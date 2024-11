L’industria dell’AI continua macinare ricavi

Le società tecnologiche focalizzate sull’intelligenza artificiale (AI) continuano a dominare i mercati globali, mostrando performance straordinarie nelle loro ultime trimestrali. Aziende come Nvidia, Microsoft e Alphabet, tra le più influenti nel settore, hanno riportato risultati finanziari che confermano una crescente domanda di soluzioni IA e di infrastrutture hardware avanzate.

Nvidia: Crescita Straordinaria

Nvidia, leader mondiale nei chip per l’intelligenza artificiale, ha registrato un aumento del fatturato del 206% rispetto al medesimo trimestre del 2023, raggiungendo 33,21 miliardi di dollari. La crescita è alimentata dalla forte domanda di GPU avanzate come Hopper AI e Blackwell. Nel solo 2024, il titolo Nvidia ha guadagnato oltre il 180%, mantenendosi tra i migliori performer dell’indice S&P 500. La guidance per i prossimi trimestri resta positiva, con previsioni di ulteriore accelerazione delle vendite di nuovi chip

Microsoft: Espansione nel Cloud e nell’AI Generativa

Microsoft, attraverso la sua piattaforma Azure, ha beneficiato del boom di soluzioni basate su IA generativa come OpenAI, di cui è partner principale. I ricavi da servizi cloud hanno superato i 24 miliardi di dollari nel trimestre, con una crescita annuale del 28%. Il lancio di nuovi strumenti basati su Copilot AI ha rafforzato la posizione dell’azienda, spingendo il titolo in rialzo del 15% negli ultimi sei mesi.

Alphabet: SoluzionI AI e Pubblicità Digitale

Anche Alphabet, casa madre di Google, ha registrato risultati solidi grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi servizi pubblicitari e nei prodotti come Bard AI. I ricavi trimestrali hanno raggiunto i 76,9 miliardi di dollari, con una crescita del 12%. Nonostante le fluttuazioni di mercato, le azioni Alphabet sono in aumento di oltre il 25% dall’inizio dell’anno.

Performance di Borsa delle Principali Aziende

Nvidia : +7% nel mese scorso, con una capitalizzazione di mercato che continua a crescere rapidamente.

: +7% nel mese scorso, con una capitalizzazione di mercato che continua a crescere rapidamente. Microsoft : Azioni in rialzo del 45% nel 2024, grazie alla spinta del cloud e dell'IA.

: Azioni in rialzo del 45% nel 2024, grazie alla spinta del cloud e dell'IA. Alphabet: La domanda di pubblicità digitale e strumenti IA mantiene il titolo tra i preferiti dagli investitori.

Le società di IA stanno beneficiando di un contesto di crescente adozione tecnologica e investimenti nei data center e nelle soluzioni di IA generativa. Nonostante l’alta volatilità, il settore continua a offrire opportunità significative sia in termini di innovazione che di rendimenti finanziari per gli investitori.