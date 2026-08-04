BPER e SACE, nuovi accordi per sostenere internazionalizzazione e investimenti strategici

Il Gruppo BPER aderisce agli accordi SACE su Garanzia Internazionalizzazione e Garanzia Archimede per finanziare crescita estera e investimenti in Italia

Il Gruppo BPER rafforza la collaborazione con SACE aderendo agli accordi quadro per Garanzia Internazionalizzazione e Garanzia Archimede. Le due soluzioni consentiranno alla banca di offrire alle imprese finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE, destinati da un lato alla crescita sui mercati esteri e nelle filiere internazionali e dall’altro agli investimenti strategici realizzati in Italia.

Garanzia Internazionalizzazione copre sia progetti di espansione diretta all’estero sia iniziative collegate alle catene produttive internazionali. Tra gli interventi finanziabili rientrano gli investimenti fuori dall’Italia, l’approntamento di forniture o produzioni destinate ai mercati esteri e gli investimenti realizzati nel Paese ma funzionali a programmi di sviluppo internazionale. Lo strumento riguarda anche forme di internazionalizzazione indiretta, come le subforniture connesse a produzioni estere di clienti italiani.

Garanzia Archimede è invece rivolta agli investimenti infrastrutturali e produttivi strategici in Italia. Gli ambiti comprendono infrastrutture, innovazione industriale, tecnologica e digitale, transizione verso un’economia pulita e circolare, mobilità sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici, resilienza ambientale, industria e servizi pubblici locali.

«L’adesione in tempi celeri agli Accordi Quadro di SACE dimostra la volontà del Gruppo BPER di voler essere concretamente un partner per lo sviluppo delle imprese italiane», afferma Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER. La collaborazione, aggiunge, punta in particolare su transizione sostenibile, infrastrutture, sviluppo del Mezzogiorno e internazionalizzazione.

Per Andrea Mattioli, Chief Underwriting Officer SACE, gli accordi proseguono «l’impegno di SACE al fianco del sistema bancario per facilitare l’accesso al credito e sostenere la competitività delle imprese italiane». Le garanzie ampliano anche gli strumenti disponibili per accompagnare i piani aziendali.