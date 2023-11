Echi di vita a Pistoia

23 Novembre 2023

Pistoia. Echoes of life è uno spettacolo di danza classica (o neoclassica che dir si voglia) che vede sulla scena due grandi intrepreti di livello internazionale di quest’arte e un musicista all’altezza dei due danzatori. Parliamo di Silvia Azzoni, Oleksandr Ryabko (entrambi stelle dell’Hamburg Ballet) e del pianista Michal Bialk. I coreografi che hanno elaborato i vari segmenti sono Kristina Paulin, Marc Jubete e Thiago Bordin (anch’essi attivi nell’ambito dell’Hamburg Ballett), mentre le musiche eseguite dal vivo sono di Debussy, Glass, Schumann, Rachmaninoff, Schubert, Tscherepnin, Ravel, Bach, Marcello. Lo si è visto domenica 12 novembre a Pistoia sulla scena del Teatro Manzoni nel contesto della stagione dall’Associazione dei Teatri di Pistoia. Si tratta complessivamente di una operazione che, con il linguaggio del balletto e con una grande pulizia del disegno coreografico, attraversa il mito di Narciso in una variante (quella tramandata da Pausania) che vede la presenza dominante di una sua sorella gemella che catalizza il suo amore fino a distaccarsene e a lasciarlo prostrato dal dolore della perdita, ma finalmente padrone della sua vita, del suo amore e della sua soggettività. Ovviamente quel che appare straordinario è la capacità, tipica del balletto e straordinariamente presente in questo lavoro, di lasciare trasparire tutta la forza e la vibrante densità delle emozioni (singolari e relazionali) e della struttura mitica che le accoglie, in un congegno formale codificato e assolutamente perfetto. Una notazione extra scenica va fatta margine di uno spettacolo di danza classica di assoluta qualità quale Echoes of life, e questa notazione riguarda il contesto organizzativo in cui questo spettacoli si è visto. Si tratta della fusione operativa tra Associazione teatrale Pistoiese e il Funaro per dare vita a un progetto teatrale e culturale integrato che, partito l’anno scorso, entra in questa stagione 2023/24 nella sua piena operatività. Gli obiettivi di questa fusione sono molteplici, come è facile osservare: da una parte mettere in rete e rivitalizzare le varie esperienze di gestione dei teatri pubblici pistoiesi con la ricchezza e la vitalità che a Pistoia e al suo territorio ha saputo portare l’esperienza privata del Funaro (che mantiene tuttavia una sua sufficiente autonomia operativa) dall’altra parte concedere a questa esperienza culturale e teatrale privata la solidità economica e strutturale di un contesto pubblico che si dimostra consapevole e ne apprezza il suo valore nazionale e internazionale. Frutti interessanti di questa fruttuosa fusione sono le ben sei stagioni (dalla prosa alla danza, dalla musica cameristica al teatro ragazzi) che animano i palcoscenici dei tanti teatri presenti a Pistoia e in provincia, le tante produzioni di spettacoli, le residenze, le attività di formazione degli artisti e del pubblico. Basti pensare al successo di “L’angelo della storia” di Teatro sotterraneo che l’anno scorso ha vinto il premio Ubu.

Echoes of life. 12 novembre 2023, Teatro Manzoni Pistoia. Danzatori Silvia Azzoni, Oleksandr Ryabko. Michal Bialk pianoforte. Coreografi Kristina Paulin, Marc Jubete, Thiago Bordin. Produzione Riva&Repele Balletto.