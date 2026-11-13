Il manager assume gli incarichi di amministratore delegato e direttore generale al posto di Enrico Maria Bagnasco. Alle spalle un’esperienza di quasi trent’anni nei settori della tecnologia, della difesa e dell’aerospazio

Sparkle, società del gruppo Tim specializzata nelle telecomunicazioni internazionali, ha nominato Alessandro Ercolani nuovo amministratore delegato e direttore generale. L’incarico diventerà effettivo dal primo dicembre 2026, quando il manager subentrerà a Enrico Maria Bagnasco, che ha recentemente rassegnato le dimissioni e lascerà anche il consiglio di amministrazione della società. La decisione è stata assunta dal cda di Sparkle, presieduto da Alessandro Pansa. Ercolani entrerà a far parte del Consiglio attraverso cooptazione, assumendo contestualmente la guida operativa della società.

La nomina si inserisce in una fase di sviluppo per Sparkle, operatore attivo nella connettività internazionale e nella gestione di infrastrutture che collegano mercati, imprese e operatori di telecomunicazioni a livello globale. Il nuovo amministratore delegato avrà il compito di guidare le attività della società e di seguirne le strategie in un comparto in cui stanno assumendo un peso crescente temi come l’evoluzione delle reti, la sicurezza delle comunicazioni e la resilienza delle infrastrutture digitali.

Ercolani porta in Sparkle un’esperienza maturata in quasi trent’anni di attività manageriale e professionale, con incarichi nei settori della tecnologia, della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. Nel corso della sua carriera si è occupato in particolare di gestione di organizzazioni internazionali, sviluppo commerciale e trasformazione industriale.

La carriera di Ercolani è iniziata nel 1999 in Bombardier, dove ha lavorato come system engineer. Successivamente ha maturato esperienze in Ericsson, come microwave engineering consultant, e in Accenture, con il ruolo di business consultant. Tra il 2004 e il 2006 ha lavorato a Londra per BAE Systems, partecipando al programma Eurofighter in qualità di italian system engineer. Sul fronte della formazione, ha conseguito una laurea in Ingegneria elettronica all’Università Roma Tre nel 2000, un master in Business Administration (MBA) alla University of Hertfordshire nel 2005 e un master in Global Strategy, Geopolitics all’Università La Sapienza di Roma nel 2017. Attualmente è inoltre membro del board di Leonardo-Rheinmetall Military Vehicles e di Rheinmetall Switzerland e ricopre un incarico presso la camera di commercio Italo-Tedesca.