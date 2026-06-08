FiberCop e Plenitude insieme per la connettività in fibra ottica in tutta Italia

FiberCop e Plenitude hanno siglato un accordo strategico per mettere a disposizione dei clienti di quest’ultima la propria rete in fibra ottica a banda ultra larga.

L’intesa – si legge in una nota – permetterà a Plenitude di avvalersi della capillarità della rete di FiberCop per offrire ai propri clienti servizi di connettività evoluti e ad alte prestazioni, con velocità fino a 10 Gbps su tutto il territorio nazionale.

Con 28 milioni di chilometri di fibra su tutto il territorio nazionale, FiberCop mette a disposizione dell’intero ecosistema degli operatori un’infrastruttura neutrale, moderna e sicura per supportare lo sviluppo di soluzioni innovative consentendo nuovi servizi digitali per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, dallo streaming in 4K allo smart working, fino alla telemedicina e agli sviluppi tecnologici più avanzati come l’intelligenza artificiale, la robotica e l’edge computing.

L’accordo rientra nella strategia di FiberCop volta a collaborare con l’intero ecosistema degli operatori, mettendo a disposizione la propria infrastruttura a supporto della trasformazione digitale del Paese. Un impegno concreto per lo sviluppo di un ecosistema aperto e competitivo e capace di generare valore per partner industriali e tecnologici.

FiberCop tra luglio 2024 e il 2027 ha previsto circa 10 miliardi di investimenti con l’obiettivo di collegare in fibra ottica oltre 20 milioni di case entro il 2027 avendone già connesse ad oggi circa 15 milioni. A fine giugno, data ultima per il PNRR, avrà portato a termine tutti i lavori previsti, compresi quelli del Piano Italia 1 Giga dove FiberCop per un totale di 10 regioni e 2 province autonome, pari a oltre 1 milione e 200 mila civici, da collegare.

Nel 2025 FiberCop ha completato anche la nuova dorsale backbone, un’autostrada digitale che collega le centrali d’accesso proprietarie distribuite nelle città, ai principali POP (punti di interconnessione) nazionali a tutti i data center strategici sul territorio nazionale, garantendo connettività ultraveloce, resiliente e sicura su tutto il territorio nazionale. FiberCop, insomma, accelera e punta a trasformare la rete da semplice infrastruttura a piattaforma strategica per i servizi digitali. È sulla fibra che infatti viaggiano intelligenza artificiale, cloud e, sempre più, le applicazioni della nuova frontiera del quantum computing.