hanno il coraggio di fare delle scelte mantenendo per un’ora il filo del racconto sospeso tra surreale e comico imbastendolo di feroce satira del potere, E il tutto costruito con sapienza artigianale e spirito avantgarde.

L’incipit del romanzo, tra i più famosi della letteratura («Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato») prima dello spettacolo viene distribuito al pubblico scritto su fogli bianchi ma solo fino al nome, “Joseph K”, un impiegato di banca finito nella tela di ragno di un assurdo caso giudiziario che lo consegnerà alla pena capitale condannato senza alcuna certezza del diritto, per decisione di una giustizia labirintica e mostruosa. E per di più senza conoscere i dettagli dell’accusa di un reato ipotetico e innominabile.

Incipit riportato a metà che lascia in sospeso la narrazione del racconto per procedere per associazioni, incubi e visioni appartenenti verosimilmente e da sempre all’animo umano. Sonda l’indicibile questo “Circo Kafka” dove tutto è già stato deciso e un uomo è solo davanti a una giustizia debordante e mefistofelica. Joseph K davanti a tutto il male del mondo, piombatogli addosso e all’improvviso in un mattino qualunque della propria vita, è finito dentro un incubo che sembra più simile a un viaggio psichedelico dentro la propria coscienza. Un caso di distopia che genialmente sembra anticipare Philip Dick. La scena è un arruffato quanto immaginifico presepe costruito per accumulo di materiali, eppure lineare nel disegnare drammaturgicamente tutti gli step del dramma, i suoi spostamenti, le sue visioni. Il centro è la camera da letto che, nel dipanarsi del filo narrativo, diventa il luogo privilegiato della rappresentazione, dalla stanza della pensione al tribunale fino a ballare sinistramente come la zattera della Medusa dipinta da Gèricault. È costruita con una testiera, lampadine che fanno da corona, fili e tende, ruote di bicicletta e strumenti musicali. Sì, perchè il racconto di questo piccolo mondo, che racchiude in sé tutti gli altri di Joseph K , è un act sans paroles beckettiano con un Abbiati magnifico attore, musico e clown dall’espressione triste e sorpresa. Burattinaio e al tempo stesso burattino che scopre il proprio alter ego sul letto: un pupazzo simile a quelli usati da Kantor nel suo “La Classe Morta”. Gioco di specchi e continuo rispecchiarsi della realtà deborda dal quotidiano per diventare spazio metafisico, allucinazione del vivere.

A scandire il tempo di questo avvolgente dramma sono i suoni registrati di Claudio Morganti (pochi sanno che l’attore è anche un fine batteur, percussionista dallo spiccato senso del ritmo). Colpi di casse e tamburi, suoni quasi siderali che si mescolano con quelli dal vivo di Abbiati al contrabbasso o di un’armonica che, infilata in bocca, produce il canto disperato di difesa del condannato, pari al lamento blues di una cornamusa. E infine, gli altri suoni, preziosi e puntuali di Johannes Schlosser al lato della scena impegnato a filtrare ed equalizzare. E’ l’ incalzante teatro sonoro che accompagna dall’inizio alla fine le evoluzioni e il lento sgretolarsi della vita di Joseph K.

Si alternano i costumi, quelli militareschi degli sbirri che una mattina entreranno, lugubri messaggeri, nella stanza di Joseph K a dare la sveglia, e in seguito a portarlo via per l’esecuzione finale, la tonaca nera e dorata del giudice che fa girare vorticosamente una ruota di bicicletta, quasi fosse la roulette dell’esistenza. Una sedia sale lenta verso il cielo dipinto di blu mentre Abbiati/Joseph K suona all’organetto una stralunata nenia.

“Circo Kafka” è stato ospitato al Teatro Massimo di Cagliari in una mini personale che comprendeva quell’altro prezioso gioiello di ”Una tazza di mare in tempesta”, alias Moby Dick di Melville in “Il terzo occhio”, rassegna interdisciplinare delle nuove creatività curata da Cedac.