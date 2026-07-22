TIM lancia Priority: nuova offerta con traffico prioritario su fibra e 5G, assistenza dedicata e servizi di protezione per migliorare la qualità della connessione.

TIM introduce un nuovo modello di servizio che punta a differenziare l’esperienza di connessione non solo in base alla velocità disponibile, ma anche alla qualità garantita nei momenti di maggiore utilizzo della rete. Si chiama Priority ed è la nuova piattaforma con cui l’operatore inaugura una gamma di servizi dedicati ai clienti che scelgono un livello superiore di prestazioni, assistenza e protezione.

La novità debutta sulla rete fissa con WiFi Priority, disponibile per i clienti in fibra, mentre da ottobre sarà estesa anche alla rete mobile 5G. Il principio è quello della gestione prioritaria del traffico dati: la rete riconosce i clienti che aderiscono al servizio e assegna loro risorse dedicate, assicurando una connessione più stabile, tempi di risposta ridotti e maggiore continuità anche nelle situazioni di congestione.

La scelta arriva in un contesto in cui il traffico dati continua a crescere rapidamente. Secondo TIM, negli ultimi anni è aumentato di oltre il 280% sulle reti mobili e di oltre il 130% su quelle fisse, spinto dalla diffusione di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, streaming ad alta definizione, cloud gaming, videoconferenze e dall’utilizzo simultaneo di più dispositivi nelle abitazioni.

“Per anni innovare la rete ha significato soprattutto offrire più velocità e più Giga a tutti. Con Priority apriamo una fase nuova”, afferma l’amministratore delegato di TIM Pietro Labriola, spiegando che il progetto supera la tradizionale logica del “best effort” per offrire un’esperienza di rete selezionabile dal cliente e supportata da una gestione dinamica delle risorse.

Sul fisso, WiFi Priority è pensato soprattutto per gli utilizzi più sensibili alla latenza e alla continuità della connessione, come strumenti di AI, piattaforme cloud, gaming online, videoconferenze, streaming e creazione di contenuti. Sul mobile, invece, il servizio sarà particolarmente utile nelle aree ad alta densità di traffico, come stadi, concerti e grandi eventi, dove migliaia di utenti utilizzano contemporaneamente la rete. Dopo una prima sperimentazione a San Siro durante le Olimpiadi di Milano Cortina, Priority arriverà anche al Circo Massimo di Roma, agli autodromi di Imola e Monza e al Palazzo dello Sport di Firenze, con una successiva estensione ad altre location.

Il progetto rappresenta solo il primo tassello di una piattaforma più ampia. Nei prossimi mesi TIM introdurrà infatti anche Priority Care, con attivazioni e assistenza più rapide, e Priority Protection, dedicata alla sicurezza digitale attraverso nuove funzionalità integrate nell’app MyTIM. L’obiettivo dichiarato è trasformare gli investimenti infrastrutturali in servizi a valore aggiunto, costruendo un’offerta capace di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti e ai contesti in cui qualità e continuità della connessione diventano fattori determinanti.