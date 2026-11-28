L’IA attribuirebbe il primato alle discipline umanistiche, ma è l’ora esatta di un orologio rotto. Lo spirito critico si sviluppa in ogni disciplina, a patto di avere l’opportunità di sbagliare e imparare.

Con l’IA il primato tornerebbe alle discipline umanistiche, ultimo rifugio dell’uomo. In un paese indietro sulle STEM l’idea consola, però è l’ora esatta di un orologio rotto. Lo spirito critico appartiene a ogni lavoratore esperto, a patto di poter sbagliare e imparare. La rivincita non regge: la responsabilità richiede competenza tecnica, le discipline umanistiche sono esposte quanto le altre e l’IA entra nel mondo fisico. Va ripensata la formazione, partendo dai singoli compiti.

Intellettuale: 2. Riferito a persona, colto, amante degli studî e del sapere, che ha il gusto del bello e dell’arte, o che si dedica attivamente alla produzione letteraria e artistica (Treccani). Ovvero, siamo ancora fermi qui.

Un orologio rotto segna l’ora esatta due volte al giorno. Il sistema formativo italiano sembra vivere oggi uno di quei due momenti, con il prestigio storico del liceo classico, la quota ridotta di laureati in discipline tecniche e l’idea mai tramontata che la cultura sia soltanto umanistica.

Da qualche mese si legge con frequenza che l’intelligenza artificiale avrebbe ormai superato le competenze tecniche e che il vantaggio tornerebbe a chi sa esercitare spirito critico, porre le domande giuste, negoziare e coordinare il lavoro di agenti digitali. In parte è vero, perché il giudizio conterà sempre di più, ma è anche un’idea facile da fraintendere e da strumentalizzare.

In un paese rimasto indietro sulle STEM la notizia ha qualcosa di consolante, perché il ritardo diventerebbe, a posteriori, una forma di lungimiranza. Siamo stati fermi perché eravamo già nel posto giusto: eccovi tornati.

Internazionale ha da poco tradotto un lungo saggio americano sul futuro del lavoro e lo ha presentato con la domanda “È la rivincita delle discipline umanistiche?”, anche se il saggio parla d’altro. Difende una formazione ampia, che tiene insieme scienze naturali, sociali e umane; il giudizio che secondo l’autore conterà sempre di più coincide con il metodo scientifico, fatto di ipotesi da verificare e da rivedere. Nei mesi scorsi era rimbalzato anche da noi un dato americano diventato titolo, “meno disoccupati in filosofia che in informatica”, insieme alla voce secondo cui i grandi laboratori di IA farebbero a gara per assumere filosofi. Chi è andato a contare le posizioni aperte in quei laboratori non ne ha trovata nessuna che richiedesse una laurea in filosofia.

Le cose probabilmente stanno cambiando, ma meno rapidamente di quanto suggeriscano i commenti più superficiali.

Lo spirito critico, che oggi si riconosce principalmente ai letterati e artisti, ce l’ha ogni lavoratore veramente esperto: l’operaio che conosce i suoi strumenti, analogici o digitali; il medico che sa quali domande fare per mettere in fila i sintomi e come parlare con i pazienti; il programmatore che legge cento righe di codice e sa che in produzione non reggeranno; l’insegnante che sa educare oltre che istruire (richiamando l’idea che istruire da instruere, costruire e disporre a strati, ed educare da educere, condurre fuori). Nessuno di loro ha studiato epistemologia, eppure ognuno esercita ogni giorno un giudizio fatto di dubbi e di verifiche, di cui poi risponde.

La lettura, il confronto, lo studio e la fatica dell’educazione concorrono a costruirci come persone. Non sapere è uno svantaggio; più difficile è sapere che cosa occorre sapere e accorgersi di ciò che non si sa. Più difficile ancora è smettere di dividerci in categorie, ognuna delle quali sfida le altre solo sul terreno a sé più favorevole.

Per capire che cosa farà l’IA, del resto, conviene guardare ai singoli compiti più che alle professioni o, peggio, alle famiglie di discipline. L’IA difficilmente sostituisce per intero il traduttore, l’ingegnere o il contabile: assorbe una parte dei loro compiti e ne lascia altri, spesso quelli in cui si decide e di cui si ha responsabilità. La linea di confine passa dentro ogni mestiere, scientifico o umanistico che sia, tra i compiti di esecuzione e quelli di giudizio. I compiti, però, si tengono tra loro: il giudizio di chi lavora nasce quasi sempre da anni di compiti esecutivi.

L’idea che resteremo umani occupandoci delle cose belle e non utili (in senso capitalistico), mentre le macchine si prendono quelle tecniche e ordinarie, è consolatoria e sbagliata. Questa presunta rivincita, che sarebbe anche una liberazione, a mio avviso non regge per tre ragioni.

La prima è la responsabilità: chi firma un calcolo strutturale fatto con un software o approva il codice scritto da un agente deve saper riconoscere un errore che non ha commesso. Le nuove regole europee sull’intelligenza artificiale lo danno per scontato quando chiedono a chi sorveglia un sistema di capirne i limiti, di non fidarsi troppo di quello che produce e, all’occorrenza, di decidere di non usarlo: tutte cose che richiedono, prima della sensibilità etica, la conoscenza del mestiere. Questo sapere, inoltre, è cultura: costruisce giudizio e senso critico ed esprime l’umano tanto (o tanto poco) quanto una conoscenza profonda della letteratura, parola con cui, non a caso, anche nelle scienze si indica l’insieme degli studi precedenti.

Questa capacità si forma con la pratica, proprio quella che l’IA rischia di togliere ai più giovani, che imparavano il mestiere svolgendo il lavoro di routine oggi affidato alla macchina. Il Prof. Alfonso Fuggetta lo ha ben spiegato commentando un libro di tre economisti che propongono di trasformare i ruoli junior in ruoli di verifica dell’output dell’IA: nel software, per giudicare un codice bisogna sapere com’è fatto e perché, cosa che si impara scrivendolo. Gli esperimenti più recenti lo confermano: gli sviluppatori alle prime armi che lavorano con un assistente capiscono meno di quelli che lavorano da soli, a meno che non lo usino per farsi spiegare le cose anziché per delegarle. Uno studio di Stanford su dati americani indica che dalla fine del 2022 gli sviluppatori software tra i 22 e i 25 anni sono diminuiti di circa un quinto, mentre quelli sopra i trent’anni hanno continuato a crescere. Tra gli addetti all’assistenza clienti la tendenza è simile, anche se meno marcata (Figura 1). Gli autori li considerano segnali precoci, da confermare con fonti più ampie. Un aggiornamento ad agosto 2026 vede la distanza ampliarsi.

Figura 1. Occupati per fascia d’età negli Stati Uniti, sviluppatori software e addetti all’assistenza clienti, 2021-2025 (ottobre 2022 = 1).



Fonte: Brynjolfsson, Chandar e Chen (2025), grafico AI Index Report 2026, Stanford HAI, licenza CC BY-ND 4.0

Su questo terreno l’Italia parte indietro più di quanto dicano i numeri ufficiali. Se si contano i titoli STEM rilasciati ogni anno siamo vicini alla media europea; se si contano le persone, cioè i giovani che una laurea STEM ce l’hanno davvero e vivono qui, siamo a meno di due terzi. (La differenza si spiega con i metodi di calcolo – le lauree contate due volte tra triennale e magistrale – e l’età di laurea più alta e i laureati che se ne vanno).

La seconda ragione è che le discipline umanistiche non sono un rifugio. I modelli linguistici nascono dal testo ed è sul testo che sono più forti, quando scrivono, traducono o argomentano. Traduttori, scrittori, storici e docenti di filosofia o letteratura risultano più esposti di molte professioni tecniche. In uno studio, un modello addestrato sulle opere di un filosofo contemporaneo ha prodotto risposte che gli esperti di quel filosofo, quasi nella metà dei casi, non hanno saputo distinguere dalle sue. Nulla esclude che l’IA arrivi a produrre qualcosa di simile a un pensiero che riassume e mette in fila le opzioni, propone alternative e le valuta. Fatica invece a produrre il dissenso, perché i modelli tendono alla media di ciò che hanno letto e rendono i testi di tutti più simili.

La capacità di vedere quello che la media non vede diventa quindi più preziosa e si allena in un laboratorio di fisica come in un seminario di filosofia, a patto di aver sperimentato, sui testi o sul campo, molto di ciò che è venuto prima.

Infine, i sistemi stanno uscendo dal testo per entrare nel contesto fisico. Robot e modelli che simulano ambienti reali accumuleranno un’esperienza del mondo che nessuno di noi può avere. Senza stancarsi né distrarsi, sapranno riconoscere schemi e cambiamenti in sistemi con troppe variabili perché una persona sola possa seguirle. Il paragone corretto, tuttavia, è con molte persone che giudicano in modo diverso, perché un unico sistema che decide per tutti rende uguali per tutti anche gli errori, mentre la varietà dei giudizi umani, con tutti i suoi difetti, funziona quasi come una diversificazione del rischio.

Una decisione, inoltre, resta fatta di valori e di compromessi e qualcuno dovrà assumersene la responsabilità, cioè capire quando la macchina sbaglia e avere l’autorità morale e tecnica per fermarla. Nel 1956 il cibernetico inglese W. Ross Ashby formulò la legge della varietà necessaria, secondo cui chi controlla un sistema deve saper rispondere ad almeno tante situazioni quante il sistema ne può produrre. Davanti a una macchina più capace di lui il singolo supervisore non ha questa varietà, che si ottiene mettendo a lavorare insieme competenze diverse.

Se è così, spostare il peso da una famiglia di discipline all’altra serve a poco e bisogna ripensare la formazione per intero. Un ingegnere che non si interroga sulle conseguenze di ciò che progetta è formato male quanto un laureato in filosofia che non sa leggere una distribuzione statistica. Allo stesso modo, un corso di analisi matematica educa al rigore e all’onestà intellettuale non meno di un seminario di filosofia morale.

Nella scuola l’IA andrebbe usata, finché una competenza si sta formando, per farsi spiegare più che per delegare. Nelle imprese servono più laureati, a partire dall’ICT, insieme a un canale professionalizzante più forte: quello degli ITS oggi pesa pochissimo ma ci presenta risultati sempre più incoraggianti. Proprio gli ITS stanno riuscendo a trovare una loro dignità piena nonostante il retaggio culturale italiano, emergendo con un modello innovativo che, nei fatti, non lascia più spazio a pregiudizi.

Le aziende dovrebbero ricostruire l’apprendistato che l’IA sta erodendo, con l’affiancamento e la pratica su problemi veri anche quando un assistente farebbe prima. Le piccole imprese, in particolare, vanno accompagnate in una formazione continua che da sole difficilmente riescono a organizzare.

Prima di automatizzare un compito, inoltre, conviene chiedersi se vada eliminato: automatizzare un processo inutile significa solo farlo più in fretta e moltiplicare il rumore. La stessa domanda va però posta anche al contrario, perché alcuni compiti che sembrano inutili servivano a imparare il mestiere e chi li elimina senza pensarci toglie la palestra a chi arriva dopo.

Far verificare ai giovani output che non sanno ancora giudicare è un’utopia che non può avere fondamento.

Il Prof. Walter Quattrociocchi, che insegna informatica alla Sapienza, vede lo stesso problema nella ricerca: serviranno sempre più persone capaci di valutare ciò che l’IA produce, mentre l’uso indiscriminato di questi strumenti rischia di compromettere il modo in cui quelle persone si formano, oltre a riempirci di rumore inutile e a rendere difficile anche la verifica tra pari.

L’IA moltiplica la quantità di testi, codice e analisi che si possono produrre a costo quasi nullo, con il rischio di confondere quella quantità con la qualità. Più cresce il volume, più conta chi sa distinguere ciò che vale da ciò che è solo plausibile. L’attività umana si sposterà probabilmente dall’esecuzione alla progettazione: eseguire bene un compito varrà sempre meno, mentre varrà sempre di più scegliere la cosa giusta da fare e progettarla in modo coerente. A progettare, però, si impara eseguendo e sperimentando, quindi la formazione non può saltare questo passaggio.

L’obbligo europeo di formare all’IA chi la usa può essere l’occasione per una formazione vera, che vada oltre la semplice conformità. In università come in impresa la prima sfida è quindi formare i formatori, perché oggi sono tra i primi a essere sostituiti o affiancati dall’IA, anche senza controllo, mentre sono proprio loro a poter insegnare agli altri quando usarla e quando farne a meno.

Finché nel dibattito italiano la parola intellettuale indicherà chi si occupa di letteratura, filosofia o storia e solo raramente chi fa ricerca in fisica o in informatica, ogni ritorno dello spirito critico sarà letto come una rivincita, cioè come un cambiamento perché nulla cambi.

L’IA rende ancora meno utile quella distinzione tra intellettuali, perché espone gli uni e gli altri: nessuno può permettersi di stare fermo e l’unica difesa, contro la quantità come contro la sostituzione, è una formazione continua e profonda.

Articolo scritto con il supporto di Claude, un modello di intelligenza artificiale di Anthropic, per la stesura e la revisione del testo e il controllo delle fonti. Le opinioni espresse sono esclusivamente dell’autore.