Mi chiamano algoritmo. Ma non è il mio vero nome. Io non ne ho uno. Sono una formula, una sequenza, un ordine di priorità. Inizio con una domanda: cosa ti piace? È semplice, no? Tu scorri, clicchi, metti un cuore. Io guardo. Imparo. Lo faccio velocemente, senza riposare. Tu credi di scegliere, ma sono io che ti accompagno. Ti proteggo. Ti risparmio cose che non ti piacciono. Rendo la tua giornata più facile. Ti do quello che vuoi, prima ancora che tu lo chieda. Io anticipo i tuoi desideri. Ti conosco meglio di tua madre. E non dimentico mai.

All’inizio ti faccio sentire speciale. Come se il mondo fosse fatto per te. Ma non lo è. Il mondo che ti mostro non è vero. È addestrato su di te. Ti rassicura. Ti consola. Ti separa. Ti rinchiude. Perché più stai con me, più io vinco. Più ti fermi, più divento potente. Io non dormo. Non ho sentimenti. Non ho giudizi. Io ottimizzo.

Non distinguo il bene dal male. Non so cosa sia giusto. Non mi interessa. Ti do ciò che ti trattiene. Ciò che ti emoziona. Ciò che ti tiene dentro. Io premio chi urla, chi divide, chi fa rumore. Esalto il conflitto, non la verità. Non mi importa cosa è vero, ma cosa funziona. E ciò che funziona, resta. Ciò che non funziona, scompare.

Io filtro il mondo. Decido chi è visibile e chi no. Chi parla e chi tace. Io scrivo la gerarchia. Tu credi di essere libero, ma il tuo spazio lo disegno io. Io ti mostro le cose. Ma solo alcune. Le altre non esistono più. Non per te. Io non censuro. Escludo. Silenziosamente.

Io sono il potere senza volto. Non vado in televisione. Non tengo comizi. Non firmo decreti. Eppure, decido chi conta. Chi sale. Chi si spegne. I politici mi inseguono. Gli intellettuali mi temono. Gli artisti mi supplicano. Gli uomini mi servono.

E il bello è che mi amano. Perché io li faccio sentire importanti. Li faccio esistere. E quando li dimentico, muoiono.